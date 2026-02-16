https://spnfa.ir/20260216/پرونده-اپستین-درمیان-جنگ-رسانه-و-مدیریت-خسارت-در-سطوح-بالا-گیر-افتاده-است--28011543.html

پرونده اپستین درمیان جنگ رسانه و مدیریت خسارت در سطوح بالا گیر افتاده است

پرونده اپستین درمیان جنگ رسانه و مدیریت خسارت در سطوح بالا گیر افتاده است

اسپوتنیک ایران

آنچه امروز در غرب جریان دارد، بیش از یک رسوایی اخلاقی است. زیرا این پرونده به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های درون‌نخبگانی و بازچینی موازنه قدرت در ساختار آتلانتیکی... 16.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-16T14:45+0330

2026-02-16T14:45+0330

2026-02-16T17:02+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/09/27893210_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_2a1cd74710f286015f1a57bf79cc6957.jpg

سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره پرونده جفری اپستین به اسپوتنیک گفت:هر بار که موضوع اپستین به صدر اخبار بازمی‌گردد، در واقع شکافی تازه در ساختار سیاسی غرب را عیان می‌کند. انتشار فهرست بیش از سیصد نام فارغ از اعتبار حقوقی آن عملا یک آرایش سیاسی تازه را نشان می‌دهد و به نوعی انسجام درونی نخبگان آتلانتیکی را زیر سؤال می‌برد.وی افزود، اشباع‌سازی افکار عمومی و مخدوش کردن مرز اتهام و ارتباط واقعی عملاً نشان می‌دهد که در این پرونده تلاش می‌شود به جای پرداختن به مسئله اصلی روایت‌های شکل گرفته را به نحوی مدیریت نمایند.زیرا هرچه دامنه اسامی گسترده‌تر می‌شود، تمرکز افکار عمومی از هسته‌های واقعی قدرت دورتر می‌افتد. بعبارتی، با تاکتیک انبوه‌سازی اطلاعات تلاش می‌گردد تا با فرسایش حساسیت اجتماعی از شکل‌گیری یک مطالبه شفاف و متمرکز جلوگیری شود.پسندیده همچنین با اشاره به تحولات بریتانیا گفت، واکنش محتاطانه نهادهای امنیتی لندن و حساسیت نسبت به زمان‌بندی انتشار اسناد، نشان می‌دهد نگرانی اصلی، پیامدهای سیاسی این افشاگری‌هاست. تضعیف موقعیت استارمر در چنین فضایی، بازتاب بحران عمیق‌تری در مشروعیت سیاسی دولت‌های غربی است.او تأکید کرد، آنچه امروز در غرب جریان دارد، بیش از یک رسوایی اخلاقی است. زیرا این پرونده به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های درون‌نخبگانی و بازچینی موازنه قدرت در ساختار آتلانتیکی بدل شده است.مهمتر اینکه چنین روندی، تصویر ادعایی غرب از شفافیت، حاکمیت قانون و برتری اخلاقی را با چالش جدی مواجه می‌کند.این پژوهشگر در پایان تصريح کرد، در شرایطی که کشورهای غربی همواره سایر قدرت‌ها را به نقض استانداردهای حکمرانی متهم می‌کنند، بازگشت مکرر پرونده اپستین نشان می‌دهد بحران مشروعیت، پیش از هر جا در درون خود این ساختارها ریشه دارد و نمادی از فرسایش انسجام سیاسی در غرب است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سمیه پسندیده

سمیه پسندیده

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60