نقش حقوقدانان در خروج از یکجانبه گرایی

کارشناس مسائل بین‌الملل: اکنون زمانی تاریخی و مهم برای نقش آفرینی حقوقدانان آزاده و مستقل در برابر ناهنجاری‌ها و اقدامات نقض حقوق بشر در دنیا است امروز زمانی... 21.02.2026

گزارش و تحلیل

سامان نیازی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص ابعاد حقوقی تهدید های نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به اسپوتنیک در تهران گفت: بنابراین اتخاذ موضعی صریح و مبتنی بر ادله حقوقی در مقابل راهزنی حقوقی و تخریب تمامی بنیان‌های مورد وفاق کشورهای عضو سازمان ملل توسط برخی اعضاء آن، یک ایده انسانی و البته مسئولیت جمعی است. وی افزود: اعلام موضع مشترک و کمپین حقوقی متشکل از حقوقدانان سراسر دنیا در محکومیت هتک حرمت قوانین و قواعد بین‌الملل، گامی موثر در جلوگیری از فاجعه جنگ بزرگ منطقه‌ای و کشتار انسان‌های بی‌دفاع و نیز نابودی مظاهر و اسباب رفاه عمومی است و در تضاد با حق مشروع همگانی بر توسعه است. سامان نیازی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص نقش حقوقدانان جهان در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز بیان کرد: بر پایه اسناد بین‌المللی، رویه قضایی مراجع معتبر بین‌المللی و اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی، مداخله آمریکا و اسرائیل در اعتراضات مدنی مردم محترم ایران به قصد دستیابی به اهداف ضد ایران و ایرانی، متخلفانه و ضد صلح و امنیت مردم ایران بوده است، لذا اعلام موضع مشترک توسط حقوقدانان در سطح بین‌الملل، ایستادن درسمت حق تاریخ است. وی تاکید کرد: هدف ما از راه اندازی کمپین حقوقی که تمام سطور آن مستند به قوانین، قواعد و اسناد بین‌المللی مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است، برآمده از احساس مسئولیت عمیق علمی و اخلاقی در قبال حفظ نظام حقوقی بین‌الملل و مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات و بی کیفرمانی و همینطور نگرانی شدید از بابت تشدید روندهای نقض قواعد آمره و اصول بنیادین منشور ملل متحد است. نیازی همچنین اظهار داشت: خود را متعهد و موظف می‌دانیم که در مقابل اقدامات اخیر دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور این کشور مبنی بر دخالت موثر در امور داخلی ایران و اعتراضات مدنی که منجر به خسارات جانی و مالی گسترده و نیز بی‌ثباتی عمدی در ایران در دی ماه 1404 گردید و حتی رهبر عالی ایران را تهدید کرد، بی‌تفاوت نباشیم و این موضع حق طلبانه انسانی در صدد ترسیم چارچوب‌های حقوقی برای احقاق حق و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی در آینده نظام بین‌الملل است.

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

