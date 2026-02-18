ایران
مذاکرات ژنو آخرین اولتیماتوم واشنگتن به کی‌یف در سایه برتری میدانی مسکو
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره روند مذاکرات روسیه و اوکراین با مشارکت آمریکا در ژنو اظهار داشت: روسیه چه در میدان نبرد و چه در عرصه دیپلماسی، دست برتر را در اختیار دارد. با این حال، مسکو همچنان در مذاکرات حضور پیدا می‌کند، در حالی که نیروهای کی‌یف همزمان با روند گفت‌وگوها اقداماتی انجام می‌دهند که به گفته او می‌تواند روند مذاکرات را با اخلال مواجه کند. مدبر افزود، برای طرف آمریکایی اکنون این واقعیت روشن شده است که کی‌یف ناگزیر از پذیرش شروط روسیه است. اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه واشنگتن از اوکراین می‌خواهد امتیاز بدهد، ناشی از همین برتری میدانی روسیه است. وی در ادامه با اشاره به نقش لندن تصریح کرد، با وجود آنکه زلنسکی در ظاهر از آمادگی برای توقف درگیری‌ها سخن گفته، اما نباید فراموش کرد که انگلیس اساساً خواستار پایان بحران اوکراین نیست و در روند مذاکرات نیز می‌تواند اخلال ایجاد کند. به گفته او، اگر کی‌یف واقعاً قصد توقف درگیری‌ها را دارد، باید حکومت نظامی‌ای را که مانع برگزاری انتخابات شده لغو کند. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، آنچه مسلم است، شروط روسیه کاملاً شفاف و دقیق بوده و از منظر مسکو، این پیش‌شرط‌ها مسیر دستیابی به صلح پایدار در اوکراین را فراهم می‌کند. به اعتقاد وی، اگر کی‌یف بخواهد از مذاکرات به‌عنوان ابزاری برای خرید زمان و تجهیز بیشتر با حمایت ناتو استفاده کند، این یک خطای راهبردی خواهد بود و چنین رویکردی در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.
مذاکرات ژنو آخرین اولتیماتوم واشنگتن به کی‌یف در سایه برتری میدانی مسکو

کارشناس مسائل بین‌الملل: اعترافات اخیر ولادیمیر زلنسکی نشان می‌دهد این دور از گفت‌وگوها در واقع آخرین اولتیماتوم طرف آمریکایی به حاکمیت کی‌یف برای تعیین تکلیف مسیر مذاکرات و پذیرش کامل شروط روسیه است.
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره روند مذاکرات روسیه و اوکراین با مشارکت آمریکا در ژنو اظهار داشت: روسیه چه در میدان نبرد و چه در عرصه دیپلماسی، دست برتر را در اختیار دارد. با این حال، مسکو همچنان در مذاکرات حضور پیدا می‌کند، در حالی که نیروهای کی‌یف همزمان با روند گفت‌وگوها اقداماتی انجام می‌دهند که به گفته او می‌تواند روند مذاکرات را با اخلال مواجه کند.
مدبر افزود، برای طرف آمریکایی اکنون این واقعیت روشن شده است که کی‌یف ناگزیر از پذیرش شروط روسیه است. اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه واشنگتن از اوکراین می‌خواهد امتیاز بدهد، ناشی از همین برتری میدانی روسیه است.
وی در ادامه با اشاره به نقش لندن تصریح کرد، با وجود آنکه زلنسکی در ظاهر از آمادگی برای توقف درگیری‌ها سخن گفته، اما نباید فراموش کرد که انگلیس اساساً خواستار پایان بحران اوکراین نیست و در روند مذاکرات نیز می‌تواند اخلال ایجاد کند. به گفته او، اگر کی‌یف واقعاً قصد توقف درگیری‌ها را دارد، باید حکومت نظامی‌ای را که مانع برگزاری انتخابات شده لغو کند.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، آنچه مسلم است، شروط روسیه کاملاً شفاف و دقیق بوده و از منظر مسکو، این پیش‌شرط‌ها مسیر دستیابی به صلح پایدار در اوکراین را فراهم می‌کند. به اعتقاد وی، اگر کی‌یف بخواهد از مذاکرات به‌عنوان ابزاری برای خرید زمان و تجهیز بیشتر با حمایت ناتو استفاده کند، این یک خطای راهبردی خواهد بود و چنین رویکردی در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.
