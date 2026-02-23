https://spnfa.ir/20260223/بقائی-امیدواریم-ظرف-دو-سه-روز-آینده-دور-دیگری-از-مذاکرات-را-داشته-باشیم-28120740.html
بقائی: امیدواریم ظرف دو سه روز آینده دور دیگری از مذاکرات را داشته باشیم
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما اکنون در مرحله تدوین دیدگاه ها هستیم و ظرف دو سه روز آینده امیدواریم دور دیگری از مذاکرات را داشته باشیم.سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که در مورد مسئله هسته ای بر اساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی عمل میکنیم و اظهار داشت:تمام دستگاههای ذیربط نیز در این روند مشارکت دارند و دیدگاههای خود را ارائه میدهند، اما تصمیمات نهایی از سمت شعام ابلاغ میشود و وزارت امور خارجه بر این اساس عمل میکند.اسماعیل بقایی، گمانهزنیها درباره توافق موقت را به طور کامل رد کرد و گفت:گمانهزنی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وجود دارد، اما آنها را تایید نمیکنیم. به عنوان مثال، بحثهایی که پیرامون توافق موقت مطرح میشود، هیچ مبنایی ندارد. ما دیدگاههای خود را ارسال میکنیم. البته دیدگاههای ما هم در مورد تحریمهای ظالمانه و هم در مورد مسائل هستهای روشن است. از دیدگاههای طرف مقابل نیز مطلع هستیم. هر روند دیپلماتیک یک کار مشترک است که در صورت وجود حسننیت، میتوان به نتیجه امیدوار بود. اکنون در مرحله تدوین دیدگاهها هستیم.وی افزود:هیچ مذاکرهای که بر اساس تحمیل خواستهها باشد، به نتیجه نخواهد رسید. جمهوری اسلامی در پیگیری مسیر دیپلماتیک جدی است، زیرا به حقانیت دیدگاههای خود مطمئن هستیم. لذا با اطمینان از محکم بودن پایههای مطالبات خود، این روند را تا جایی که ببینیم امکان حصول نتیجه وجود دارد، ادامه خواهیم داد.اسماعیل بقایی تاکید کرد که ایران از مذاکرات فرسایشی هیچ سودی نمیبرد و اظهار داشت:رویکرد عملی ما در تمامی دورههای مذاکراتی چه در ادوار منتهی به خردادماه و چه در دو دور اخیر گواه این مدعاست که ما برای دستیابی به نتیجه، آماده مذاکرات بیوقفه و شبانهروزی هستیم. فواصل ده روزه یا دو هفتهای میان نشستها، هرگز گزینه مطلوب ما نبوده است.ایران هیچ نفعی در طولانی شدن روند گفتگوها ندارد؛ چرا که مردم ما در معرض فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانهای هستند که به بهانههای هستهای وضع شده است.بر اساس حکم عقل، منطق و اخلاق، وظیفه ما تسریع در رفع این تحریمهاست. لذا هرگونه ادعایی مبنی بر تمایل ایران به فرسایشی کردن مذاکرات، مطلقاً مردود است و با رویکرد نتیجهگرای جمهوری اسلامی ایران هیچ سازگاری ندارد.
