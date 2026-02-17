https://spnfa.ir/20260217/مرکز-فرهنگی-روسیه-در-تهران-افتتاح-شد-28036939.html
مرکز فرهنگی روسیه در تهران افتتاح شد
مرکز فرهنگی روسیه در تهران افتتاح شد
18:33 17.02.2026 (بروز رسانی شده: 18:39 17.02.2026)
مراسم افتتاح خانه روسیه در پایتخت ایران با حضور سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه و یوگنی پریماکوف، رئیس سازمان همکاری های فرهنگی و اننسانی روسیه (روس سوترودنیچستوو) برگزار شد.
در این مراسم همچنین الکسی ددوف، سفیر روسیه در ایران، مهدی محمدی، معاون وزیر فرهنگ ایران و کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه نیز حضور داشتند.
مرکز فرهنگی روسیه در مرکز تهران و در فاصله نسبتاً نزدیک از یکی از نقاط دیدنی پایتخت ایران، برج میلاد، واقع شده است.