بقایی: در صورت تعرض نظامی، پاسخ کوبندهای از ایران به تهدیدات خواهد رسید
بقایی: در صورت تعرض نظامی، پاسخ کوبندهای از ایران به تهدیدات خواهد رسید
بقایی تاکید کرد که بعد از مذاکرات مسقط احساس کردیم درک و تفاهم برای ادامه روند دیپلماتیک وجود دارد.
ایران
بقایی: در صورت تعرض نظامی، پاسخ کوبندهای از ایران به تهدیدات خواهد رسید
12:27 10.02.2026 (بروز رسانی شده: 12:28 10.02.2026)
بقایی تاکید کرد که بعد از مذاکرات مسقط احساس کردیم درک و تفاهم برای ادامه روند دیپلماتیک وجود دارد.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر ایران مورد تعرض نظامی قرار گیرد، قطعاً پاسخ کوبندهای خواهیم داد. تجربه نشان داده که اقدامات اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا ممکن نیست. بنابراین، در صورت هرگونه شرارت از سوی این رژیم، پاسخ ایران پشیمانکننده خواهد بود.
بقائی ضمن تاکیید بر اینکه سفر وزیر دفاع ایران به آذربایجان تقویت همکاریهای امنیتی و دفاعی را به دنبال دارد، اظهار داشت:
این سفر نشانه عزم ایران در همه سطوح و لایهها برای تقویت اعتماد و همکاری با کشورهای همسایه در منطقه قفقاز جنوبی است. صلح و ثبات در این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد، چرا که به نوعی صلح و ثبات ما تلقی میشود.
در این سفر، دیدارهایی با رئیسجمهور و مقامات ارشد جمهوری آذربایجان انجام شد و گفتگوهای گستردهای در زمینه مسائل امنیتی و دفاعی صورت گرفت. این رایزنیها برای ارتقای تفاهم و رفع هرگونه شائبه در عملکردها ضروری است و ما مصر هستیم که این گفتگوها ادامه یابد.
سخنگوی وزارت امور خارجه سفر آقای لاریجانی به عمان را در ادامه رایزنیهای منطقهای برای تقویت روابط دانست و بیان کرد:
این سفر ادامه رایزنیهای دبیر شورای عالی امنیت ملی است که قبلاً به کشورهای مختلف منطقه از جمله روسیه، پاکستان، عربستان و عراق سفر کردهاند. سیاست اصولی ایران در تقویت روابط با کشورهای همسایه و حسن همجواری است. این سفر از قبل برنامهریزی شده و به منظور تقویت همکاریها در منطقه است. سفر به عمان و قطر در همین چارچوب انجام خواهد شد.
بقایی تاکید کرد که بعد از مذاکرات مسقط احساس کردیم درک و تفاهم برای ادامه روند دیپلماتیک وجود دارد و بیان کرد:
نتیجه این تعاملات غیرمستقیم و گفتگوی کوتاهی که در مسقط انجام شد این بود که درک و تفاهمی وجود دارد تا روند دیپلماتیک ادامه یابد. این موضوع اهمیت دارد، اما نهایتا عملکردها برای ما مهم است.
ممکن است در مراودات دیپلماتیک و گفتگوهای رو در رو یا غیرمستقیم بحثهای مثبتی مطرح شود، اما اگر این بحثها به عمل و اقدام مثبت از سوی آن دولت تبدیل نشود، این گفتگوها بیمعنا خواهد بود.
وی تاکید داشت که فعلا برنامه ای برای تغییر نحوه ی مذاکره وجود ندارد البته در صورتیکه برای دور های بعد تفاهم کنیم.