هیچوقت یک ایرانی را تهدید نکنید

22.02.2026

استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در مصاحبه ای روز گذشته اظهار داشته که :"ترامپ در تعجب است چرا با اینهمه تهدید و فشار و لشکر کشی ایران کوتاه نمی آید و تسلیم خواسته های آمریکا نمی شود".معروف است که در مذاکرات سال 2014 فردریکا موگرینی رئیس کمسیون خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به طرف آمریکایی وسط جلسه هیات ایرانی را تهدید کرده بودند که اگر با آنها توافق نکند گزینه نظامی توسط آمریکا روی میز است.آقای ظریف هم روی میز میزند و به موگرینی می گوید :"اگر توافق می خواهید ما اینجا هستیم اما حواستان باشد هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید وگرنه ما می رویم بیرون ببینیم با گزینه نظامی تان چه کار می خواهید بکنید".گویا حتی آقای عراقچی هم که در آن جلسه بوده خودکار خود را سمت نماینده آمریکا پرت می کند "که حواست به حرف هایت باشد".آمریکایی ها و اسرائیلی ها در جنگ 12 روزه گزینه نظامی خود را امتحان کردند.فرمانده ارتش آمریکا در گزارش خود به کنگره علنا اظهار داشت که از سال 2009 میلادی آمریکایی ها برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران خود را آماده می کردند.طبق اظهار نظر رئیس اسبق موساد اسرائیل، تل آویو هم بیش از 25 سال خود را برای حمله به ایران آماده کرده بود.طبق برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل آنها پیش بینی می کردند که طی 5 روز کار ایران را تمام کنند و حتی به برخی کشورها نامه نوشتند که "خودتان را کنار بکشید و روی اسب بازنده شرط بندی نکید، کار ایران و رژیم آن طی چند روز تمام خواهد شد".حتی ترامپ روز دوم جنگ یک تویت زد و در آن نوشت :"تنها راه برای ایران تسلیم شدن غیر مشروط است، یا تسلیم کامل یا نابودی".آیا به یاد دارید، اگر فراموش کردید بروید تویت ترامپ را روی تروث سوشال میدیا مشاهده کنید.اما دیدیم علیرغم ایرانی ها علیرغم اینکه غافلگیر شده بودند طی سه چهار روز خودشان را جمع و جور کردند و بعد از روز پنجم ابتکار عمل را به دست گرفتند واختیار آسمان منطقه و اسرائیل دست ایران افتاد و در نهایت این آمریکا و اسرائیل بودند که تقاضای آتش بس دادند.از هر کارشناسی که می خواهید سوال کنید، مگر تا به حال شده اسرائیل و آمریکا در جنگ و یا عملیاتی موفق شده باشند و ببینند دارند پیروز می شوند وبه یکباره تقاضای آتش بس کنند؟آمریکا و اسرائیل که هیچ، هر کشور دیگری که باشد وقتی که می بیند نقشه اش دارد پیش می رود تلاش می کند که تا آخر نقشه پیش برود.اگر آنها موفق شده بودند تاسیسات هسته ای و موشکی ایران را طبق اظهار نظر های آنروز خودشان نابود کنند امروزه نیاز نبود که با ایران مذاکره کنند.آنچه که بیشتر از همه آنها را شوکه کرده بود این بود که بر عکس توقعشان مردم ایران متحد شدند و در مقابل حمله اسرائیل و آمریکا یکدست ایستادند و مقاومت کردند.البته یکی از کارشناسان اسرائیلی دو سه روز پیش در مصاحبه ای تلوزیونی اظهار می داشت: "وقتی که اسرائیلی ها عملیات خود برعلیه ایران را شروع کردند مردم ایران رفتند تفریح گاه ها جوجه کباب خوری اسرائیلی ها همه رفتند پناهگاه و چهارده روز (دو روز بیش از تعداد روزهای جنگ) در پناهگاه ها می لرزیدند، معلوم نیست که اگر دوباره به ایران حمله شود چه باید بکنیم".طی شش ماه اخیر آمریکا و اسرائیل بسیار تلاش کردند از طریق جنگ روانی و رسانه ای این شرایط را تغییر دهند و کاری کنند که میان مردم ایران تفرقه ایجاد شود و خوب برای این کار از عوامل داخلی خود هم بسیار بهره بردند.در واقع لشکر کشی آمریکا پس از آن شروع شد که آنها باور پیدا کردند که پس از اعتراضات دی ماه دیگر میان ایرانی ها تفرقه افتاده و حالا وقت مناسب برای ضربه زدن است، اما باور نمی کردند که ماجرا (با همه هزینه های تلخ اش) طی 48 ساعت جمع و جور شود.آنها برنامه ریزی کرده بودند که کار به جنگ و درگیری داخلی بکشد و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در گیر و دار جنگ داخلی وارد معرکه شوند، دقیقا همان سناریوی لیبی که نتانیاهو در دفتر بیضی شکل کاخ سفید اظهار داشت خواهان آن برای ایران است.آنچه را که آنها متوجه نیستند این است که مردم ایران را نمی توان با مردم دیگر کشورها مقایسه کرد و اشتباه بزرگ آنها حساب باز کردن روی برخی مزدوران وناموس فروشان است.البته قطعا آمریکایی ها خوب می دانند اگر اینها به وطن خود وفا داشتند به آنها هم وفا می داشتند.آنکه وطن وناموس خود را می فروشد دیگری را نیز می فروشد و عموما هم دروغ های این افراد بوده که همیشه آمریکا و اسرائیل را دچار سردرگمی در باره ایران کرده.تصور اینکه با لشکر کشی و تهدید می توان از ایرانی ها امتیاز گرفت تصوری ساده لوحانه بیش نیست و علیرغم همه توانمندی ها واقتدار نظامی ای که آمریکا در اختیار دارد اما خودشان هم خوب می دانند حمله به ایران برای نیروهای آمریکایی ها یک سیر و سفر تفریحی نخواهد بود و هر چه قدر که آنها خودشان را آماده کرده باشند باید توقع داشته باشند ایران هم خودش را همانند جنگ 12 روزه برای غافلگیری های زیادی آماده کرده و همانگونه که حفاظت شده ترین کشور جهان را توانست موشک باران کند می تواند ناوهای آمریکایی و پایگاه ها و منافع آمریکا را نیز هدف قرار دهد و جنگ بر اساس آنچه اینها پیش بینی می کنند نخواهد بود، مخصوصا اگر جنگ به یک جنگ وجودی برای ایران تبدیل شود.

