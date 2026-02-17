https://spnfa.ir/20260217/درمان-سرطان-پوست-در-ایران-28029525.html

درمان سرطان پوست در ایران

درمان سرطان پوست در ایران

اسپوتنیک ایران

این پروژه حاصل حدود دو سال کار مستمر تحقیقاتی است. این دارو برای درمان تومورهای پوستی غیر ملانومایی (Non-melanoma) مانند کارسینوم سلول بازال (BCC) یا کارسینوم... 17.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-17T13:02+0330

2026-02-17T13:02+0330

2026-02-17T14:29+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/11/28031852_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c115d67777d99ed5ec7fa573f9a52d05.jpg

به تازگی خبری درباره تولید یک پماد درمان سرطان پوست توسط محققان ایرانی منتشر شده است. این دارو که در زیرمجموعه رادیوداروها تعریف می‌شود، در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای (20 فروردین) رونمایی شد.آقای دکتر افشار گراوند کارشناس تولید رادیو دارو های درمانی در خصوص جزئیات این دستاورد، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:این پروژه حاصل حدود دو سال کار مستمر تحقیقاتی است. این دارو برای درمان تومورهای پوستی غیر ملانومایی (Non-melanoma) مانند کارسینوم سلول بازال (BCC) یا کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) طراحی شده است.وی افزود:نحوه استفاده از آن بسیار ساده است و مشکلات و عوارض درمان‌های روتین مانند جراحی، تراپی یا درمان‌های هورمونی را ندارد. در این روش، بیمار با مراجعه سرپایی، طی یک جلسه درمانی که بین یک تا دو ساعت و نیم طول می‌کشد، درمان می‌شود.آقای دکتر گراوند در ادامه مکانیسم اثر این رادیو دارو را توضیح داد:برای ضایعات با عمق کمتر از 2.5 میلی‌متر، از کرم رادیواکتیو حاوی رنیوم-188 استفاده می‌کنیم. این ماده، تشعشعات بتا از خود ساطع می‌کند. یک لایه محافظ بین کرم و پوست بیمار قرار می‌گیرد و فقط تشعشعات مفید به ضایعه می‌رسد و باعث از بین رفتن تومور سرطانی می‌شود. بیش از 80 درصد بیماران در همین یک نوبت درمان می‌شوند و نیازی به مراقبت خاص بعد از درمان نیست. پیگیری‌های بعدی نشان داده که در بیش از 95 درصد موارد، درمان موفقیت‌آمیز بوده است.این محقق ایرانی از امکان درمان ضایعات عمیق‌ تر نیز در ایران خبر داد و اظهار داشت:برای ضایعاتی با عمق بیش از 2.5 میلی‌متر، نیاز به رادیودارویی داریم که عمق نفوذ بیشتری داشته باشد تا دوز مؤثر (حدود 50 گری) به عمیق‌ترین لایه تومور برسد. برای این منظور از کرم پوستی حاوی ایتریم-90 استفاده می‌کنیم که عمق نفوذ مؤثر آن بسیار بیشتر از رنیوم است. این روش هنوز در دنیا به شکل تجاری رایج نشده و ما در حال انجام فاز کارآزمایی بالینی آن هستیم.آقای دکتر گراوند این درمان را بیمارستانی اما کاملا غیر تهاجمی دانست و بیان کرد:این درمان حتی تماس فیزیکی با پوست ندارد و کاملاً غیرتهاجمی است. در سطح جهان، برای ایزوتوپ رنیوم-188، تنها یک شرکت در آلمان سال‌هاست که این دارو را تولید می‌کند. ما تقریباً دومین یا سومین کشوری هستیم که به این فناوری دست یافته‌ایم. اگرچه تفاوت‌هایی در بافت نمونه و جزئیات با محصول آلمانی داریم، اما کاربرد نهایی مشابه است.وی تاکید کرد:اما نکته مهم و منحصربه‌فرد ما در درمان ضایعات عمیق‌تر (بیش از 2.5 میلی‌متر) با استفاده از ایتریم-90 است. در دنیا، این روش فقط در سطح مقالات علمی مطرح بوده و به مرحله بالینی و تجاری نرسیده است. ما به دلیل زیرساخت مناسبی که داریم، توانسته‌ایم ایتریم-90 را با خلوص بالا و به روشی مقرون‌به‌صرفه از ماده مادر (استرانسیم) جدا کنیم و وارد فاز کارآزمایی بالینی شویم. امیدواریم این روش نیز به نتیجه مطلوب برسد.این کارشناس رادیو دارو ها در خصوص هزینه های درمان توسط این روش در ایران و جهان گفت:در مورد هزینه درمان، بر اساس جستجوها و پرس وجوهایی که داشتیم، هزینه مشابه این درمان در دنیا با کرم رنیوم-188 (برند Quinova) حدود 7 هزار دلار است. اما در ایران، چون تازه از فاز بالینی اولیه خارج شده‌ایم و قیمت‌گذاری نهایی هنوز انجام نشده، برآوردها حاکی از آن است که هزینه درمان برای بیماران به مراتب پایین‌تر باشد. می‌توانم تخمین بزنم که شاید کمتر از یک بیستم این مبلغ (حدود 350 دلار) باشد. با توجه به هزینه‌های تولید و زیرساخت بومی، قیمت تمام‌شده بسیار پایین‌تر از نمونه خارجی است و امکان استفاده اقشار مختلف جامعه از این درمان فراهم خواهد شد.در خصوص صادرات نیز برنامه‌هایی داریم و کارهای نهایی‌سازی مجوزها و بسته‌بندی مناسب برای عرضه بین‌المللی در حال انجام است. خوشبختانه از برخی کشورها نیز درخواست‌هایی برای استفاده از این روش درمانی داشته‌ایم و امیدواریم به زودی شاهد صادرات این داروی ایرانی باشیم.وی در پایان افزود:خوشحالم که فرصتی شد تا این دستاورد را تبیین کنم. هدف ما آشنایی هرچه بیشتر مردم و جامعه پزشکی با این روش درمانی نوین است. بسیاری از مراکز درمانی و بیماران هنوز با این گزینه درمانی دقیق، مؤثر و کم‌هزینه آشنا نیستند و نمیدانند که چنین روشی در کشور ما راه‌اندازی شده است. امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، بتوانیم خدمت بیشتری به بیماران عزیز ارائه دهیم.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران