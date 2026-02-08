https://spnfa.ir/20260208/مرکز-روابط-عمومی-سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-عامل-سوءقصد-به-جان-ژنرال-الکسیف-بازداشت-شده-است--27865474.html
08.02.2026
روسیه
سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کردهاند.عامل این سوءقصد، شهروند روسیه، ال. کوربا، بود؛ او با کمک شرکای اماراتی بازداشت و به روسیه تحویل داده شد. همدستان او روسها، وی. واسین و ز. سربریتسایا بودند. واسین در مسکو بازداشت شد و سربریتسایا به اوکراین گریخت. جستجو برای یافتن سازماندهندگان این سوءقصد ادامه دارد.
روسیه
مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه: عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بازداشت شده است
10:36 08.02.2026 (بروز رسانی شده: 10:37 08.02.2026)
سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت امور داخلی، همدستان او را شناسایی کردهاند.
عامل این سوءقصد، شهروند روسیه، ال. کوربا، بود؛ او با کمک شرکای اماراتی بازداشت و به روسیه تحویل داده شد. همدستان او روسها، وی. واسین و ز. سربریتسایا بودند. واسین در مسکو بازداشت شد و سربریتسایا به اوکراین گریخت. جستجو برای یافتن سازماندهندگان این سوءقصد ادامه دارد.