فرمانده نیروی دریایی ارتش روز نیروی هوایی را تبریک گفت

08.02.2026

فرمانده نیروی دریایی ارتش طی پیامی 19 بهمن، روز نیروی هوایی ارتش را تبریک گفت.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی پیامی، نوزدهم بهمن ماه، روز نیروی هوایی ارتش را تبریک گفت و تاکید کرد؛ "شجاعت، تبحر و خلوص عقاب‌های تیز پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۸ سال دفاع مقدس و جنگ 12 روزه با رژیم منحوس صهیونیستی و استکبار جهانی، دشمنان را متحیر ساخت."متن پیام فرمانده نیروی دریایی ارتش به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمنوزدهم بهمن ماه، سالروز پیمان و عهد تاریخی کارکنان ولایی و با بصیرت نیروی هوایی الهی ارتش با بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حماسه‌ای عظیم را در تاریخ این مرز و بوم به یادگار گذاشت. افتخاری که با پیشتازی در پیوستن به پیکره انقلاب عظیم اسلامی، همراه شدن با صفوف مردم و بیعت با امام عظیم‌الشأن انقلاب، همچنان در کارنامه نیروی هوایی الهی می‌درخشد.بدون شک این روز فرخنده که یادآور بیعت ارتشیان ولایتمدار با امام راحل(ره) و نمادی از خاکساری آنان در برابر رهبری درخشان ایشان در پیروزی بر طاغوت و شکست توطئه های دشمنان داخلی و خارجی است، نشان افتخاری بر سینه و سند متقنی از ولایتمداری و پیروی کارکنان غیور نیروی هوایی ارتش از رهبری داهیانه و مثال زدنی امامین فرزانه و خردمند انقلاب اسلامی است.شجاعت، تبحر و خلوص عقاب‌های تیز پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس که افق های بیکران را در نوردیده و لرزه بر اندام دشمنان می‌انداختند تا جنگ 12 روزه با رژیم منحوس صهیونیستی و استکبار جهانی که دشمنان را متحیر ساختند، بر کسی پوشیده نیست.بی‌شک عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی بزرگ مدیون دلاوری‌ها و از خودگذشتگی این عزیزان و همرزمان شهیدشان است. کارکنان شریف و با غیرت نیروی هوایی ارتش در تمامی عرصه ها در راستای خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی خوش درخشیده‌اند و اقدامات ارزنده ای را در راستای سربلندی و عزت ایران عزیز انجام و افتخارات بزرگی را برای کشور به ثبت رسانده‌اند؛ الحق و الانصاف انتخاب نام نیروی الهی برای حافظان آسمان این مرز و بوم، زیبنده و شایسته است.اینجانب و همرزمان ولایتمدار در نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامی داشت فرا رسیدن نوزدهم بهمن ماه، روز نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون تمامی کارکنان غیور و ولایتمدار این نیروی الهی را در راه پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی، تحت توجهات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر (عج) و رهبری داهیانه فرماندهی معزز و معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایراندریادار شهرام ایرانی

