https://spnfa.ir/20260218/مذاکرات-ژنو-آخرین-اولتیماتوم-واشنگتن-به-کییف-در-سایه-برتری-میدانی-مسکو-28048845.html

مذاکرات ژنو آخرین اولتیماتوم واشنگتن به کی‌یف در سایه برتری میدانی مسکو

مذاکرات ژنو آخرین اولتیماتوم واشنگتن به کی‌یف در سایه برتری میدانی مسکو

اسپوتنیک ایران

کارشناس مسائل بین‌الملل: اعترافات اخیر ولادیمیر زلنسکی نشان می‌دهد این دور از گفت‌وگوها در واقع آخرین اولتیماتوم طرف آمریکایی به حاکمیت کی‌یف برای تعیین تکلیف... 18.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-18T11:45+0330

2026-02-18T11:45+0330

2026-02-18T11:45+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/11/28039850_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f9f60ff0dee3426824bbf86053e4bc19.jpg

روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره روند مذاکرات روسیه و اوکراین با مشارکت آمریکا در ژنو اظهار داشت: روسیه چه در میدان نبرد و چه در عرصه دیپلماسی، دست برتر را در اختیار دارد. با این حال، مسکو همچنان در مذاکرات حضور پیدا می‌کند، در حالی که نیروهای کی‌یف همزمان با روند گفت‌وگوها اقداماتی انجام می‌دهند که به گفته او می‌تواند روند مذاکرات را با اخلال مواجه کند. مدبر افزود، برای طرف آمریکایی اکنون این واقعیت روشن شده است که کی‌یف ناگزیر از پذیرش شروط روسیه است. اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه واشنگتن از اوکراین می‌خواهد امتیاز بدهد، ناشی از همین برتری میدانی روسیه است. وی در ادامه با اشاره به نقش لندن تصریح کرد، با وجود آنکه زلنسکی در ظاهر از آمادگی برای توقف درگیری‌ها سخن گفته، اما نباید فراموش کرد که انگلیس اساساً خواستار پایان بحران اوکراین نیست و در روند مذاکرات نیز می‌تواند اخلال ایجاد کند. به گفته او، اگر کی‌یف واقعاً قصد توقف درگیری‌ها را دارد، باید حکومت نظامی‌ای را که مانع برگزاری انتخابات شده لغو کند. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، آنچه مسلم است، شروط روسیه کاملاً شفاف و دقیق بوده و از منظر مسکو، این پیش‌شرط‌ها مسیر دستیابی به صلح پایدار در اوکراین را فراهم می‌کند. به اعتقاد وی، اگر کی‌یف بخواهد از مذاکرات به‌عنوان ابزاری برای خرید زمان و تجهیز بیشتر با حمایت ناتو استفاده کند، این یک خطای راهبردی خواهد بود و چنین رویکردی در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60