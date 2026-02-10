https://spnfa.ir/20260210/جنگ-آمریکا-با-ایران-شروع-شده-27913842.html

جنگ آمریکا با ایران شروع شده

اسپوتنیک ایران

این روزها یکی از سوال هایی که بسیار مطرح می شود این است که "آیا میان ایران و آمریکا جنگ می شود یا نه"؟ 10.02.2026

گزارش و تحلیل

سیاسی

در پاسخ می شود گفت :"جنگ آمریکا با ایران سالها است شروع شده".هنوز بسیاری تصور می کنند جنگ همان جنگ نظامی است در حالی که جنگ های نوین دیگر نظامی نیستند بلکه جنگ هایی هستند که بدون یک تیر در کردن انجام می شوند.جنگ رسانه ای و فرهنگی و تبلیغاتی دهه ها است برقرار می باشد و باید اعتراف کرد آمریکایی ها در آن بسیار موفق تر از ما عمل کرده اند.اخیرا نیز جنگ روانی بر علیه متفکرین و روشن فکران را راه انداخته اند که با استفاده از عوامل و مزدوران و ربات های گروه های اجتماعی حملات و فحاشی ها را ابزار کار خود کرده اند تا هر روشن فکر و یا متفکری حرفی بر خلاف نظر آنها بزند را به صورت فاشیستی سرکوب کنند.اگر این جنگ نیست پس چه است؟در جنگ 12 روزه اینها با وحدت ملی ملت ایران مواجه شدند و می بینیم که طی شش ماه اخیر برنامه ریزی کردند تا این وحدت ملی را بشکنند و با استفاده از نوکران فارسی زبان خود فضایی را در جامعه داخلی و خارجی ایجاد کرده اند که برخی را مجاب کنند حمله آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران خوب است و امیدوار هستند اگر این بار به ایران حمله کردند دیگر وحدت ملی در ایران وجود نداشته باشد.اما آنچه اصلی ترین عنصر جنگ آنها بر علیه ایران است همان دلار آمریکا و یا جنگ اقتصادی می باشد که سالها است راه انداخته اند.مشکل اصلی ایران در این است که پول خود را مانند بسیاری کشورهای دیگر به دلار آمریکا گره زده و به این دلیل اقتصاد اش با دلار گره خورده و چون کنترل دلار دست آمریکا است به راحتی می تواند با اقتصاد ایران بازی کند و این را اخیرا وزیر دارایی آمریکا در کنگره به وضوح بیان کرد و اظهار داشت که : "با استفاده از دلار کاری کردند که مردم ایران به خیابان ها بریزند".وی در بیانات اش در کنگره اظهار داشت :"فقط کافی بود کاری کنیم که دیگر دلار به دستشان نرسد تا مردم به خیابان ها بریزند، این است قدرت آمریکا".اشتباه بزرگ هم در این است که هنوز ما اقتصاد و پول خودمان را به دلار گره زده ایم در حالی که کشورهایی که با این شرایط مواجه شدند بسیار سریع ارتباط پول خود با دلار را قطع کردند، مثل چین و روسیه و...تنها راه ممکن برای مقابله با این جنگ هم این است که پول ملی ایران مثلا به طلا گره بخورد و نه دلار و عملا کاری شود که ارزش دارایی ریالی مردم با معادل طلا محاسبه شود، یعنی اگر پولی در بانک هست بانک ها ارزش پول را به قیمت طلا در روز واریز و یا سرمایه گذاری با مردم حساب کنند یا اینکه حقوق مردم با ارزش آن به طلا محاسبه شود.در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد عملا این ماجرا موجب آن می شود که اکثریت مردمی که امروزه برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید طلا می کنند اعتمادشان به ریال برگردد و حتی طلاهای خود را به ریال تبدیل کنند و در بانک ها قرار دهند چرا که هر چه باشد به از این است که طلا در خانه نگه دارند.ما در ابتدای عملیات ویژه روسیه در اوکراین مشاهده کردیم که روسیه هم با مشکلات مشابهی به خاطر تحریم های غرب مواجه شد اما بلا فاصله اعلام کرد که نفت و گاز و کالای خود را با روبل خواهد فروخت و دیگر دلار و یورو را برای تعاملات قبول ندارد و به این ترتیب خریداران نفت و گاز روسیه مجبور شدند که این نفت و گاز را به روبل بخرند وتقاضا برای روبل بالا رفت وعملا می توان گفت که روسیه نفت وگاز را پشتوانه پول خود قرار داد.چینی ها هم امروزه کالای خود را به یوان می فروشند و هم مثل روسیه اقتصاد خود را پشتوانه یوان کرده اند هم اینکه در جنگ اقتصادی با آمریکا با کاهش ارزش یوان کاری می کنند که تعرفه های آمریکا بر کالای چینی بی اثر شود.اما نکته بسیار مهم در ماجرای چین این است که شما اگر به چین سفر کرده باشید می دانید که طی سالهای اخیر قیمت کالا به هیچ وجه برای چینی ها تغییر نکرده و اگر آنها کالایی را ده سال پیش با یک یوان می خریدند الأن هم با همان یک یوان می خرند چون دولت روی قیمت کالا نظارت بسیار شدید دارد و اگر تاجر و یا کاسبی جرئت کند قیمت کالای خود را بالا ببرد و بخواهد سوء استفاده کند چنان او را نقره داغ می کنند که عبرتی بشود برای کل تاجران آن کشور.این در حالی است که ما امروزه مثلا مشاهده می کنیم برخی کارخانه ها و کسبه و تجار در ایران کالای خود را که با قیمت های دلار قبلی خریداری کرده اند با قیمت هایی بسیار بالاتر از حتی تفاقت قیمت دلار جدید ارائه می دهند و حتی قیمت کالای برخی از آنها مانند خودرو سازان نسبت به افزایش قیمت دلار سبقت بیشتر بالاتری گرفته و هیچ کس جلودارشان نیست.اینجا است که باید گفت نقش تعزیرات حکومتی باید بسیار پر رنگ تر شود و باید اختیارات بیشتری به آنها بدهند و قوانین و مقرراتی تدوین شود تا با این کاسبان خون مردم برخورد هایی شود که عبرتی شوند برای دیگران.منظور هم اینجا فقط جریمه سنگین نیست.اینها شرکای آمریکا در جنگ بر علیه ایران هستند و باید با آنها به عنوان یاران دشمن برخورد شود نه فقط سودجو و رانت خوار.

2026

خبرها

