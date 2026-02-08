https://spnfa.ir/20260208/مرکز-روابط-عمومی-سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-عامل-سوءقصد-به-جان-ژنرال-الکسیف-بازداشت-شده-است--27865474.html

مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه: عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بازداشت شده است

اسپوتنیک ایران

سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کرده‌اند. 08.02.2026, اسپوتنیک ایران

روسیه

سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کرده‌اند.عامل این سوءقصد، شهروند روسیه، ال. کوربا، بود؛ او با کمک شرکای اماراتی بازداشت و به روسیه تحویل داده شد. همدستان او روس‌ها، وی. واسین و ز. سربریتسایا بودند. واسین در مسکو بازداشت شد و سربریتسایا به اوکراین گریخت. جستجو برای یافتن سازمان‌دهندگان این سوءقصد ادامه دارد.

2026

خبرها

روسیه