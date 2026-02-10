https://spnfa.ir/20260210/بقایی-ما-در-مذاکرات-جدی-هستیمزمان-برای-ایران-مهم-است-27903111.html
بقایی: ما در مذاکرات جدی هستیم/زمان برای ایران مهم است
ریشه تبدیل برنامه هستهای صلحآمیز ایران به یک بحران، بحران تصنعی اسرائیل است که از حدود 40 سال قبل مدام این گزاره را تکرار میکند که ایران به دنبال بمب... 10.02.2026, اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
ایران
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت:ما از حسن نیت همه کشور های منطقه برای فراهم شدن یک روند دیپلماتیک تشکر کرده ایم، قرار بر اینکه این نشست در جایی غیر از عمان برگزار شود نبود، و به دلایل مختلف تصمیم بر این شد که محل مذاکرات مسقط باشد، جایی که آمریکا در خرداد ماه میز مذاکره را مختل کرد.کماکان با تمام کشور های منطقه در ارتباط هستیم و معتقدیم کشور های منطقه میتوانند نقش پررنگی در ثبات منطقه و روند دیپلماتیک داشته باشند.بقایی ضمن تاکید بر اینکه طرف مذاکرهکننده ایران، آمریکا است، بیان کرد:طرف مذاکرهکننده ما آمریکا است. این بر عهده آمریکاست که تصمیم بگیرد مستقل از فشارها و اعمال نفوذهای مخرب که به ضرر منطقه و بدون در نظر گرفتن منافع خود آمریکاست، عمل کند.آمریکا یکی از مشکلات سیاست خارجیاش در منطقه غرب آسیا را همراهی و تبعیت از خواستههای اسرائیل است که در این هشت دهه عامل اصلی ناامنی و مشکلات امنیتی در منطقه ما بوده است.وی افزود:ریشه تبدیل برنامه هستهای صلحآمیز ایران به یک بحران، بحران تصنعی اسرائیل است که از حدود 40 سال قبل مدام این گزاره را تکرار میکند که ایران به دنبال بمب هستهای است.برعهده مقامات آمریکایی است که مستقل از فشارها از نفوذ لابیها عمل کنند و اجازه ندهند دیگران برای سیاست خارجی آمریکا تصمیم بگیرند.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات و توافق را هر چه زودتر بهتر توصیف کرد و تاکید داشت که برای ایران زمان مهم هست و بیان کرد:ما با نگاه نتیجهمحور وارد این مذاکرات شدیم. برای ما زمان اهمیت دارد.بارها خدمت شما عرض کردم که رفع تحریمهای ظالمانه هر روز که زودتر اتفاق بیفتد، برد است.گزاره بیمعنای خرید زمان اساسا در مورد ما معنا ندارد. ما جدیت خود را در مذاکرات بارها نشان دادهایم؛ کافی است به سابقه مذاکرات نگاه کنید و ببینید چه اتفاقی افتاده است.در پنج دور قبلی نیز اعلام کردم که ما اینقدر جدیت داریم که حاضریم روزهای متوالی در محل مذاکرات بمانیم تا آن را به نتیجه برسانیم. این نشانگر جدیت و حسن نیت ماست و حاکی از این است که برای تأمین منافع ملی ایران و رفع مشکلات و تحریمهای غیرقانونی که بر ملت ایران تحمیل شده، حتما عجله داریم.جمهوری اسلامی ایران در صورتی که مورد تعرض نظامی از ناحیه هر طرفی قرار گیرد، حتما پاسخ کوبندهای خواهد داد.تجربه نشان میدهد که هر اقدامی از طرف رژیم صهیونیستی حتما بدون هماهنگی و همکاری آمریکا قابل انجام نیست؛ بنابراین در صورت چنین شرارتی، پاسخ ایران پشیمانکننده خواهد بود.بقایی ضمن تاکید بر اینکه در نشست مسقط وارد جزئیات نشدیم، اظهار داشت:نشست مسقط که نشست طولانی هم نبود نشسته نیمروزه بود در واقع از نگاه ما برای سنجش جدیت طرف مقابل و چگونگی ادامه مسیر بود بنابراین در این نشست قاعدتا بیشتر به کلیات پرداخته شد.مواضع اصولی ما روشن است. مطالبه ما تأمین منافع ملت ایران بر اساس موازین بینالمللی و معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای است و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای. بنابراین، در مورد جزئیات باید منتظر بود که در گامهای بعدی این روند دیپلماتیک چگونه انجام خواهد شد.
