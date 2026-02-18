https://spnfa.ir/20260218/اگر-قرار-بود-ایران-بترسه-تا-الآن-صد-باره-تسلیم-شده-بود-28056281.html

اگر قرار بود ایران بترسه تا الآن صد باره تسلیم شده بود

روز به روز به حجم حضور نظامی آمریکا در اطراف ایران و تهدید های نظامی واشنگتن بر علیه تهران افزوده می شود.

علیرغم اخبار مثبتی که از مذاکرات مطرح می شود اما اضافه کردن نیروها نشان از آن دارد که آمریکایی ها احساس می کنند کارتهای مذاکراتی شان در مذاکرات ضعیف است و نیاز به تقویت آن دارند.نکته دیگری هم که مطرح است این می باشد که اگر آمریکایی ها مطمئن بودند عملیات نظامی آنها بر علیه ایران نتیجه خواهد داشت به هیچ وجه پای میز مذاکره با ایران نمی نشستند و عملیات خود را انجام می دادند.بسیاری کارشناسان بین المللی باور دارند که آمریکایی ها و اسرائیلی ها خود را برای حمله به ایران آماده کرده اند اما آمریکایی ها دلواپس واکنش ایران می باشند.وجود بیش از 10 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده که تا قبل از جنگ 12 روزه 450 کیلوگرم آن 60% بود این بیم را ایجاد می کند که اگر موجودیت ایران در خطر باشد به یکباره ایران ره کره شمالی را برود.کارشناسان قدیمی به خوبی به یاد دارند فشار بر علیه کره شمالی و لیبی همزمان انجام شده و آمریکایی ها وغربی ها خواسته های مشابهی هم از کره شمالی و هم از لیبی داشتند، لیبی گول کشورهای اروپایی را خورد و با انگلیس و فرانسه و ایتالیا پیمان دفاع مشترک امضا کرد و تصور کرد که با عادی سازی روابط و امضای این توافق دیگر امنیت اش تامین است و به این دلیل برنامه هسته ای خود را تفکیک کرد و بار کشتی کرد و به آمریکا فرستاد و همه موشک های دوربرد و میانبرد خود را از بین برد، بازرسان آژانس های بین المللی هم وجب به وجب لیبی را بازرسی کردند تا مطمئن شوند دیگر توانمندی ای در این کشور باقی نمانده و وقتی خیالشان راحت شد با راه اندازی اعتراضات دروغین در لیبی و ایجاد اغتشاشات فضای این کشور را به هم ریختند و به بهانه حمایت از مردم و معترضان همان کشورهایی که پیمان دفاع مشترک با لیبی امضا کرده بودند و رهبرانشان پولهای کلان از قذافی برای فعالیت های انتخاباتی شان دریافت کرده بودند اولین کشورهایی بودند که لیبی را بمباران کردند و همه زیربناهای لیبی را نابود کردند.مزدورانی که با آنها همکاری کرده بودند را نیز پس از پایان کار مانند دستمال کاغذی به فاضلاب انداختند و می بینیم که امروزه کشورهای غربی شبانه روز در حال سرقت نفت و گاز لیبی می باشند و این کشور را درگیر جنگ های بی پایان داخلی نموده اند و بازار برده فروشی در لیبی راه انداخته اند تا لیبیایی هایی که زمانی به اروپایی ها فخر می فروختند امروزه به عنوان برده و یا خدمتکاران پست در کشورهای اروپایی در این کشورها پناه بگیرند تا فقط زنده بمانند.آنهایی که تاریخ نخوانده اند و لیبی را نمی شناختند نمی دانند که زمانی مردم لیبی آنقدر در رفاه بودند که وقتی به اروپا سفر می کردند به اروپایی ها فخر می فروختند و فخر فروشی های امروزه برخی شهروندان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به غربی ها در مقابل لیبیایی ها ناچیز به حساب می آید.همزمان آمریکایی ها چند ناو هواپیما بر خود را به سمت کره شمالی فرستادند و تهدید کردند که اگر بیونگ یانگ به خواست آنها تمکین نکند به آن حمله خواهند کرد ولی کره شمالی به جای اینکه برنامه هسته ای خود را تفکیک کند و موشک هایش را تحویل دهد اقدام به ساخت بمب اتم کرد و عملا بقا وموجودیت کشور خود را حفظ کرد.تحریمهایی که بر علیه کره شمالی اعمال شد هم امروزه همه اش بر علیه ایران اعمال می شود و به قول معروف ایران چیزی برای از دست دادن ندارد و امیدی هم به رفع این تحریمها وجود ندارد چرا که حتی علیرغم امضای برجام و انجام کل تعهدات اش در آن طبق 14 گزارش سازمان بین المللی انرژی هسته ای و تایی شورای امنیت اما نه آمریکا و نه اروپا حتی یک تعهد خود در قبال ایران را انجام ندادند، حتی زمان اوباما، امری که به نوعی به ایرانی ها ثابت می کند که خصومت و دشمنی سیاست مداران آمریکایی با ملت ایران فرا جناحی است و حتی اگر با دولت فعلی آمریکا هم به توافقی برسند ممکن است دولت بعدی آمریکا توافق را به هم بزند.طی جنگ 12 روزه هم دیدیم که روز سوم ترامپ یک تویت زد که ایرانی ها باید بدون هیچ شرط و شروطی تسلیم شوند وگرنه ایران از روی نقشه جهان حذف خواهد شد اما بعد از روز هشتم جنگ به استناد اظهارات نخست وزیر قطر این آمریکایی ها بودند که از قطر خواهش کردند که ایرانی ها را متقاعد کند درگیری ها را متوقف کند و دیگر اسرائیل را موشک باران نکند.طبق نظر کارشناسان مستقل مربوطه ایرانی ها در چند روز اول جنگ 12 روزه غافلگیر شدند و به این دلیل برای چند روز اول آسمان ایران در اختیار اسرائیلی ها قرار داشت اما بعد از روز پنجم این آسمان اسرائیل بود که در اختیار ایران قرار داشت و نقطه ای نبود که ایران در اسرائیل نتواند هدف قرار دهد.یکی از اعضای هیات اروپایی که بعد از جنگ 12 روزه به اسرائیل سفر کرده بود تعریف می کرد که هیچ نقطه ای در تل آویو و حیفا و بئر سبع و... نمی شد دید که موشک های ایرانی به آن اصابت نکرده بودند.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که آمریکایی ها توانمندی های زیادی دارند و می توانند یک جنگ راه بیاندازند اما به خوبی می دانند زمین ایران سفت است و جایی نیست که بتوانند هر کاری بخواهند بکنند و این احتمال وجود دارد که واکنش ایران به آنها بسیار پر هزینه باشد.سخنان روز گذشته رهبری که اظهار داشته بود ناوهای هواپیمابر آمریکایی بسیار خطر ناک هستند اما خطرناک تر از آنها سلاح هایی است که می توانند اینها را غرق کنند این پیغام را نیز رسانده که ایران به تسلیحاتی دست یافته که می تواند این ناوها را غرق کند و تصمیم قطعی گرفته در صورت حمله آمریکا به ایران این ناوها را هدف قرار دهد.چند ماه پیش بود که آمریکایی ها به یمن حمله کردند و یمنی ها ناوهای هواپیمابر آمریکایی را هدف قرار دادند و اتفاقا همین ناو جرالد فورد هم در عملیات شرکت داشت و مورد اصابت موشک ها و پهباد های حوثی ها قرار گرفت.آمریکایی ها وقتی دیدند که حوثی ها از هدف قرار دادن ناوهای آنها حراسی ندارند تصمیم گرفتند با آنها توافق آتش بس امضا کنند و ناوهای خود را برای تعمیر به آمریکا بردند.در واقع این کار یمنی ها درسی بزرگ برای همه بود که تنها راه مقابله با حمله آمریکا این است که با آنها رو در رو شد نه اینکه کرنش کرد.ایرانی ها هم 47 سال است خود را برای روزی که ممکن است مورد حمله آمریکا قرار گیرند آماده می کنند وقطعا خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده اند و با توجه به امکانات و توانمندی های ایران در مقایسه با یمنی ها می توان گفت رویارویی با ایران بسیار خطرناکتر از رویارویی با یمنی ها خواهد بود.کارشناسان مربوطه در این باره نظرات متعددی دارند اما همه باور دارند اگر آمریکا بخواهد به ایران حمله کند علاوه بر اینکه نیاز دارد که اورانیوم ها از ایران خارج شود نیاز دارد تا فضای داخلی ایران نیز به هم بریزد و آشوب هایی ایجاد شود تا ایران از داخل و خارج مورد حمله قرار گیرد و بشود سناریوی لیبی، که نتانیاهو در کاخ سفید در مقابل دوربین خبرنگاران برای ایران آرزو کرده بود، را محقق کرد.

