مرکز فرهنگی روسیه در تهران افتتاح شد

مراسم افتتاح خانه روسیه در پایتخت ایران با حضور سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه و یوگنی پریماکوف، رئیس سازمان همکاری های فرهنگی و اننسانی روسیه (روس...

در این مراسم همچنین الکسی ددوف، سفیر روسیه در ایران، مهدی محمدی، معاون وزیر فرهنگ ایران و کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه نیز حضور داشتند.مرکز فرهنگی روسیه در مرکز تهران و در فاصله نسبتاً نزدیک از یکی از نقاط دیدنی پایتخت ایران، برج میلاد، واقع شده است.

