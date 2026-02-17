https://spnfa.ir/20260217/چیزی-به-عنوان-بزرگواری-در-دیپلماسی-وجود-ندارد-28027611.html

چیزی به عنوان بزرگواری در دیپلماسی وجود ندارد

چیزی به عنوان بزرگواری در دیپلماسی وجود ندارد

اسپوتنیک ایران

چند قرن است که برخی کشورهای اروپایی با تفکر های استعماری به منطقه ما نگاه می کنند و نهایت خصومت و دشمنی را با ملت ایران دارند و هیچ خیری از اینها به ما نرسیده... 17.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-17T12:17+0330

2026-02-17T12:17+0330

2026-02-17T12:17+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/1a/27651049_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_55380f20f45e4ea0ca45782d24a6f494.jpg

اخیرا کشورهای اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تشکیلات رسمی عضو نیروهای مسلح ایران به حساب می آید و حدود نیمی از مردان ایرانی حد اقل برای خدمت سربازی عضو آن بوده اند را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده.بسیاری در ایران باور دارند که ضرورت دارد ایران واکنش بسیار شدید و در خور نسبت به این اقدام آنها نشان دهد.اگر زمانی که سه کشور اروپایی به نا حق بند ماشه را اجرا می کردند تا ملت ایران را ذیل فشار اقتصادی شورای امنیت قرار دهند ما واکنش درخور نشان داده بودیم قطعا کار به جایی نمی رسید که اینها جسارت کنند بخشی از نیروهای مسلح ما را در لیست تروریستی خود قرار دهند.چند روز پیش هم زلنکسی با رضا پهلوی در میونیخ دیدار کرد و رسما از ضرورت سرنگونی نظام در ایران و پیشنهاد همکاری برای سرنگونی نظام و راه اندازی یک جنگ داخلی در این کشور صحبت کرد و به همراه برخی کشورهای اروپایی سیاهی لشکر و جیره خور های اوکراینی و پناهندگان کشورهای دیگر را وادار کردند تا در راهپیمایی بر علیه ایران مشارکت کنند.در جنگ 12 روزه و اغتشاشات اخیر در ایران هم تعداد زیادی جاسوسان و مزدوران وابسته به اوکراین بازداشت شدند و حتی بسیاری از تروریست ها توسط نیروهای امنیتی اوکراین آموزش دیده بودند تا دست به کارهای تروریستی در ایران بزنند و حتی بسیاری از پهباد هایی که در جنگ 12 روزه بر علیه تاسیسات دفاع موشکی ایران استفاده شد اوکراینی بود.حتی بسیاری بازداشت شدگان اعمال تروریستی از جمله ترور شخصیت های نظامی و علمی و سیاسی ایران توسط دستگاه های امینی اوکراین تجهیز شده بودند.طبق گزارش های منتشر شده برخی سفارت ها و دیپلمات های اروپایی در قاچاق تجهیزات مورد نیاز تروریست ها نیز همکاری داشتند و تعدادی از آنها در جنگ 12 روزه نیز بازداشت شدند که باز هم طبق این گزارش ها یکی دو تای آنها اوکراینی بودند.در عرف بین الملل چنین رفتاری معمولا موجب اخراج سفیر و قطع رابطه و علاوه بر آن شکایت در مجامع حقوقی سازمان ملل بر علیه کشوری که چنین رفتار متخاصمی را نشان داده می شود.اگر ما واکنش در خور نسبت به این رفتارها نشان ندهیم آنچه مسلم است این می باشد که کشورهای دیگر هم تشویق می شوند کارهای مشابه ای را انجام دهند چون می بینند ما واکنش درخور نشان نمی دهیم.چند قرن است که برخی کشورهای اروپایی با تفکر های استعماری به منطقه ما نگاه می کنند و نهایت خصومت و دشمنی را با ملت ایران دارند و هیچ خیری از اینها به ما نرسیده که دلواپس روابط با آنها باشیم.امروزه هم که می بینیم حتی ایالات متحده با اینها رفتاری مانند تفاله می کند و اعتباری برایشان قایل نیست پس چرا ما باید بیش از حد و ارزش واقعی آنها برایشان احترام قایل باشیم.حتی همین جدل و بحث برنامه هسته ای ما که امروزه این همه مصیبت سر ما آورده هم زیر سر همین کشورها است که از سال 2002 میلادی با آنها وارد مذاکره شدیم و توافق سعد آباد را امضا کردیم و بعد به ما نارو زدند و دوباره آنها را پای میز مذاکرات در برجام آوردیم و باز هم به ما نارو زدند و شاید اگر آمریکایی ها اصرار نمی کردند که اینها دیگر در مذاکرات حضور نداشته باشند باز هم برخی خواهان حضور اروپایی ها در مذاکرات می بودند، معلوم نیست چرا؟ چه خیری از اینها به ما رسیده که بخواهیم برایشان اینقدر ارزش قایل باشیم؟

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران