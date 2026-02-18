https://spnfa.ir/20260218/مذاکرات-بین-روسیه-آمریکا-و-اوکراین-به-پایان-رسید-28050582.html
ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود. 18.02.2026, اسپوتنیک ایران
ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود.به گفته وی، دور جدیدی به زودی برگزار خواهد شد.
مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید
13:28 18.02.2026 (بروز رسانی شده: 15:12 18.02.2026)
ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود.
به گفته وی، دور جدیدی به زودی برگزار خواهد شد.