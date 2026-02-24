https://spnfa.ir/20260224/فرانسه-و-بریتانیا-آتش-بیار-معرکه-بحران-اوکراین-در-آستانه-هستهای-شدن-28142891.html

فرانسه و بریتانیا آتش بیار معرکه/ بحران اوکراین در آستانه هسته‌ای شدن

فرانسه و بریتانیا آتش بیار معرکه/ بحران اوکراین در آستانه هسته‌ای شدن

اسپوتنیک ایران

در این چارچوب، مسئله فقط انتقال سلاح نیست، بلکه تغییر ماهیت درگیری‌ها از یک نبرد منطقه‌ای به تقابل مستقیم بازدارندگی هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ است. 24.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-24T14:09+0330

2026-02-24T14:09+0330

2026-02-24T14:09+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1f/26253779_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_af4838f690f83b0d0af779eda3840027.jpg

راحله چترسفید پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: تقابل نظامی روسیه و اوکراین در شرایطی ادامه تداوم یافته که به نظر می رسد گزینه های ترامپ و اروپا برای پایان دادن به این بحران نه تنها روزنه ای نگشوده است، بلکه شاهد پیچیدگی و چند لایه شدن این بحران هستیم.چتر سفید در ادامه گفت، آنچه که در حال حاضر افکار عمومی جهانی را به خود مشغول داشته است موضوعی است که اخیرا سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره آمادگی لندن و پاریس برای تجهیز اوکراین به سلاح هسته‌ای مطرح نموده است.این موضوع می‌تواند بحران فعلی را وارد مرحله جدیدی کند. طرح این موضوع از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه صرفاً نمی تواند یک هشدار امنیتی باشد. در واقع به نظر می‌رسد که یک پیام سیاسی معنادار به غرب و به طور خاص به اروپا است.وقتی در این روایت حتی به گزینه‌هایی مانند کلاهک فرانسوی TN75 و موشک بالستیک زیردریایی M51.1 اشاره می‌شود، در واقع تلاشی برای نشان دادن این موضوع است که امکان دارد بحران اوکراین به سطحی برسد که خطوط قرمز هسته‌ای عملاً بی‌معنا شوند.این پژوهشگر تصريح کرد، در این چارچوب، مسئله فقط انتقال سلاح نیست، بلکه تغییر ماهیت درگیری‌ها از یک نبرد منطقه‌ای به تقابل مستقیم بازدارندگی هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ است.چتر سفید افزود، باید توجه داشت که این موضوع در شرایطی از سوی روسیه مطرح می گردد که به باور سرویس اطلاعات خارجی روسیه، غربی ها تلاش می کنند این دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نتیجه توسعه اوکراین جلوه دهند.شاید بتوان، وقوع چنین وضعیتی را تلاش روسبه برای مخابره این پیام مهم به کاخ سفید دانست که اگر اقدامات پر ریسک اروپا را مهار نکند، پایان جنگ اوکراین در حد یک رویا برای غرب باقی خواهد ماند و کرملین همچون گذشته حاضر به مذاکره بر سر خطوط قرمزها نخواهد بود.این پژوهشگر ضمن اشاره به وضعیت پیچیده اروپا خاطرنشان کرد، اروپا از یک طرف نمی‌خواهد شکست اوکراین به معنای تضعیف ساختار امنیتی قاره اروپا معنا شود و از طرف دیگر، هرگونه حرکت به سمت تسلیحات غیرمتعارف می‌تواند مشروعیت اخلاقی و حقوقی ادعاهایش را زیر سؤال ببرد.بنابراین، در چنین شرایطی که جهان شاهد بحران‌های متعددی است و بخصوص طولانی شدن بحران اوکراین این انتظار را ایجاد کرده است نبرد به زودی پایان یابد.اما اگر چنین برنامه‌هایی وجود داشته باشد، خبر از بن‌بست عمیق سیاسی نخبگانی است که حاضر به پذیرش تغییر موازنه نیستند و به دنبال برگ برنده می‌گردند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران