شمشیر ایران ذو الفقار دو لبه است

14.02.2026

به قول خودشان میخواهند صلح را با زور به دیگران تحمیل کنند اما نه صلحی که دیگران می خواهند بلکه دیکته ای که خودشان می خواهند.مقایسه ایران با کشورهای اروپایی و یا کانادا مقایسه پوچ بیش نیست.ایران کشوری نیست که در قبال زورگویی سر خم کند.بله ایالات متحده ابر قدرت جهانی است و توانمندی های زیادی دارد اما اینگونه نیست که در برابر ملت و کشوری که مقاوم هستند بتواند شرایط خود را تحمیل کند و سوابق این را به خوبی نشان داده.ولی همین ده روز پیش بود که یک ناو جنگی آمریکایی تلاش کرد بدون اجازه گرفتن از ایران از تنگه هرمز عبور کند و بلا فاصله شش قایق تندرو سپاه پاسداران جلویش را گرفتند و مجبور شد عقب نشینی کند.یا مثلا ناوهای هواپیما بر آمریکایی به خود می بالند که هیچ جنبنده ای از چند صد کیلومتری نمی تواند به آنها نزدیک شود ولی دیدیم که یک پهپاد جاسوسی ایرانی به 25 متری این ناو رسید و با دقت از آن تصویر برداری کرد و سامانه های آمریکایی تا زمانی که ملوانان از روی عرشه پهپاد را ندیدند متوجه حضور آن نشده بودند و در نهایت یک جنگنده 35 مجبور شد آن را ساقت کند اما ظرف چند دقیقه یک پهپاد دیگر ماموریت را ادامه داد.این پهپاد می توانست مسلح باشد وحتی اگر امکان غرق کردن ناو را نداشته باشد اما به جنگنده هایی که روی عرشه هستند و یا ملوانان و یا سامانه های ارتباطی ویا... آسیب بزند.علاوه بر همه اینها آمریکایی ها متوجه شده اند که ایرانی ها قدم به قدم درحال رصد موقعیت دقیق ناوهای آمریکایی هستند.آمریکایی ها به خوبی می دانند حضور این پهپاد های جاسوسی برای تفریح نمی باشد بلکه برای آن است که زمان مناسب بتوانند موقعیت دقیق ناو را در اختیار داشته باشند تا ظرف چند دقیقه موشک های ایرانی بر سر ناو فرود بیایند.آمریکایی ها متحدین ایران در یمن را همین چند ماه پیش امتحان کردند، آنها با تسلیحات بسیار ضعیف تر به همین ناوهای آمریکایی آسیب های فراوان رساندند و در نهایت آمریکا مجبور شد عملیات خود در یمن را متوقف کند و تسلیم یمنی ها شود.اینجا است که می گویند شمشیر ایرانی ذو الفقار است یعنی دو سر دارد یکی برای صلح و دیگری برای جنگ و علاوه بر آن شمشیر ایران دو لبه هم هست یعنی می تواند از دو جهت به دشمن واکنش نشان دهد یکی واکنش متعارف و دیگری نا متعارف.بزرگترین هم و غم آمریکا و اسرائیل در حال حاضر هم لبه دوم شمشیر ایران است و آن این می باشد که اگر موجودیت ایران در خطر باشد به یکباره ایران تصمیم بگیرد مسیر کره شمالی را طی کند و به سمت تولید تسلیحات هسته ای برود و با توجه به اینکه توانمندی رساندن این تسلیحات به اسرائیل را دارد آنوقت یا مجبور هستند که جنگ بر علیه ایران را متوقف کنند و یا ریسک یک جنگ هسته ای را بپذیرند.آمریکایی ها از طریق مذاکرات اصرار دارند که موقعیت و موجودیت اورانیوم ایران دقیق مشخص شود اما ایرانی ها زیر بار نمی روند و به آنها می گویند اورانیوم ها بیش از 100 متر زیر زمین دفن شده و کسی به آنها دسترسی ندارد، ولی خوب برخی دیگر باور دارند ایران قبل از حمله آمریکا به این تاسیسات اورانیوم ها را خارج کرده.نمی گویم ایران در مقابل آمریکا مصون است و خسارت نخواهد دید اما اگر آمریکا به جای اینکه به یک توافق با ایران برسد بخواهد از طریق جنگ ورود کند علاوه بر اینکه سربازان آمریکایی می توانند آسیب شدید ببینند و علاوه بر تلفات انسانی هزینه های بسیار سنگین نظامی هم متحمل خواهد شد و اگر ایرانی ها موفق شوند یک یا چند ناو آمریکایی را غرق کنند آنوقت ابهت آمریکا در جهان از بین خواهد رفت.اگر هم ایران موجودیت خود را در خطر ببیند و به سمت ساخت تسلیحات هسته ای برود همه جهان و تاریخ آمریکا را مقصر این ماجرا خواهند دانست که با بی سیاستی خود موجبات چنین اتفاقی را فراهم کرد.اگر به یاد داشته باشید کره شمالی هم زمانی با آمریکایی ها توافقی را امضا کرد ولی آمریکایی ها به توافق عمل نکردند و تلاش کردند که با تهدید نظامی کره را وادار به اطاعت از خواسته هایشان کنند و همزمان همان کار را با لیبی کردند.لیبی از ترس درگیری با آمریکایی ها اطاعت کرد و نابود شد ولی کره شمالی رفت به سمت ساخت سلاح هسته ای و حد اقل موجودیت خودش را حفظ کرد.اینکه برخی درباره تحریم های بین المللی و ... صحبت می کنند هم حرف های توخالی بیش نیست، ایران در حال حاضر ذیل شدید ترین تحریم ها، حتی بیش از تحریم های کره شمالی است و قطعا اگر ایران هسته ای شود بسیاری از کشورها حاضر نخواهند بود با آمریکا در مجامع بین المللی بر علیه ایران همراهی کنند چرا که آمریکا را مقصر این اتفاق خواهند دانست.به قول ضرب المثل معروف ما ایران هم که آب از سرش گذشته چه یک وجب چه صد وجب، حد اقل تلاش خواهد کرد که موجودیت خودش را حفظ کند.

