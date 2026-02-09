https://spnfa.ir/20260209/دزدان-فاشیست-سر-گردنه-27890432.html

گزارش و تحلیل

این روزها در رسانه های اجتماعی پر شده از تحرکات فاشیستی برخی افراد که خود را طرفدار رضا پهلوی معرفی می کنند.رفتارهای فاشیستی عجیب و غریب از فحاشی های متنوع به کاربران در رسانه های اجتماعی گرفته تا توهین و فحاشی به هر فردی که مخالف رای آنها صحبت کند و یا حتی اظهار نظر کند.حتی در تظاهراتی که به قول خودشان بر علیه جمهوری اسلامی در کشورهای غربی راه می اندازند اجازه نمی دهند کسی که با آنها هم نظر نیست حضور داشته باشد و علاوه بر فحاشی کتک کاری هم راه می اندازند.منظور از هم نظر نبودن با انها افراد همسو با جمهوریاسلامی بلکه حتی افرادی که سابقه طولانی به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی دارند هم مورد حمله این فاشیست ها می باشند.زامبی های اینترنتی آنها نیز راه افتاده اند تا کسب و کار مردم را روی اینترنت مخصوصا اینستاگرام تعطیل کنند.طبق عرف دیرینه ایرانی ها هر کس عزیزی را از دست دهد درب مغازه اش را می بندد اما همسایگان می آیند و در مراسمی کرکره مغازه او را بالا می کشند چرا که او هم خانواده و زندگی دارد که باید بچرخاند.اینکه افرادی بیایند و اصرار داشته باشند کسب و کارهای مردم روی اینترنت تا ابد الدهر تعطیل باشد بسیار معنی دار است، یا اینها رقبای فرد هستند که از این راه کثیف می خواهند کسب و کارش را مختلف کنند و یا اینکه هدف این است که به حضور کسب و کار مردم ایران و اقتصاد مردم آسیب بزنند وگرنه هیچ دلیل دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.جدیدا هم که تصاویری از این فاشیست ها منتشر شده که در برخی کشورهای اروپایی می روند مغازه داران ایرانی را تهدید می کنند اگر تصاویر رضا پهلوی را نصب نکنند بلایی سر مغازه های آنها می آورند.البته بماند که معلوم نیست پلیس و نیروهای امنیتی این کشورها کجا هستند تا از حقوق شهروندان و کاسبان این کشورها دفاع کنند و جلوی این رفتارهای فاشیستی را بیگرند.همچنین بماند که برخی از اینها حتی در مواردی در کشورهای اروپایی با پلیس هم درگیر شده اند.بسیاری از شهروندان ایرانی مقیم خارج کشور هم اظهار می دارند که از طرف اینها تهدید هایی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه اگر در تظاهرات آنها شرکت نکنند و یا جایی اظهار نظری مخالف با نظر اینها را مطرح کنند نیست و نابودشان می کنند و با قدرت و نفوذی که در این کشورها دارند کاری می کنند که اموال آنها مصادره شود و آنها را از این کشورها اخراج کنند.یک رویکرد جدیدی را هم که اینها پیش گرفته اند ضربه زدن به میهن پرستی و ملی گرایی ایرانی ها است وهر ایرانی ای با حمله اسرائیل و آمریکا به وطن خود مخالفت کند مورد حمله شدید اینها قرار می گیرد.البته این یک مورد آخر قطعا معلوم است از کجا آب می خورد و کجای اینها سوخته که چنین کاری می کنند چون زمان جنگ 12 روزه اسرائیلی ها و عوامل و مزدوران و جیره خوارانشان امیدوار بودند که مردم به خیابان ها بریزند ولی مردم وحدت ملی خود را در مقابل دشمنان حفظ کردند و این مساله بسیار برای اینها سنگین تمام شد.طبق صحبت هایی که برخی اعضای آنچه از آن کمیته گذار نام می بردند، زمان ماجرای مرحوم خانم مهسا امینی و اتفاقات بعدی آن، بیان کردند اینها ده ها ملیون دلار از دشمنان ملت ایران پول گرفتند و وعده داده بودند که مردم به خیابانها بریزند و نظام را سرنگون کنند اما مردم این کار را نکردند و بعد رضا پهلوی پولها را برد و سهم بقیه را نداد و سر همین ماجرا با هم دعوایشان شد.نکته حایز اهمیت این است که هر کسی که یک خط علم سیاست خوانده باشد به خوبی می داند که این رفتارها نه فقط موجب این نمی شود کسی از اینها حمایت نکند بلکه موجب نفرت و انزجار بیشتر مردم از آنها می شود و حتی بسیاری از افرادی که شاید جزو قشر خاکستری بودند و ممکن بود به اینها بپیوندند در جبهه مخالف قرار می گیرند و هر انسان عاقلی فکر می کند سالی که نیکوست از بهارش پیداست، اگر این فاشیست ها هنوز به حکومت نرسیده اند این کارها را می کنند اگر به حکومت برسند چه کار خواهند کرد.شاید برخی سوال کنند که آیا اینها متوجه این ماجرا نیستند و متوجه نیستند که این رفتارها نفرت و انزجار از فرقه شان را به حد اعلا می رساند.در پاسخ باید گفت قطعا اگر شعبان بی مخ هایشان نمی دانند آنان که هدایتشان می کنند به خوبی می دانند که با این رفتارها هیچ شانسی برای رسیدن به قدرت در ایران را ندارند، در واقع دلیل اش هم همین است، اینها می دانند که هیچ شانسی برای رسیدن به قدرت ندارند به این دلیل این هوچی گری ها را انجام می دهند تا سر و صدای زیاد به پا کنند و بتوانند از دشمنان ملت ایران پول بیشتر بگیرند تا این پولها را بروند در لاس وگاس ها خرج کنند.اینها اصلا برنامه ای برای حکومت کردن در ایران ندارند و هدف فقط گرفتن پولها از دشمنان ملت ایران است.دشمنان ملت ایران هم میخواهند که در میان ایرانی ها تفرقه راه بیافتد و ملی گرایی و میهن پرستی و... زیر سوال برود و اینها خوب بلد هستند که تحرکات به حق مردم ایران برای مطالبه حل مشکلات معیشتی و اقتصادی شان را بدزدند و به نفع خود مصادره کنند و از خون جوانان مردم ایران پول در آورند.اگر برای آن جوانانی که به خاطر کارهای این خیانتکاران جانشان را از دست دادند و خانواده های داغدارشان خیری نداشت برای این دزدان مطالبات بحق مردم ایران که منفعت و برکت دارد

