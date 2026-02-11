https://spnfa.ir/20260211/حضور-بی-سابقه-مردم-ایران-در-مراسم-گرامیداشت-سالگرد-پیروزی-انقلاب--27934441.html

حضور بی سابقه مردم ایران در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب

حضور بی سابقه مردم ایران در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب

اسپوتنیک ایران

حضور میلیونی امسال مردم ایران در مراسم 22 بهمن از نظر بسیاری ناظران بین المللی که هر ساله این مراسم را پوشش می دهند بی سابقه بوده. 11.02.2026

گزارش و تحلیل

سیاسی

امروز با تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی از کشورهای مختلف در این بار گپ و گفت داشتیم و آنهایی که مراسم سالهای پیش را دیده بودند تعجب می کردند که امسال حضور چه قدر زیاد و پر رنگ بوده و حتی برخی خبرنگاران وابسته به کشورهای غربی توقع داشتند با توجه به اتفاقات ماه اخیر در ایران و مشکلات اقتصادی که مردم گریبانگیر آن بودند حضور کمرنگ تر باشد و اظهار میداشتند که رسانه هایشان توقع داشتند که بتوانند تصاویری از حضور ضعیف مردم مخابره کنند اما بر عکس شد.آنچه برای همه محرز است این می باشد که همه اینهایی که در این مراسم حاضر بودند مانند دیگر مردم ایران از بابت مشکلات اقتصادی کشور رنج می برند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و حتی نسبت به مشکلات اقتصادی ای که با آن مواجه می باشند وافزایش افسار گسیخته قیمت ارز و... معترض هستند اما آنقدر بلوغ فکری و سیاسی دارند تا متوجه هستند هر چیزی حساب و کتابی دارد.اینها به خیابان آمدند تا فریاد بزنند مردم ایران علیرغم همه مشکلاتی که دارند و علیرغم اینکه ممکن است با هم درباره برخی مسایل اختلاف نظر داشته باشند اما در حمایت از میهن خود یک دست هستند و همه در مقابل دشمن می ایستند.به نظر می رسد دشمنان ایران نیز پیغام مردم ایران را به خوبی دریافت کردند چرا که لحن صحبت آنها از دیروز تا امروز بسیار متفاوت شده.همین دیروز بود که آنها اصرار داشتند هیچ توافقی بدون بحث مساله موشکی و نفوذ منطقی ایران را قبول ندارند اما پس از اینکه این سیل عظیم جمعیت را مشاهده کردند می شنویم که حتی لحن صحبت کردن آنها نیز تغییر کرده و درباره اینکه خواهان توافق با ایران و حل اختلافات هستند صحبت می کنند.به صحبت های اخیر همین صدر اعظم آلمان که نهایت حمایت از اسرائیل و خصومت با ایران را دارد توجه کنید، قبل تر وی انواع واقسام حمله ها و انتقادات را به ایران داشت اما امروز اظهار می دارد که "مسبب اصلی همه مشکلاتی که میان ایران و غرب رخ داده آمریکا وانگلیس هستند که ترتیب کودتای 28 مرداد را دادند و در نهایت مردم ایران کل نظام مورد حمایت غرب را سرنگون کردند".ترامپ دو روز پیش در مصاحبه با اکسیوس درباره ضرورت بحث مساله موشکی و نفوذ منطقه ای ایران صحبت می کرد و تهدید می کرد اگر ایران خواسته های آمریکا را قبول نکند اتفاقات بدی رخ خواهد داد امروز اظهار می دارد که خواست آمریکا فقط این است که مطمئن شود ایران بمب اتمی نمی سازد و آمریکا امیدوار است به یک توافق با ایران برسد و معاون او جی دی ونس اظهار می دارد که اصلا ترامپ به دنبال جنگ و درگیری با ایران نیست بلکه به دنبال توافق است و بس.نتانیاهو قبل از سفر به واشنگتن در فرودگان بن گوریون اظهار داشته بود که "برای این به آمریکا سفر می کند که به آنها بیاموزد چگونه باید با ایرانی ها مذاکره کنند" و شب گذشته با جراد کوشنر و استیو ویتکاف شام صرف کرد و بسیاری کارشناسان اظهار می داشتند که وی به آمریکا سفر کرده تا برای عملیاتی جدید بر علیه ایران هماهنگی به عمل آورد.امروز پس از مشاهده این سیل عظیم جمعیت ترامپ اظهار داشت :"به نظرم ایران توافقی خوب می خواهد و اسرائیل هم از یک توافق خوب حمایت خواهد کرد".ویتکاف هم پس از مشاهده این حمایت مردمی اظهار داشت :"ما متوجه دلواپسی های ایران هستیم و به آنها در این باره حق می دهیم".هر تحلیلگر تازه کاری هم می تواند متوجه شود ماجرا چی بوده، در جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل گول صحبت های برخی خارج نشینان را خوردند که به آنها گفته بودند اگر حمله کنند ومقامات سیاسی و نظامی کشور را ترور کنند آنوقت مردم به خیابان ها خواهند ریخت و نظام را سرنگون خواهند کرد، اما مردم ایران یک دست و یکپارچه در مقابل دشمن ایستادند.پس از اعتراضات ماه گذشته به خاطر گرانی و اتفاقاتی که در پی آن رخ داد آنها باور داشتند دیگر کار تمام است و فقط یک تلنگر و یا تهدید نظامی کافی است تا نقشه شان محقق شود و به این دلیل آمریکایی ها به سمت ایران لشکر کشی کردند تا نقشه را تمام کنند اما باز هم دیدند که بر عکس تصورشان اکثریت قاطع مردم ایران در مقابل آنها ایستاده اند.دلیل این ایستادگی هم پر واضح است وطن پرستی و درک و شعور سیاسی بالای مردم ایران است.هیچ وطن پرست و انسانی که دارای درک و شعور است نمی پذیرد که دشمن به کشوری حمله کند و هر چه قدر هم مشکل داشته باشد ولی به خوبی می داند سرباز دشمن در کوله اش خیر و برکت برایش به ارمغان نخواهد آورد و حتی همین وضعیت سخت زندگی هم برایش باقی نخواهد ماند.میتوان گفت دشمن الان که چنین صحنه ای را مشاهده کرد متوجه شده که دیگر نیروهای مسلح ایران دلگرم تر هستند که پشتشان به هموطنان خودشان محکم است و در صورتی که بخواهند هی جسارت یا ماجراجویی ای انجام دهند قطعا با پاسخ دندان شکن سلحشوران ایرانی مواجه خواهند شد.در حالی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها تهدید می کنند که مزدورانشان مقامات سیاسی و نظامی ایران را ترور خواهند کرد و برخی در خارج کشور به آنها دخیل بسته اند امروز مشاهده کردیم تمامی مقامات سیاسی و نظامی ایران در دل حمایت ملیون ها ایرانی در خیابان ها حضور داشتند.به قول معروف کسی نبود که نیامده بود.

