آیا با حتاکی و آویزان شدن به خارجی ها می توان در ایران به قدرت رسید؟

آیا با حتاکی و آویزان شدن به خارجی ها می توان در ایران به قدرت رسید؟

روز گذشته برخی به ظاهر ایرانی در میونیخ راهپیمایی راه انداختند تا رهبران برخی کشورهای حاضر در کنفرانس امنیتی میونیخ را تحت تاثیر قرار دهند و برخی هم جو گیر شده اند و باور کرده اند که این یک نمایش قدرت است.طبق آنچه خبرنگاران مستقل از این راهپیمایی منتقل کرده اند این بوده که بیش از 90% حاضرین در این راهپیمایی غیر ایرانی بودند و برای اینکه چنین جو سازی ای انجام شود برگزار کنندگان با پرداخت مبالغی تعداد زیادی پناهدنگان و بی خانمان های اوکراینی، افغانی، سوری، عراقی، لیبیایی و... را جمع کردند و به محل تجمع منتقل نمودند و برخی شبه ایرانی ها از دوستان اروپایی خود خواسته بودند تا در این تجمع حضور پیدا کنند.البته این ماجرا مسبوق به سابقه است و در کانادا و آمریکا وبرخی کشورهای دیگر اروپایی نیز بارها انجام می شود و بستگی به آن دارد که برگزار کنندگان موفق شده باشند چه قدر بودجه از دشمنان ملت ایران دریافت کنند.جدیدا هم یک سری ارازل و اوباش را استخدام کرده اند که به مغازه ها و محل کسب و کار ایرانی های مقیم کشورهای اروپایی مراجعه می کنند و با تهدید و فحاشی و حتی ضرب و شتم آنها را وادار می کنند که طبق خواست آنها پرچم و عکس رضا پهلوی را نصب کنند وگرنه مغازه طرف را تخریب می کنند و یا به آتش می کشند و...علاوه بر آن بسیاری ایرانی های مقیم اروپا و کانادا و آمریکا اظهار می دارند که مورد تهدیدی این ارازل و اوباش قرار گرفته اند که اگر در راهپیماهی ها شرکت نکنند کاری می کنند آنها و خانواده هایشان از کشورهای غربی طرد شوند و آنها مجبور می باشند که علاوه بر حضور در این راهپیمایی ها مشخصات خود را ثبت کنند تا از گزند این ارازل و اوباش در امان باشند.روایت های زیادی در این باره مطرح می باشد که خوب بسیاری از اینها در رسانه های گروهی منتشر می شود و صحت وسقم ماجرا هم گردن همان رسانه های اجتماعی می باشد اما امروزه دیگر همه به خوبی می دانند که ارازل و اوباش رسانه های اجتماعی هم دست به کار شده اند تا صدای همه را خفه کنند و یک سری بات ها که روی اینستاگرام و برنامه ایکس و تلگرام و... فعال هستند و پشتشان هم لشکر های سایبری حقوق بگیر دشمنان ملت ایران هستند نشسته اند تا علاوه بر تلاش برای تغییر ذهنیت مردم ایران به فحاشی و توهین به آنهایی که جسارت می کنند واقعیت و حقیقت ها را بیان می کنند بپردازند و دنبال آن هستند تا کسب و کارهای اینترنتی مردم را تعطیل کنند تا در واقع شرایط اقتصادی مردم داخل کشور سخت شود.در حالی که اینها در رسانه های اجتماعی مردم را وادار می کنند که فقط ژست غم و غصه و عزاداری به خود بگیرند می بینیم که در تجمعات خود فضای شادی و تفریح و بکوب برقص و... راه می اندازند و تنها چیزی که برایشان مهم نیست کشته شدن مردم داخل کشور است.خاری و مزدوری در برخی از اینها به جایی رسیده که فقط برای اینکه بتوانند چند صباح دیگر به زندگی فلاکت بار خود در کشورهای غربی ادامه دهند حاضر می باشند هر چه دستور از آمریکا و اسرائیل به آنها می آید را بیان کنند و امروزه راه افتاده اند از حمله آمریکا و اسرائیل به مردم ایران حمایت کردن.چه قدر فردی میتواند سفیه وبی هویت ووجود و خار و ذلیل باشد که خواهان کشته شدن هموطنان خود باشد؟مشکل اصلی اینها هم این است که رفته اند خارج کشور به عنوان پناهنده وارد شده اند و حالا می بینند که شرایط با آنچه تصور می کردند فرق می کنند و مجبور هستند در پست ترین و خارترین شرایط ممکن زندگی کنند و چون راه های برگشت خودشان را هم خراب کرده اند راه و چاره ای جز مزدوری و خود فروشی ندارند.جالب اینکه وقتی حتی با دیپلمات های کشورهای غربی صحبت می کنید همه شان، بدون استثنا، اینها را تفاله جوامع معرفی می کنند و از بدترین عبارت ها درباره آنها استفاده می کنند و همه شان بدون استثنا باور دارند افرادی که به مملکت خود و مردم خود به این شکل خیانت می کنند به غرب وفادار نخواهند بود ولی خوب وقتی می شود از اینها سوء استفاده کرد غرب از اینها سوء استفاده می کند و در نهایت مانند دستمال کاغذی چرک در سطل آشغال می اندازند.توجه داشته باشید که هیچ رهبر جهان که در کنفرانس مونیخ حاضر شده بود حتی حاضر نبود یک ملاقات با رضا پهلوی داشته باشد و فقط زلنسکی با او ملاقات کرد که زلنسکی هم دو سال است دیگر رئیس جمهوری اوکراین نیست.کرستین امانپور گرداننده پنل جانبی کنفرانس هم وقتی از لندسی گراهام خواست که حمایت خود از رضا پهلوی را به عنوان نماینده کنگره آمریکا اعلام کند وی از این کار امتناع کرد و دیدیم که وقتی وی چند سوال از رضا پهلوی کرد که به مزاق حامیان او خوش نیامد چگونه آنها انواع توهین ها و فحاشی ها را نثار وی کردند.در واقع دلیل اصلی ای که لندسی گراهام که چندین بار هم با رضا پهلوی ملاقات داشته حاضر نشده از او حمایت کند و خودداری رهبران کشورهای غربی از نشستن با او به این دلیل می باشد که بر عکس بسیاری افراد که تحت تاثیر رسانه های گروهی جو گیر می شوند اینها واقعیت ها را بررسی می کنند و متوجه هستند یک نظام حاکم در یک کشور را با آویزان شدن به دشمنان ملت و یا راه اندازی تجمع های کذایی در روزهای تعطیل در خارج کشور نمی توان سرنگون کرد، جهان گول این حرف ها را نمی خورد.علیرغم همه تلاش های رضا پهلوی و تیم حامی او اما ترامپ حاضر نشد با او ملاقاتی داشته باشد این در حالی است که روزگذشته مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت اظهار داشته بود که ترامپ حاضر است با آیت الله خامنه ای هر جا که او بخواهد ملاقات کند.طی چند ماه اخیر هم بارها آمریکایی ها پیغام و پسغام فرستاده بودند که اجازه دهید ترامپ با رهبر ایران ملاقات کند تا بسیاری از اختلافات حل و فصل شود و ترامپ علنا اظهار داشته بود که حاضر است حتی برای انجام این ملاقات به تهران سفر کند.آمریکایی ها حتی پذیرفته بودند که ملاقات به جای اینکه با رهبری انجام شود با آقای پزشکیان انجام شود و وقتی ایرانی ها به دلایلی حتی از پذیرفتن ملاقات مستقیم ترامپ و پزشکیان سر باز زدند آقای اردوغان پیشنهاد داد که ملاقات به صورت ویدئو کنفرانس با میانجی گری ترکیه برگزار شود تا ملاقات مستقیم نباشد.حتی برخی شایعات درباره اینکه برخی مقامات آمریکایی در سطح معاون رئیس جمهوری آمریکا از طریق ویدئو کنفرانس با آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو داشته اند نیز در رسانه های غربی منتشر شده.آقای ویتکاف هم بارها تقاضا کرده که ملاقات مستقیم با آقای عراقچی داشته باشد و در نهایت تیم مذاکره کننده ایرانی با اصرار و میانجی گری عمان حاضر شده فقط با آمریکایی ها دست دهد.فکر می کنید اگر آمریکایی ها ذره ای شک داشتند و یا مطمئن بودند که می توانند نظام در ایران را سرنگون کنند و رضا پهلوی را به کرسی بنشانند این کارها را می کردند؟بیدار شوید، زمان به قدرت رسیدن با شعبان بی مخ ها و آویزان شدن به خارجی ها تمام شده، خودتان را به دستمال چرک دشمن تبدیل نکنید.

