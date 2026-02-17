https://spnfa.ir/20260217/رسانهها-تیراندازی-در-مسابقه-هاکی-در-آمریکا-دو-کشته-بر-جای-گذاشت-28024608.html

رسانه‌ها: تیراندازی در مسابقه هاکی در آمریکا، دو کشته بر جای گذاشت

اسپوتنیک ایران

یک کانال تلویزیونی محلی به نقل از نیروهای انتظامی گزارش داد که در جریان یک مسابقه هاکی در رود آیلند، ایالات متحده، تیراندازی رخ داده است. دو نفر، از جمله فرد... 17.02.2026, اسپوتنیک ایران

آمریکا

یک کانال تلویزیونی محلی به نقل از نیروهای انتظامی گزارش داد که در جریان یک مسابقه هاکی در رود آیلند، ایالات متحده، تیراندازی رخ داده است. دو نفر، از جمله فرد مسلحی که آتش گشود، کشته و چهار زخمی در بیمارستان بستری شده‌اند.این حادثه در پاتاکت، درست زمانی که مسابقه هاکی بین تیم‌های دبیرستان کاونتری و بلک‌استون ولی در حال شروع شدن در پیست یخ بود، رخ داد.علت این فاجعه هنوز مشخص نیست و پلیس همچنان در حال بررسی شرایط این حادثه است.

