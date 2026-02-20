https://spnfa.ir/20260220/اگر-توافق-نشود-چه-راهی-در-مقابل-ایران-است-28085124.html

اگر توافق نشود چه راهی در مقابل ایران است؟

اگر توافق نشود چه راهی در مقابل ایران است؟

اسپوتنیک ایران

گو اینکه آمریکایی ها امکانات و توانمندی های زیادی دارند اما اینگونه نیست که ایرانی ها هیچ توانمندی ای نداشته باشند و خودشان را برای شرایط بد آماده نکرده باشند. 20.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-20T15:54+0330

2026-02-20T15:54+0330

2026-02-20T15:54+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/14/28076524_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_760d1ff7d25f2d86d9eb2b9f333245d4.jpg

روز گذشته ترامپ اعلام کرده که ده پانزده روز به ایران فرصت می دهد تا توافق با آمریکا را امضا کند وگرنه اتفاقات بدی رخ خواهد داد.بسیاری این صحبت های رئیس جمهوری آمریکا را تهدیدی بر مبنای اینکه اگر ایران به خواسته های آمریکا تن ندهد به این کشور حمله خواهد کرد تلقی کردند.البته لشکر کشی آمریکا به منطقه از یک سو و خواسته های غیر منطقی شان از ایران به نوعی نشان می دهد که آمریکایی ها قصدی برای مذاکره و گفتگو و رسیدن به توافق ندارند.ایرانی ها به خوبی می دانند دلیل اصلی مردد بودن آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران چهار چیز است:1 – قدرت و توانمندی موشکی و دفاعی ایران.2 – وجود اورانیوم غنی سازی شده در ایران و واهمه از اینکه ممکن است ایران در صورتی که با تهدید وجودی مواجه شود مسیر کره شمالی را برود و این مساله را نباید به هیچ وجه دور از ذهن دانست.3 – وجود متحدین ایران در منطقه که می توانند منافع آمریکا و اسرائیل را در هر نقطه ای از منطقه در صورت تهدید وجودی برای ایران به آتش بکشند.4 – از همه مهم تر میهن پرستی و وحدت ملی و حمایت مردمی از وطن خود.شاید بتوان گفت بند چهارم از همه چیزها مهم تر است و آمریکایی ها و اسرائیلی ها تصور می کنند به دلیل اتفاقاتی که یکی دو ماه پیش در ایران رخ داده این بند چهارم از بین رفته و اگر به ایران حمله کنند مردم ایران را می توانند به جان هم بیاندازند و جنگ داخلی راه بیاندازند.کور خودند.ایرانی ها علیرغم همه اختلاف نظر هایی که ممکن است میانشان باشد و علیرغم همه مشکلاتی که دارند اما مانند دیگران در منطقه نیستند که وطن خود را تقدیم دشمن کنند و بد نیست یک بار هم که شده تاریخ را ورق بزنند تا ببینند چرا ایران هفت هزار سال تاریخ تمدنی دارد و هیچ کس نتوانسته این کشور را استعمار کند.ایرانی ها به خوبی می دانند اگر خواسته های آمریکا را بپذیرند که قدرت و توانمندی موشکی و دفاعی خود را محدود کنند و یا متحدین خود در منطقه را از دست دهند عملا زمینه را برای نابودی کشور خود فراهم کرده اند و آمریکا و اسرائیل بد تر از بلایی که سر مردم غزه آوردند سر مردم ایران می آورند.تا زمانی که ایرانی ها خیالشان از بابت امنیت و موجودیت کشورشان راحت نباشد هیچ منطقی وجود ندارد که حاضر باشند حتی در باره اورانیوم های غنی سازی شده خود با کسی صحبت کنند چون خوب می دانند یکی از اصلی ترین واهمه های دشمنان این است که ایرانی ها مسیر کره شمالی را نروند و دشمنان خوب می دانند اگر موجودیت ایران بر محک باشد هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.تجربه رویارویی انصار الله یمن با ناوهای آمریکایی هم ثابت کرد که این ناوها آسیب پذیر هستند و این آسیب پذیری زخمی است که با فشار دادن آن صدای درد در آمریکا می پیچد و آمریکایی ها هم به خوبی می دانند که در صورتی که به ایران حمله کنند استراتژی ایران این خواهد بود که هر جایی که سربازان آمریکایی را می توانند پیدا کنند هدف قرار دهند و شرط بندی روی اینکه ایران پاسخ نخواهد داد اینبار اشتباه بزرگی خواهد بود.گو اینکه آمریکایی ها امکانات و توانمندی های زیادی دارند اما اینگونه نیست که ایرانی ها هیچ توانمندی ای نداشته باشند و خودشان را برای شرایط بد آماده نکرده باشند.به عنوان مثال می گویم ، اگر ماهواره های آمریکایی رصد می کنند که ایران دارد استحکامات جایی را تقویت می کند به این معنا نیست که آنها اتم را کشف کرده اند، ایرانی ها هم می دانند که ماهواره های آمریکایی در حال رصد هستند و قطعا هم عمدا دارند این کار را می کنند تا آنها ببینند و این احتمال وجود دارد که جای اصلی جایی دیگر باشد که ماهواره ها رصد نکرده اند.آنچه را که ما به عنوان تحلیلگر سیاسی می توانیم پیش بینی کنیم قطعا آنچه که نیروهای نظامی و امنیتی برنامه ریزی کرده اند نخواهد بود و قطعا آنها غافلگیری هایی را برای دشمن خود آماده کرده اند که هنوز رو نشده و این چیز هایی که رو شده چیزهایی است که عمدا خواسته اند رو کنند تا توجه ها به آن جلب شود.در جنگ 12 روزه اسرائیلی ها و آمریکایی ها تصور می کردند که طی چند روز اول کل توانمندی های دفاعی و تهاجمی ایران را نابود کرده اند اما به یکباره بعد از روز پنجم جنگ با شوک های غیر قابل باوری مواجه شدند و دیدند که ایران استراتژی های پنهانی را برای این شرایط آماده کرده بود و موشک های ایران مثل باران بر سر شهرهای اسرائیل می بارید و در حالی که جنگنده های اسرائیلی به دلیل نبود بانک اهداف کافی کارایی خود را از دست داده بودند ایرانی ها دارای بانک های اهدافی بودند که به هیچ وجه قابل تصور نبود.قطعا ایرانی ها تمایل ندارند که جنگی رخ دهد و مجبور شوند دست به کارهایی بزنند که نمی خواهند اما اگر احیانا جنگ بر آنها تحمیل شود دیگر هر گزینه ای که در اختیار دارند را استفاده خواهند کرد و آمریکایی ها هم خوب این را می دانند پس اگر توافق بر اساس خواسته های ایران نشود آمریکا نباید تصور کند ایرانی ها را به زور می تواند وادار کند بر اساس خواسته هایش توافقی را امضا کنند، ایرانی ها زیر بار زور نخواهند رفت و علیرغم همه هزینه هایی که چنین ماجرایی برای ایران ممکن است داشته باشد اما هزینه اش برای آمریکا و اسرائیل بسیار بیشتر خواهد بود چون اگر جنگ شود هیچ راهی برای ایران جز حمله به قصد تحمیل تلفات حد اکثری به آمریکا و اسرائیل نخواهد بود اما برای آمریکایی ها این راه وجود دارد که به سمت ادامه مذاکرات تا رسیدن به یک توافق عادلانه مرضی الطرفین جلو بروند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران