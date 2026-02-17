https://spnfa.ir/20260217/رسانهها-تیراندازی-در-مسابقه-هاکی-در-آمریکا-دو-کشته-بر-جای-گذاشت-28024608.html
رسانهها: تیراندازی در مسابقه هاکی در آمریکا، دو کشته بر جای گذاشت
رسانهها: تیراندازی در مسابقه هاکی در آمریکا، دو کشته بر جای گذاشت
اسپوتنیک ایران
یک کانال تلویزیونی محلی به نقل از نیروهای انتظامی گزارش داد که در جریان یک مسابقه هاکی در رود آیلند، ایالات متحده، تیراندازی رخ داده است. دو نفر، از جمله فرد... 17.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-17T08:40+0330
2026-02-17T08:40+0330
2026-02-17T08:40+0330
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/11/28024017_0:154:1712:1117_1920x0_80_0_0_1c0a0a34085bce0903b1b70caa40a31c.jpg
یک کانال تلویزیونی محلی به نقل از نیروهای انتظامی گزارش داد که در جریان یک مسابقه هاکی در رود آیلند، ایالات متحده، تیراندازی رخ داده است. دو نفر، از جمله فرد مسلحی که آتش گشود، کشته و چهار زخمی در بیمارستان بستری شدهاند.این حادثه در پاتاکت، درست زمانی که مسابقه هاکی بین تیمهای دبیرستان کاونتری و بلکاستون ولی در حال شروع شدن در پیست یخ بود، رخ داد.علت این فاجعه هنوز مشخص نیست و پلیس همچنان در حال بررسی شرایط این حادثه است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/11/28024017_127:0:1712:1189_1920x0_80_0_0_d7cdfbb7624219fa04b54b1e042d4c52.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا
رسانهها: تیراندازی در مسابقه هاکی در آمریکا، دو کشته بر جای گذاشت
یک کانال تلویزیونی محلی به نقل از نیروهای انتظامی گزارش داد که در جریان یک مسابقه هاکی در رود آیلند، ایالات متحده، تیراندازی رخ داده است. دو نفر، از جمله فرد مسلحی که آتش گشود، کشته و چهار زخمی در بیمارستان بستری شدهاند.
این حادثه در پاتاکت، درست زمانی که مسابقه هاکی بین تیمهای دبیرستان کاونتری و بلکاستون ولی در حال شروع شدن در پیست یخ بود، رخ داد.
علت این فاجعه هنوز مشخص نیست و پلیس همچنان در حال بررسی شرایط این حادثه است.