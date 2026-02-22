فیلم مولا، اولین فیلم هوش مصنوعی در جهان
عباس لاجوردی، کارگردان فیلم “مولا” اولین فیلم بلند ساخته شده با هوش مصنوعی در ایران و جهان، در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
فیلم "مولا" را در ابتدا قرار بود به صورت رئال و به شیوهای که تا به حال در ایران دیدهایم، مثل سریالهای مختار یا سلمان، و یا نمونههای خارجی، بسازیم. اما هر سال میدیدیم که هزینههای تولید سرسامآور میشود و بخشی از سرمایهگذاران هم پای کار نمیآیند.
از آنجایی که هم خود من و هم بچههای گروهام با سینما آشنایی داریم و هم با هوش مصنوعی آشنا هستیم، به این نتیجه رسیدیم که این کار را با هوش مصنوعی پیش ببریم. مخصوصاً وقتی دیدیم تواناییمان به حدی هست که بتوانیم از پس این داستان بربیاییم.
وی افزود: ما فیلمهای روز دنیا را رصد میکردیم. این را بگویم که تقریباً نه ماه روی این فیلم کار کردیم. از فروردین امسال شروع کردیم. در این مدت، هم هوش مصنوعی دنیا داشت بهروز میشد و هم خود ما. یکی از چالشهای اصلی در کار با هوش مصنوعی این است که وقتی از یک تایم حدود پنج دقیقه بالاتر میروید، مسئله "حفظ یکپارچگی شخصیت" به یک چالش بزرگ تبدیل میشود. به همین دلیل در دنیا فیلم بلند ساخته نشده بود. وقتی ما مشغول کار بودیم، مطلع شدیم که شرکت گوگل با آقای آرنوفسکی، تهیهکننده با سابقه هالیوود، دارند کاری را انجام میدهند. خود گوگل هم روی این موضوع خیلی مانور داده بود. ما که چراغ خاموش پیش میرفتیم، منتظر بودیم نکند قبل از ما رونمایی کنند. بالاخره رقابت هست و شاید برای آن شرکت که خودش تولیدکننده هوش مصنوعی است قابلهضم نباشد که یک تیم از ایران به این دستاورد برسد.
عباس لاجوردی، کارگردان فیلم “مولا” در ادامه به نکات منحصر به فرد این فیلم اشاره کرد و اظهار داشت:
وقتی شرکت گوگل رونمایی کرد، فیلمی حدود 5 دقیقه بود و تمام. چند ماه بعد، فکر میکنم در ماه سپتامبر اعلام شد که سریالی به نام "خانه داوود" قرار است با هوش مصنوعی بیرون بیاید. ما باز هم منتظر ماندیم. وقتی خروجی آن آمد، دیدیم یک سریال است که فقط برخی پلانهایش را با هوش مصنوعی کار کردهاند. بنابراین آن هم به قولی یک فیلم یا سریال تمامهوش مصنوعی نبود. ما با انگیزه جلو رفتیم تا نهایتاً در جشنواره فجر رونمایی کردیم.
ما اولین فیلم سینمایی دنیا که با هوش مصنوعی ساخته شده را نمایش دادیم. زمان فیلم ما حدود 80 دقیقه است. بخش اعظم فیلم که به تاریخ صدر اسلام و بحث امامت حضرت علی (ع) برمیگردد، کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. بخشی از فیلم هم در عصر حاضر میگذرد که از طریق فلشبکهایی به 1400 سال پیش وصل میشود. این بخش عصر حاضر، تلفیقی است از هوش مصنوعی و رئال، چراکه متوجه شدیم آکادمی اسکار اعلام کرده از نظر آنها فیلمی میتواند در بخشهای اصلی شرکت کند که حداقل بخشی از آن به صورت رئال کار شده باشد. ما هم خواستیم از دایره تعریف فیلم خارج نشویم.
وی تاکید کرد: از طرفی یکی دیگر از چالشهای ما بحث اینترنت ایران بود. به خاطر ناآرامیها و مسائل پیشآمده، اینترنت قطع شد و بسیاری از کارهایی که روی سرورها انجام داده بودیم از دسترس خارج شد. ما برنامه زمانی داشتیم و دیدیم داریم عقب میافتیم. برای همین بخشی از سکانسهای عصر حاضر را به صورت رئال فیلمبرداری کردیم تا از برنامه عقب نیفتیم. نتیجه این شد که اولین فیلم سینمایی هوش مصنوعی دنیا توسط ما ساخته شد. این را هم بگویم که هند حدود 8-9 ماه پیش شروع کرد اما پروژهاش متوقف شد و نتوانست از 20 دقیقه جلوتر برود. همان 20 دقیقه هم پر از ایراد بود و همان مشکل حفظ یکپارچگی شخصیت را داشت. حتی هالیوود هم هنوز به صورت جدی وارد این عرصه نشده چون میدانست چالش چیست. اما به لطف خدا ما توانستیم از این چالشها عبور کنیم و الان آمادگی همکاری با کشورها و فستیوالهای دیگر را داریم.
عباس لاجوردی، کارگردان فیلم “مولا” این فیلم را یک نقطه عطف در تاریخ سینما دانست و بیان کرد: خیلیها نگرانند که هوش مصنوعی باعث بیکاری در سینما شود، اما این یک گذار تاریخی است. همین چند ماه پیش بود که کمپانی والت دیزنی اعلام کرد برای جشنواره کن تلاش میکند اولین انیمیشن سینمایی هوش مصنوعی را بسازد. اما انیمیشن با فیلم رئال فرق میکند. در انیمیشن دغدغه تکسچر پوست و مو و راه رفتن طبیعی شخصیت را ندارید، اما در فیلم رئال باید همه اینها حل شود. ما این مسائل را حل کردیم.
این فیلم مانند اولین فیلمی است که در تاریخ سینما روی پرده رفت و مردم از سالن فرار کردند چون چیزی شبیه آن را ندیده بودند. ما یک گذار تاریخی را رقم زدیم؛ از سینمای صامت به ناطق، از سیاهوسفید به رنگی، از پوسترهای نقاشیشده به بنرهای دیجیتال. فیلم "مولا" گذار از سینمای رئال به سینمای هوش مصنوعی است.
شاید 6-7 ماه دیگر بقیه به این تکنولوژی برسند، اما ما همچنان جلوتر هستیم و روی پروژههای بعدی کار میکنیم.
عباس لاجوردی، کارگردان فیلم “مولا” ضمن اشاره به اینکه ایران میتواند آغازگر این تأثیر باشد و این موضوع در تاریخ ثبت خواهد شد، بیان کرد: ما میتوانستیم برای جشنوارههایی مثل کن اعلام حضور کنیم. اما میخواستیم زودتر این پرچم را بالا ببریم که ما به این نقطه رسیدهایم. خصوصاً که این اتفاق در ایران رقم خورد و همه جوانها پای کار بودند. بیشتر اکانتهایی که استفاده کردیم از خارج خریدیم. این همان چیزی است که بچههای ما مانند مثال روسی میگویند: "پول نداریم، ولی مغز داریم".
این اتفاق در کار ما تجلی پیدا کرد و توانستیم به نتیجه برسیم. فستیوال فجر یک فستیوال معتبر در جهان است و بستر معرفی فیلمهای بزرگی است که بعداً در خارج از ایران حرف برای گفتن دارند. این فیلم در این جشنواره معرفی شد.
وی تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم در جشنواره های بیشتری شرکت کنیم. هم جشنواره کن و هم جشنوارههایی در روسیه که میتوانند زمینهساز همکاریهای بینالمللی باشند. ما آمادگی داریم با کشورهایی که دوست دارند در این حوزه ورود کنند و شاید عقبافتادگیهایی دارند، همکاری کنیم. سرعت هوش مصنوعی بسیار بالاست و تقریباً هر دو هفته یک بار بهروز میشود. خودمان هم این را لمس میکنیم و قطعاً فیلم بعدی ما در سطح بسیار بالاتری خواهد بود.
فیلم "مولا" در حال حاضر سقف توانایی هوش مصنوعی در دنیاست. ممکن است کسی بیاید و چهار پلان یا ده پلان بسازد و بگوید ببین این بهتر است. بله، در چهار پلان ممکن است. اما وقتی بحث یک فیلم سینمایی مطرح میشود، داستان فرق میکند. مثل ساختن یک ماکت کوچک از هواپیماست در مقابل ساختن خود هواپیمای واقعی. این فیلم، سقف توانایی هوش مصنوعی در دنیاست.
