چرا آمریکا با این همه لشکر کشی به ایران حمله نکرده؟

17.02.2026

چند هفته است که ایالات متحده آمریکا به سمت ایران لشکر کشی کرده و تهدید های متنوعی را متوجه این کشور نموده.همزمان هم مشاهده می کنیم که طرفین دارند مذاکرات انجام می دهند تا از جنگ اجتناب کنند.ترامپ هم اعلام کرده که می خواهد سیاست "ایجاد صلح با زور" را در جهان محقق کند.تفسیر این عبارت در علم سیاست به معنای تحمیل خواسته های کشور دارای قدرت بر دیگران می باشد.بسیاری باور دارند که ایالات متحده چنین لشکر کشی پر هزینه ای را بی دلیل انجام نمی دهد و قطعا دست به کاری خواهد زد و حد اقل آن یک عملیات نظامی برای حفظ آبرو خواهد بود.اما برخی دیگر باور دارند اگر آمریکایی ها می خواستند به ایران حمله کنند نیاز به این همه لشکر کشی نداشتند و آنقدر پایگاه در منطقه دارند که بتوانند دست به عملیات بر علیه ایران بزنند و اینکه برخی کشورها اظهار می دارند اجازه استفاده از خاک یا حریم هوایی و یا... را نمی دهند در رابطه با آمریکا بی معنی است چرا که اگر آمریکایی ها بخواهند کاری کنند از کسی اجازه نمی گیرند همانگونه که دولت عراق رسما اعلام کرده که اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نمی دهد اما هم آمریکا و هم اسرائیل از حریم هوایی عراق برای حمله به ایران استفاده کردند.آنچه مسلم است این می باشد که آمریکایی ها می دانند شاید بتوانند به ایران حمله کنند اما به فکر عواقب آن می باشند.سرلشکر دانیل دیویس یکی از فرماندهان بازنشسته ارتش آمریکا در این باره می گوید:"واشنگتن شاید بتواند شلیک کند، اما نمی‌تواند "ناک‌آوت" کند.هر حمله‌ای می‌تواند به واکنشی فوری و گسترده ایران منجر شود؛از هدف قرار دادن نیروها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه تا کشتی‌ها در دریا و حتی عبور دوباره از لایه‌های پدافندی اسرائیل با ترکیب پهپاد و موشک‌های بالستیک.بدون نیروی زمینی، نتیجه نظامی قاطعی در کار نخواهد بود؛ فقط تبادل موشک، تلفات احتمالی سنگین و تصاویری تکان‌دهنده از کشتی‌های در حال سوختن و تابوت‌های سربازانمان که به خانه بازمی‌گردند/اگر ایران یکی ناوهای ما را هدف قرار دهد، خدا باید به فریادمان برسد..."در واقع دلیل اینکه آمریکا هنوز به ایران حمله نکرده هم همین است، چون می داند چنین ماجرایی ممکن است اتفاق افتد و دلیل اینکه آنها امروز پای میز دیپلماسی با ایران نشسته اند این است که از توانمندی میدان ایران با خبر هستند.

