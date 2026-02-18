ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260218/بازدید-فرمانده-منطقه-یکم-نیروی-دریایی-ارتش-از-ناو-استویکی-روسیه-در-بندرعباس-28058696.html
بازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ایران از ناو "استویکی" روسیه در بندرعباس
بازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ایران از ناو "استویکی" روسیه در بندرعباس
اسپوتنیک ایران
امیر دریادار دوم مقصودلو با حضور در اسکله منطقه یکم امامت نداجا، از ناو بالگردبر "استویکی" نیروی دریایی روسیه بازدید کرد. 18.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-18T21:15+0330
2026-02-18T21:17+0330
گزارش و تحلیل
ایران
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/12/28058541_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_088148e7590106cb2b622d5c7d34d184.jpg
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران؛ امیردریادار دوم حسن مقصودلو فرمانده منطقه یکم امامت نداجا در بازدید از ناوبالگرد بر استویکی نیروی دریایی روسیه اظهار داشت: این بازدید در چارچوب تقویت تعاملات دوجانبه دریایی و همزمان با حضور یگان نیروی دریایی روسیه در بندرعباس انجام شد.در جریان این بازدید، توانمندی‌ها، تجهیزات و بخش‌های مختلف ناو بالگردبر "استویکی" معرفی شد و طرفین درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک، برگزاری رزمایش‌های مرکب و ارتقای سطح هماهنگی‌های دریایی گفت‌وگو کردند.این بازدید در راستای تحکیم روابط نظامی و افزایش تعاملات در حوزه دیپلماسی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه، با هدف تقویت امنیت دریانوردی در منطقه انجام شد.همچنین جمعی از کارکنان ناوگروه نیروی دریایی فدراسیون روسیه نیز در ادامه برنامه بازدیدها از کارخانجات نداجا و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران بازدید کردند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/12/28058541_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_418324ebaa36030be5fafb2be1fb77b5.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران , روسیه
ایران , روسیه

بازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ایران از ناو "استویکی" روسیه در بندرعباس

21:15 18.02.2026 (بروز رسانی شده: 21:17 18.02.2026)
© Sputnikبازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش از ناو "استویکی" روسیه در بندرعباس
بازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش از ناو استویکی روسیه در بندرعباس - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.02.2026
© Sputnik
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
امیر دریادار دوم مقصودلو با حضور در اسکله منطقه یکم امامت نداجا، از ناو بالگردبر "استویکی" نیروی دریایی روسیه بازدید کرد.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران؛ امیردریادار دوم حسن مقصودلو فرمانده منطقه یکم امامت نداجا در بازدید از ناوبالگرد بر استویکی نیروی دریایی روسیه اظهار داشت: این بازدید در چارچوب تقویت تعاملات دوجانبه دریایی و همزمان با حضور یگان نیروی دریایی روسیه در بندرعباس انجام شد.
در جریان این بازدید، توانمندی‌ها، تجهیزات و بخش‌های مختلف ناو بالگردبر "استویکی" معرفی شد و طرفین درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک، برگزاری رزمایش‌های مرکب و ارتقای سطح هماهنگی‌های دریایی گفت‌وگو کردند.
این بازدید در راستای تحکیم روابط نظامی و افزایش تعاملات در حوزه دیپلماسی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه، با هدف تقویت امنیت دریانوردی در منطقه انجام شد.
همچنین جمعی از کارکنان ناوگروه نیروی دریایی فدراسیون روسیه نیز در ادامه برنامه بازدیدها از کارخانجات نداجا و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران بازدید کردند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала