بازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ایران از ناو "استویکی" روسیه در بندرعباس
امیر دریادار دوم مقصودلو با حضور در اسکله منطقه یکم امامت نداجا، از ناو بالگردبر "استویکی" نیروی دریایی روسیه بازدید کرد. 18.02.2026, اسپوتنیک ایران
21:15 18.02.2026 (بروز رسانی شده: 21:17 18.02.2026)
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران؛ امیردریادار دوم حسن مقصودلو فرمانده منطقه یکم امامت نداجا در بازدید از ناوبالگرد بر استویکی نیروی دریایی روسیه اظهار داشت: این بازدید در چارچوب تقویت تعاملات دوجانبه دریایی و همزمان با حضور یگان نیروی دریایی روسیه در بندرعباس انجام شد.
در جریان این بازدید، توانمندیها، تجهیزات و بخشهای مختلف ناو بالگردبر "استویکی" معرفی شد و طرفین درباره زمینههای توسعه همکاریهای مشترک، برگزاری رزمایشهای مرکب و ارتقای سطح هماهنگیهای دریایی گفتوگو کردند.
این بازدید در راستای تحکیم روابط نظامی و افزایش تعاملات در حوزه دیپلماسی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه، با هدف تقویت امنیت دریانوردی در منطقه انجام شد.
همچنین جمعی از کارکنان ناوگروه نیروی دریایی فدراسیون روسیه نیز در ادامه برنامه بازدیدها از کارخانجات نداجا و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران بازدید کردند.