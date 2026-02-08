ایران
مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه: عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بازداشت شده است
مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه: عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بازداشت شده است
مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه: عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بازداشت شده است
سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کرده‌اند.
روسیه
سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کرده‌اند.عامل این سوءقصد، شهروند روسیه، ال. کوربا، بود؛ او با کمک شرکای اماراتی بازداشت و به روسیه تحویل داده شد. همدستان او روس‌ها، وی. واسین و ز. سربریتسایا بودند. واسین در مسکو بازداشت شد و سربریتسایا به اوکراین گریخت. جستجو برای یافتن سازمان‌دهندگان این سوءقصد ادامه دارد.
روسیه
روسیه

مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه: عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بازداشت شده است

10:36 08.02.2026
سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کرده‌اند.
عامل این سوءقصد، شهروند روسیه، ال. کوربا، بود؛ او با کمک شرکای اماراتی بازداشت و به روسیه تحویل داده شد. همدستان او روس‌ها، وی. واسین و ز. سربریتسایا بودند. واسین در مسکو بازداشت شد و سربریتسایا به اوکراین گریخت. جستجو برای یافتن سازمان‌دهندگان این سوءقصد ادامه دارد.
