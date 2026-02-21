https://spnfa.ir/20260221/نقش-حقوقدانان-در-خروج-از-یکجانبه-گرایی-28103177.html
نقش حقوقدانان در خروج از یکجانبه گرایی
نقش حقوقدانان در خروج از یکجانبه گرایی
کارشناس مسائل بینالملل: اکنون زمانی تاریخی و مهم برای نقش آفرینی حقوقدانان آزاده و مستقل در برابر ناهنجاریها و اقدامات نقض حقوق بشر در دنیا است امروز زمانی...
2026-02-21T21:41+0330
2026-02-21T21:41+0330
2026-02-21T21:44+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/0a/27914547_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_b6fc504327e8762c0c984dcd7b56d8a7.jpg
21:41 21.02.2026 (بروز رسانی شده: 21:44 21.02.2026)
کارشناس مسائل بینالملل: اکنون زمانی تاریخی و مهم برای نقش آفرینی حقوقدانان آزاده و مستقل در برابر ناهنجاریها و اقدامات نقض حقوق بشر در دنیا است امروز زمانی تاریخی و مهم برای نقش آفرینی حقوقدانان آزاده و مستقل است و اگر کنشگری به فردا واگذار شود، ممکن است قابل جبران نباشد.
سامان نیازی، کارشناس مسائل بینالملل، در خصوص ابعاد حقوقی تهدید های نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به اسپوتنیک در تهران گفت: بنابراین اتخاذ موضعی صریح و مبتنی بر ادله حقوقی در مقابل راهزنی حقوقی و تخریب تمامی بنیانهای مورد وفاق کشورهای عضو سازمان ملل توسط برخی اعضاء آن، یک ایده انسانی و البته مسئولیت جمعی است.
وی افزود: اعلام موضع مشترک و کمپین حقوقی متشکل از حقوقدانان سراسر دنیا در محکومیت هتک حرمت قوانین و قواعد بینالملل، گامی موثر در جلوگیری از فاجعه جنگ بزرگ منطقهای و کشتار انسانهای بیدفاع و نیز نابودی مظاهر و اسباب رفاه عمومی است و در تضاد با حق مشروع همگانی بر توسعه است.
سامان نیازی، کارشناس مسائل بینالملل، در خصوص نقش حقوقدانان جهان در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز بیان کرد: بر پایه اسناد بینالمللی، رویه قضایی مراجع معتبر بینالمللی و اصول مسلم حقوق بینالملل عرفی، مداخله آمریکا و اسرائیل در اعتراضات مدنی مردم محترم ایران به قصد دستیابی به اهداف ضد ایران و ایرانی، متخلفانه و ضد صلح و امنیت مردم ایران بوده است، لذا اعلام موضع مشترک توسط حقوقدانان در سطح بینالملل، ایستادن درسمت حق تاریخ است.
وی تاکید کرد: هدف ما از راه اندازی کمپین حقوقی که تمام سطور آن مستند به قوانین، قواعد و اسناد بینالمللی مورد پذیرش جامعه بینالمللی است، برآمده از احساس مسئولیت عمیق علمی و اخلاقی در قبال حفظ نظام حقوقی بینالملل و مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات و بی کیفرمانی و همینطور نگرانی شدید از بابت تشدید روندهای نقض قواعد آمره و اصول بنیادین منشور ملل متحد است.
نیازی همچنین اظهار داشت: خود را متعهد و موظف میدانیم که در مقابل اقدامات اخیر دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور این کشور مبنی بر دخالت موثر در امور داخلی ایران و اعتراضات مدنی که منجر به خسارات جانی و مالی گسترده و نیز بیثباتی عمدی در ایران در دی ماه 1404 گردید و حتی رهبر عالی ایران را تهدید کرد، بیتفاوت نباشیم و این موضع حق طلبانه انسانی در صدد ترسیم چارچوبهای حقوقی برای احقاق حق و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی در آینده نظام بینالملل است.