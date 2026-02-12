https://spnfa.ir/20260212/تله-یا-صلح-27945918.html

تله یا صلح؟

تله یا صلح؟

پس از ملاقات سه ساعته ای که ترامپ و نتانیاهو پشت دربهای بسته در کاخ سفید داشتند ترامپ اعلام کرد که وی به مذاکرات اعتقاد دارد و امیدوار است که مذاکرات به نتیجه بسرد و می خواهد به مذاکرات با ایران ادامه دهد.

گزارش و تحلیل

سیاسی

پس از ملاقات سه ساعته ای که ترامپ و نتانیاهو پشت دربهای بسته در کاخ سفید داشتند ترامپ اعلام کرد که وی به مذاکرات اعتقاد دارد و امیدوار است که مذاکرات به نتیجه بسرد و می خواهد به مذاکرات با ایران ادامه دهد.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که به قول معروف امروزه نیروهای مسلح ایران دستشان روی ماشه است و دیپلمات های ایرانی خودکارشان آماده است.برخی هم باور دارند ارسال آرمادای آمریکا به سمت مناطق نزدیک به ایران بسیار برای آمریکا پر هزینه است و چنین هزینه ای بدون انجام هیچ کاری منطقی نیست.البته به نظر می رسد ارسال این آرمادا هم بی دلیل نبوده و آمریکایی ها تصمیم به حمله داشتند اما اتفاقاتی رخ داد که آنها را وادار کرد در این مورد تجدید نظر کنند.پس از اعتراضاتی که به دلیل گرانی در ایران رخ داد به نظر می رسد آمریکایی ها و اسرائیلی ها باور کردند که فرصت برای ضربه فنی کردن ایران فراهم شده.همه تحلیلگران باور دارند اصلی ترین دلیل شکست جنگ 12 روزه اتحاد ملی مردم ایران و مقاومت جانانه نیروهای مسلح این کشور و سرعت عمل نیروهای امنیتی در خنثی کردن عوامل دشمن بوده.در واقع آمریکایی ها با این ذهنیت آرمادای خود را فرستادند و اسرائیلی ها و آمریکایی ها عوامل و مزدوران خود را بسیج کردند تا اعتراضات مسالمت آمیز را به اغتشاشات و جنگ داخلی تبدیل کنند تا زمینه ایجاد چیزی مشابه لیبی و یا سوریه برایشان فراهم گردد.سخنرانی ها و اظهار نظر های مقامات آمریکایی و اسرائیلی و عملکرد عوامل و مزدوران آنها هم گواه این ماجرا بوده.آنها باور نمی کردند که وقتی مردم ایران می بینند این مزدوران وارد میدان شده اند صف خود را از آنها جدا خواهند کرد.در همین حین هم با کمال تعجب آنها دیدند که ایران فناوری های آنها در ایران را خنثی کرد و ماهواره های استارلینک که پایه عملیات آمریکا و اسرائیل در همه جا است در ایران نه فقط کور شدند بلکه دستگاه های امنیتی ایران بیش از 40 هزار دستگاه استارلینک را رصد و مصادره کردند.شاید خیلی ها متوجه این ماجرا نباشند اما جنگنده هایی مانند اف 35 و اف 22 و بی 2 و بی 52 و... همه از هوش مصنوعی و شبکه های اینترنتی و ماهواره ای برای عمل کرد خود استفاده می کنند و بدون ارتباط ماهواره ای و اینترنتی این جنگنده ها عملا کور می باشند و اینها مانند جنگنده های قدیمی نیستند که خلبان با دید خود هدف را تعیین کند و...اگر شبکه ها فعال نباشد نه فقط این جنگنده ها و بمب افکن ها می توانند بسیار آسیب پذیر باشند حتی موشک های کروز آمریکایی هم کور می شوند و نمی توانند مسیر خود را پیدا کنند.در چنین شرایطی هر عملیاتی با شکست مفتضحانه مواجه می شود.آمریکایی ها در عملیات خود در ونزولا از سلاح جدیدی که به سلاح مایکرویوی معروف است استفاده کردند اما این سلاح هم به همان ماهوارهها و شبکه های اینترنتی نیاز دارد وگرنه جنگنده های اف 18 که این سلاح ها را حمل می کنند به راحتی قابل شناسایی و سرنگون شدن می باشند و آمریکایی ها با انجام گشت زنی های هوایی نزدیک به مرزهای ایران تلاش کردند شرایط را برآورد کنند اما در کمال تعجب با کور شدن همه رادارهایشان در حریم ایران مواجه شدند و حتی رسانه های آنها نیز اعلام کردند که مثلا هواپیماهای باری نظامی که از چین به ایران وارد می شده همین که وارد حریم هوایی ایران می شد دیگر توسط ماهواره ها و یا سامانه های جاسوسی آمریکا قابل رصد نبود.یک روز مانده به مذاکرات مسقط به یکباره دو پهباد ایرانی به 25 متری ناو هواپیما بر لینکلن می رسند و هیچ کدام از سیستم های دفاعی آمریکا در مقابل این پهباد ها واکنش نشان نمی دهند و آمریکایی ها در نهایت اینها را با چشم می بینند و دستور به یکی از جنگنده های اف 35 که در حال گشت زنی بوده و برای فرود بر ناو برگشته بود صادر می شود تا این پهباد ها را ساقط کند اما موفق می شود فقط یکی را ساقط کند و دیگری از مدار آنها خارج می شود.کارشناسان نظامی به خوبی متوجه این ماجرا می شوند.ایران پهیاد ها و تسلیحاتی در اختیار دارد که می تواند از همه سامانه های راداری و ماهواری ای آمریکا به راحتی عبور کند.این دو پهباد حامل مواد منفجره نبودند و کارشان جاسوسی بود اما اگر پهباد های انتحاری بودند با بمب حمل می کردند می توانستند حد اقل به خدمه ناو و یا جنگنده های روی عرشه و حتی باند پرواز ناو آسیب جدی برسانند و حتی ناو را از کار بیاندازند.معلوم هم نیست که ایران چه نقشه و برنامه هایی برای مقابله با آمریکایی ها دارد، به هر حال همانگونه که آمریکایی ها برای مقابله با ایران خود را آماده کرده اند ایرانی ها هم خود را برای مقابله با آمریکایی ها آماده کرده اند و می دانند نقطه ضعف آمریکایی ها چیست.همزمان نیروی دریایی سپاه جلوی عبور یک ناو جنگی آمریکا از تنگه هرمز را گرفت و آمریکایی ها متوجه شدند که ایرانی ها آماده درگیری و رویارویی هستند و هیچ ابایی از رویارویی ندارند وماجرا با ونزولا که ارتش اش از درگیری با آمریکایی ها پرهیز می کرد فرق می کند.علاوه بر آن از موشک خرمشهر به صورت رسمی رونمایی شد، موشکی که نسل های بسیار قدیمی تر آن هر کدام به تنهایی موفق شده بودند یک محله در تل آویو را با خاک یکسان کنند.این را از روی تحلیل نمی گویم خبرنگار کانال تلوزیونی العربی در تل آویو همین دو روز پیش گزارش می کرد و اظهار می داشت حد اقل به بیش از 40 مکانی که ایرانی ها در اسرائیل هدف قرار داده اند رفته و در همه موارد یک محله به صورت کامل با یک موشک تخریب شده بود.یکی از دیپلمات های اروپایی که جدیدا به ایران آمده نیز برای من تعریف می کرد و می گفت قبل از اینکه به ایران بیاید جزو یک هیات اروپایی به اسرائیل سفر کرده بود و از هر اسرائیلی می پرسیدند ایرانی ها کجا را زده اند حد اقل به ده مکان که به خرابه تبدیل شده بودند اشاره می کرد اما وقتی به تهران آمد از تهرانی ها همین سوال را کرد و به او گفتند یک جایی در تجریش هست که هدف قرار گرفته و وقتی به آنجا رفت دید دیگر آثاری از موشک های اسرائیل نیست.می دانید این به چه معنایی است؟تازه در جنگ 12 روزه ایران را غافلگیر کرده بودند ببینید اگر ایرانی ها غافلگیر نشده بودند چه بلایی سر اسرائیل می آوردند.همه اینها به کنار، آقای عراقچی هم فاش کرد که تعدادی از بمب های سنگر شکن آمریکایی GBU57 منفجر نشده و ظاهرا ایرانی ها موفق شده اند تعدادی از اینها را خارج کنند و این به معنای آن است که ایران آنها را بشمر سه مهندسی معکوس کرده.قبل تر هم یک بمب GBU39 که اسرائیل بر حومه جنوبی بیروت انداخت منفجر نشد و ظاهرا آن هم به ایران رسیده و مهندسی معکوس شده.اگر ایرانی ها به فناوری این بمب ها رسیده باشند و از آنها در تولید موشک های خود استفاده کرده باشند یعنی یک فاجعه برای نیروی دریایی آمریکا.از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال هیچ کشوری موفق نشده بود به ناو های هواپیمابر آمریکا حمله کند اما انصار الله یمن این کار را کردند و به ناوهای آنها آسیب رساندند و در نهایت آمریکایی ها مجبور شدند که با آنها آتش بس امضا کنند.حال تصور کنید اگر با ایران درگیر شوند چه می شود.گو اینکه ناوهای آنها سامانه های دفاعی زیادی دارد و امکان غرق کردن ناو هواپیما بر بسیار سخت است اما اگر ایرانی ها فناوری عبور از سامانه های راداری آمریکا را داشته باشند و بمب های آمریکایی را مهندسی معکوس کرده باشند یعنی دیگر تکنولوژی ای در اختیار دارند که می تواند این ناوها را غرق کند.همه اینها به کنار حضور بیش از 33 ملیون نفر طبق آمار رسانه های غربی در راهپیمایی 22 بهمن نشان می دهد که حکومت از سطح بالایی از حمایت مردمی برخوردار است و تحلیل های قبلی و اطلاعات غلطی که به آمریکایی ها رسیده صحت ندارد.در چنین شرایطی به نظر می رسد حمله به ایران بسیار پر ریسک باشد، بیش از آنکه بتوان عواقب اش را تحمل کرد و به نفع همه است که به سمت دیپلماسی بروند و نه جنگ ولی خوب باید دید آیا نتانیاهو در واشنگتن موفق شده نظر ترامپ را تغییر دهد یا نه

