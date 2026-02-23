ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260223/بقایی-از-دادن-دسترسی-برای-بازرسی-از-تاسیسات-آسیبدیده-خود-معذوریم-28120897.html
بقایی: از دادن دسترسی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده خود معذوریم
بقایی: از دادن دسترسی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده خود معذوریم
اسپوتنیک ایران
ایرانیان در 47 سال خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بوده‌اند. 23.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-23T12:30+0330
2026-02-23T12:30+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/12/28041187_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_db6495f94d914c96f2f879d43317772a.jpg
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما به تعهدات خود به آژانس واقف هستیم. تا زمانی که پروتکلی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده تدوین نشود، از دادن دسترسی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده خود معذوریم.اسماعیل بقایی، از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان میز اظهار بی اطلاعی کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه در مورد پیشنهاد عراقچی برای انعقاد یک کنوانسیون جامع در مورد تسلیحات هسته‌ای، بیان کرد:این تنها پیشنهاد ایران نیست و اکثر کشورهای عضو NPT از دهه‌ها قبل مطرح کردند. متاسفانه دارندگان سلاح هسته‌ای نه‌تنها تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای را اجرا نکردند، بلکه مدام در مسیر افزایش ذخایر تسلیحات هسته‌ای خود گام برداشتند. بنابراین این یک مطالبه عمومی جهانی است و طبیعتا ما از هر فرصتی برای بیان این خواسته استفاده می‌کنیموی افزود:ایرانیان در 47 سال خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بوده‌اند. کشورها در شرایط برابر در سازمان عضویت دارند.هر تعاملی باید بر اساس پذیرش حاکمیت برابر دولت‌ها صورت گیرد. ملتی که تصمیم گرفته برای عزت، استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه دهد، همچنان در این مسیر ثابت‌قدم خواهد بوداسماعیل بقایی، مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا و برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح ایران را خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل توصیف کرد و اظهار داشت:بیانیه وزارت امورخارجه بر مبنای شورای عالی امنیت ملی بود؛ مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل بودبرچسب زنی به نیروهای مسلح ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیستحضور نیروهای نظامی 27 کشور اتحادیه اروپا در منطقه به نحو دیگری دیده خواهد شد.بقائی نظارت‌های فراتر از پادمان را مشروط به رفع واقعی تحریم‌ها دانست و بیان کرد:اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای مسبوق به سابقه است که در دوره اجرای برجام صورت گرفت.اساساً این اقدام به عنوان یک ابزار کلیدی برای "اطمینان‌بخشی" بیشتر نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور تلقی می‌شود.بازگشت به چنین سطحی از نظارت‌ها، به طور قطع منوط به دریافت "مابازای ملموس" در حوزه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه در بخش رفع تحریم‌های اقتصادی است.تداوم یا ازسرگیری نظارت‌های فراتر از پادمان، بدون انتفاع اقتصادی ایران، فاقد وجاهت منطقی و توازن دیپلماتیک خواهد بود و هرگونه تصمیم در این خصوص، تابعی از پایبندی طرف‌های مقابل به تعهداتشان است
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/12/28041187_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_406f7ceea9ad532a2bc9c7983ee6df3e.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

بقایی: از دادن دسترسی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده خود معذوریم

12:30 23.02.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ایران
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 23.02.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
ایرانیان در 47 سال خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بوده‌اند.
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما به تعهدات خود به آژانس واقف هستیم. تا زمانی که پروتکلی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده تدوین نشود، از دادن دسترسی برای بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده خود معذوریم.
اسماعیل بقایی، از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان میز اظهار بی اطلاعی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه در مورد پیشنهاد عراقچی برای انعقاد یک کنوانسیون جامع در مورد تسلیحات هسته‌ای، بیان کرد:
این تنها پیشنهاد ایران نیست و اکثر کشورهای عضو NPT از دهه‌ها قبل مطرح کردند. متاسفانه دارندگان سلاح هسته‌ای نه‌تنها تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای را اجرا نکردند، بلکه مدام در مسیر افزایش ذخایر تسلیحات هسته‌ای خود گام برداشتند. بنابراین این یک مطالبه عمومی جهانی است و طبیعتا ما از هر فرصتی برای بیان این خواسته استفاده می‌کنیم
وی افزود:
ایرانیان در 47 سال خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بوده‌اند. کشورها در شرایط برابر در سازمان عضویت دارند.
هر تعاملی باید بر اساس پذیرش حاکمیت برابر دولت‌ها صورت گیرد. ملتی که تصمیم گرفته برای عزت، استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه دهد، همچنان در این مسیر ثابت‌قدم خواهد بود
اسماعیل بقایی، مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا و برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح ایران را خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل توصیف کرد و اظهار داشت:
بیانیه وزارت امورخارجه بر مبنای شورای عالی امنیت ملی بود؛ مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل بود
برچسب زنی به نیروهای مسلح ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست
حضور نیروهای نظامی 27 کشور اتحادیه اروپا در منطقه به نحو دیگری دیده خواهد شد.
بقائی نظارت‌های فراتر از پادمان را مشروط به رفع واقعی تحریم‌ها دانست و بیان کرد:
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای مسبوق به سابقه است که در دوره اجرای برجام صورت گرفت.
اساساً این اقدام به عنوان یک ابزار کلیدی برای "اطمینان‌بخشی" بیشتر نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور تلقی می‌شود.
بازگشت به چنین سطحی از نظارت‌ها، به طور قطع منوط به دریافت "مابازای ملموس" در حوزه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه در بخش رفع تحریم‌های اقتصادی است.
تداوم یا ازسرگیری نظارت‌های فراتر از پادمان، بدون انتفاع اقتصادی ایران، فاقد وجاهت منطقی و توازن دیپلماتیک خواهد بود و هرگونه تصمیم در این خصوص، تابعی از پایبندی طرف‌های مقابل به تعهداتشان است
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала