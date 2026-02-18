https://spnfa.ir/20260218/مذاکرات-بین-روسیه-آمریکا-و-اوکراین-به-پایان-رسید-28050582.html

مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید

ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود.

ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود.به گفته وی، دور جدیدی به زودی برگزار خواهد شد.

