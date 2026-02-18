ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260218/مذاکرات-بین-روسیه-آمریکا-و-اوکراین-به-پایان-رسید-28050582.html
مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید
مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید
اسپوتنیک ایران
ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود. 18.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-18T13:28+0330
2026-02-18T15:12+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/12/28051159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_931044eb3c62826ab4f476c9c4c9b477.jpg
ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود.به گفته وی، دور جدیدی به زودی برگزار خواهد شد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید
اسپوتنیک ایران
مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید
2026-02-18T13:28+0330
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/12/28051159_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_619400fb8035b1b9d9c5e993abbd3bfd.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان, видео
جهان, видео

مذاکرات بین روسیه، آمریکا و اوکراین به پایان رسید

13:28 18.02.2026 (بروز رسانی شده: 15:12 18.02.2026)
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مذاکرات در ژنو دشوار اما کاری بود.
به گفته وی، دور جدیدی به زودی برگزار خواهد شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала