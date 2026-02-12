تشدید تنش ایران و اروپا
© telegram ir_sputnik/
اشتراک
کارشناس مسائل بین الملل: البته باید توجه داشت که مجلس بهطور رسمی چنین چیزی را اعلام نکرده؛ بلکه برخی از نمایندگان خواستار این اقدام شدهاند که وابستگان و کارشناسان نظامی سفارتخانههای خارجی در تهران بهعنوان نیروهای تروریستی اخراج شوند.
آرش خلیل خانه، کارشناس مسائل بین الملل در خصوص اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وابستگان نظامی سفارتخانههای اروپایی در ایران، در واکنش به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، از ایران اخراج شوند، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: آقای قالیباف روز گذشته در مجلس—بر اساس بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی نامیدن سپاه—گفت جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلاً نیروهای نظامی و ارتشهای کشورهای اروپایی را تروریستی میداند.
وی افزود: طبعاً بررسی و تطبیق این خواسته با متن قانون، بر عهده نهادهای عالی تصمیمگیر است و در حال حاضر نمیتوان پیشبینی کرد که آیا تهران این اقدام را عملی خواهد کرد یا نه. به نظر من، این موضوع به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد که در مشاوره با نهادهای عالی کشور باید در این باره تصمیمسازی کند.
این کارشناس مسائل بین الملل عواقب تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط اروپا را بیشتر از ایران، متوجه اتحادیه اروپا عنوان کرد و اظهار داشت: به نظر میرسد عواقب این اتفاق، پیش از آنکه ایران بخواهد اقدام متقابلی انجام دهد، متوجه تصمیم خود اتحادیه اروپا باشد؛ مصوبهای خطرناک که در روزهای گذشته علیه یک نیروی نظامی رسمی و دفاعی کشور عضو سازمان ملل تصویب کردند و آن را تروریستی خطاب نمودند. اقدامی کاملاً نادرست که به نظر میرسد مغایر با عرف بینالملل و مقررات سازمان ملل است. بنابراین، عواقب این وضعیت در مرحله اول متوجه اتحادیه اروپا خواهد بود.
وی افزود: طبعاً بررسی و تطبیق این خواسته با متن قانون، بر عهده نهادهای عالی تصمیمگیر است و در حال حاضر نمیتوان پیشبینی کرد که آیا تهران این اقدام را عملی خواهد کرد یا نه. به نظر من، این موضوع به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد که در مشاوره با نهادهای عالی کشور باید در این باره تصمیمسازی کند.
این کارشناس مسائل بین الملل عواقب تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط اروپا را بیشتر از ایران، متوجه اتحادیه اروپا عنوان کرد و اظهار داشت: به نظر میرسد عواقب این اتفاق، پیش از آنکه ایران بخواهد اقدام متقابلی انجام دهد، متوجه تصمیم خود اتحادیه اروپا باشد؛ مصوبهای خطرناک که در روزهای گذشته علیه یک نیروی نظامی رسمی و دفاعی کشور عضو سازمان ملل تصویب کردند و آن را تروریستی خطاب نمودند. اقدامی کاملاً نادرست که به نظر میرسد مغایر با عرف بینالملل و مقررات سازمان ملل است. بنابراین، عواقب این وضعیت در مرحله اول متوجه اتحادیه اروپا خواهد بود.
وی تاکید کرد: طبیعی است که اگر تهران تصمیم به چنین اقدامی بگیرد، کشورهای اروپایی نیز واکنش نشان داده، پاسخ متقابل بدهند و سطح تنش را بالا ببرند. این یک احتمال کاملاً طبیعی و حتی محتمل خواهد بود. اما اینکه مسئولیت آن با ایران است یا اتحادیه اروپا، بهنظر من منطق بیانگر این است که چه کسی گام اول را در این فرایند تشدید تنش برداشت.