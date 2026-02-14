https://spnfa.ir/20260214/بازدید-رییس-سازمان-انرژی-اتمی-از-روند-احداث-واحدهای-دوم-و-سوم-نیروگاه-اتمی-بوشهر-27982014.html

بازدید رییس سازمان انرژی اتمی از روند احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید رییس سازمان انرژی اتمی از روند احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر

اسپوتنیک ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از روند پیشرفت احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد. 14.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-14T19:18+0330

2026-02-14T19:18+0330

2026-02-14T19:18+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/0e/27982100_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_884089efaf68172b6f863552f9493834.jpg

محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور ایران، در جریان سفر یک‌روزه خود به استان بوشهر از مراحل اجرای این پروژه راهبردی بازدید کرد. اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر به لطف خداوند متعال، تلاش متخصصان داخلی و فعالیت پیمانکار اصلی و سایر شرکت‌های همکار، به‌صورت پیوسته و مطابق برنامه زمان‌بندی در حال پیشرفت است. وی افزود: هم‌اکنون طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات در کارگاه‌ها و همچنین عملیات اجرایی در سایت پروژه به‌صورت همزمان در حال انجام بوده و میزان پیشرفت فیزیکی تجمیعی پروژه به 18 درصد رسیده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر راهبرد استفاده حداکثری از توان داخلی خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزاتی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد با اولویت در این دو واحد به کار گرفته می‌شود و همین موضوع موجب مشارکت گسترده شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی در تامین نیازهای پروژه شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 5600 نفر از سوی پیمانکاران ایرانی به‌طور فعال در سایت پروژه مشغول به کار هستند و امیدواریم بر اساس زمان‌بندی بازنگری‌شده، این واحدها به‌صورت مرحله‌ای در نخستین سال پس از اتمام برنامه هفتم توسعه به بهره‌برداری برسند. لازم به ذکر است، نیروگاه هسته‌ای بوشهر، نخستین تاسیسات هسته ای ایران می‌باشد که از گونه رآکتور آب فشرده با ظرفیت تولید 1024 مگاوات برق است. شرکت روسی اتم ستروی اکسپورت پیمانکار اصلی این نیروگاه است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60