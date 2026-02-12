https://spnfa.ir/20260212/خطوط-قرمز-ایران-در-برابر-بازرسیهای-بینالمللی-کجاست--27949449.html
خطوط قرمز ایران در برابر بازرسیهای بینالمللی کجاست؟
خطوط قرمز ایران در برابر بازرسیهای بینالمللی کجاست؟
اسپوتنیک ایران
پژوهشگر مسائل بینالملل: در ابتدا باید گفت محدود ماندن بازرسیها به چارچوب تعهدات پادمانی رسمی یکی از نخستین خطوط قرمز ایران است و تأکید دارد که دسترسیها باید... 12.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-12T19:42+0330
2026-02-12T19:42+0330
2026-02-12T19:42+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/52/39/523974_0:259:3037:1967_1920x0_80_0_0_5503174156099ada5a5e969864088fc0.jpg
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره موضوع خطوط قرمز ایران در موضوع بازرسیهای بینالمللی از تأسیسات هستهای در گفتگو با اسپوتنیک گفت: تجربه سالهای گذشته و بهرهبرداری اطلاعاتی برخی بازیگران از دادههای فنی، حساسیت ایران نسبت به دامنه و عمق دسترسی بازرسان را بهمراتب افزایش داده است. از سویی تفکیک میان نظارت فنی و فشار سیاسی نیز از خطوط قرمز ایران بشمار میآید. تهران همکاری با آژانس را زمانی مشروع میداند که این همکاری به ابزار اعمال تحریم، صدور قطعنامههای تنبیهی یا مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی تبدیل نشود. کاظمی تصريح کرد، از منظر ایران، اگر تأسیسات هستهای تحت نظارت رسمی قرار دارند، امنیت آنها نیز باید تضمین شود و نهاد ناظر نمیتواند در قبال تهدید یا حمله سکوت کند. به همین دلیل، سطح همکاری مستقیم با آژانس همواره با رفتار سیاسی شورای حکام و موضع قدرتهای غربی گره خورده است. بنابراین هرچه فضای سیاسی خصمانهتر شود، دامنه همکاری نیز محدودتر میشود. از سویی، حفظ زیرساخت و ظرفیت غنیسازی در داخل کشور نیز برای ایران بسیار حائز اهمیت است. حتی در صورت پذیرش محدودیتهای مقطعی یا اقدامات اعتمادساز، ایران حاضر نیست زیرساخت صنعتی و توان فنی خود را بهگونهای تضعیف کند که بازگشتپذیری آن دشوار باشد. بر این اساس، انتقال مواد حساس به خارج، دسترسی به مراکز نظامی غیرمرتبط یا نظارتهای دائمی و فراگیر بدون چشمانداز رفع کامل تحریمها، در این چارچوب قرار میگیرند. اینطور به نظر میرسد که اکنون برای ایران بازرسی از تأسیسات بخشی از معادله امنیت در برابر امنیت است و ایران به مقوله نظارت در برابر رفع فشار نیاز دارد. این پژوهشگر در پایان تأکید کرد، تهران تلاش میکند بازرسیها را تبدیل به تعهد متقابل نماید. هرگونه توسعه دامنه نظارت باید همزمان با ارائه تضمینهای عملی در حوزه رفع تحریم، عدم تهدید نظامی و به رسمیت شناختن حق ایران برای چرخه کامل سوخت باشد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/52/39/523974_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2412fa6e91694c4eb1ae1b49f3834a72.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خطوط قرمز ایران در برابر بازرسیهای بینالمللی کجاست؟
پژوهشگر مسائل بینالملل: در ابتدا باید گفت محدود ماندن بازرسیها به چارچوب تعهدات پادمانی رسمی یکی از نخستین خطوط قرمز ایران است و تأکید دارد که دسترسیها باید در همان محدوده حقوقی تعریفشده در توافقهای الزامآور انجام شود و هرگونه بازرسی فراتر از پادمان یا دسترسیهای تکمیلی بدون توافق جامع و متوازن، بهمنزله نفوذ امنیتی تلقی میشود.
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره موضوع خطوط قرمز ایران در موضوع بازرسیهای بینالمللی از تأسیسات هستهای در گفتگو با اسپوتنیک گفت: تجربه سالهای گذشته و بهرهبرداری اطلاعاتی برخی بازیگران از دادههای فنی، حساسیت ایران نسبت به دامنه و عمق دسترسی بازرسان را بهمراتب افزایش داده است.
از سویی تفکیک میان نظارت فنی و فشار سیاسی نیز از خطوط قرمز ایران بشمار میآید. تهران همکاری با آژانس را زمانی مشروع میداند که این همکاری به ابزار اعمال تحریم، صدور قطعنامههای تنبیهی یا مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی تبدیل نشود.
کاظمی تصريح کرد، از منظر ایران، اگر تأسیسات هستهای تحت نظارت رسمی قرار دارند، امنیت آنها نیز باید تضمین شود و نهاد ناظر نمیتواند در قبال تهدید یا حمله سکوت کند. به همین دلیل، سطح همکاری مستقیم با آژانس همواره با رفتار سیاسی شورای حکام و موضع قدرتهای غربی گره خورده است. بنابراین هرچه فضای سیاسی خصمانهتر شود، دامنه همکاری نیز محدودتر میشود.
از سویی، حفظ زیرساخت و ظرفیت غنیسازی در داخل کشور نیز برای ایران بسیار حائز اهمیت است. حتی در صورت پذیرش محدودیتهای مقطعی یا اقدامات اعتمادساز، ایران حاضر نیست زیرساخت صنعتی و توان فنی خود را بهگونهای تضعیف کند که بازگشتپذیری آن دشوار باشد.
بر این اساس، انتقال مواد حساس به خارج، دسترسی به مراکز نظامی غیرمرتبط یا نظارتهای دائمی و فراگیر بدون چشمانداز رفع کامل تحریمها، در این چارچوب قرار میگیرند.
اینطور به نظر میرسد که اکنون برای ایران بازرسی از تأسیسات بخشی از معادله امنیت در برابر امنیت است و ایران به مقوله نظارت در برابر رفع فشار نیاز دارد.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد، تهران تلاش میکند بازرسیها را تبدیل به تعهد متقابل نماید. هرگونه توسعه دامنه نظارت باید همزمان با ارائه تضمینهای عملی در حوزه رفع تحریم، عدم تهدید نظامی و به رسمیت شناختن حق ایران برای چرخه کامل سوخت باشد.