چطور دیدگاه ایران و آمریکا به مذاکرات مثبت شد؟

روز گذشته آقای دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اظهارات خود بلا فاصله پس از مذاکرات مسقط اظهار داشت که به نظرش مذاکرات خوب بود و زمینه های مناسبی... 07.02.2026

در مقابل امروز آقای ترامپ هم در اظهارات مشابهی اظهار داشت که مذاکرات خوبی با ایرانی ها برگزار شد و به نظرش احتمال رسیدن به توافق وجود دارد.نکته قابل توجه در سخنان ترامپ این بود که وی اظهار داشت یک توافق هسته ای خوب برایش کافی است.این در حالی است که برخی رسانه های غربی ادعا می کردند که ایالات متحده یک توافق جامع که چندین خواسته از جمله موشکی و منطقه ای و... در آن گنجانده شده می خواهد.گو اینکه بسیاری باور دارند امکان اعتماد به آمریکا وجود ندارد و هر لحظه ممکن است آمریکایی ها برای بار چندم نقض عهد کنند اما همین سخنان مقدار زیادی فضای پر التهاب که طی چند هفته گذشته در منطقه ایجاد شده بود را به شدت کاهش داد و حتی روی فضای اقتصادی نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان تاثیر گذاشت.واقعیت امر این است که در حالی که برخی تحت تاثیر فضای رسانه ای قرار گرفته بودند و تصور می کردند ایالات متحده به زودی به ایران حمله خواهد کرد و جنگ راه خواهد افتاد و حتی برخی وطن به دوشانبی هویت و یا به ظاهر ایرانی برای خودشان روسیاهی خریدند و از آمریکا دعوت کردند به ایران حمله کند تا بی وجودی و ضد ملی بودن ویا در بهترین شرایط پوچی خود را ثابت کنند اما پشت پرده تلاش ها برای حل و فصل اختلافات برقرار بود وبسیاری ایران دوستان و حتی آمریکا دوستان تلاش داشتند تا جلوی وقوع یک جنگ و کشته شدن هزاران ایرانی و آمریکایی را بگیرند.جلسه ای که روز جمعه دیدیم در واقع نتیجه تلاش این میهن پرستان بود، چه میهن پرستان ایرانی چه آمریکایی چون نه ایرانی ها و نه آمریکایی ها از وقوع چنین جنگی سود می برند وحتی مشاهده می کنیم که کل کشورهای منطقه و جهان به استثنای اسرائیل و تعدادی حکام کشورهای اروپایی که اختیارشان در دستشان نیست، مخالف وقوع چنین جنگی می باشند.البته اینهایی که امروزه نامشان را زامبی های اینترنتی گذاشته اند (چون مردگان متحرکی هستند که فقط زمانی که بحث از مرگ و کشت کشتار ایرانی ها می شود زنده می شوند) و با حمله و فحاشی به دیگران تلاش می کنند فاشیسم عقیدتی خود را بر دیگران تحمیل کنند، و اربابانشان، از همه بیشتر می سوزند.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که هر دو طرف به این نتیجه رسیده اند که خواسته های حد اکثری نمی تواند موجبات رسیدن به یک توافق را فراهم کند و باید خواسته های خود را محدود به مسایلی که محقق شدن اش امکان پذیر است نمایند.در این راستا خواسته های آمریکا مطمئن شدن از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و همچنین عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران است و خواسته های ایران رفع تحریم ها وتضمین های لازم مبنی بر اینکه ایالات متحده به تعهدات خود عمل می کند و از توافق خارج نمی شود و تهدید های نظامی را کنار می گذارد می باشد.مسایلی که راحت قابل وصول هستند.مساله ای مانند بحث موشکی ایران به دلیل وجود تهدیدات خارجی مخصوصا از طرف اسرائیل بر علیه این کشور وجود دارد قابل مطرح کردن نمی باشند و نفوذ منطقه ای ایران بالقوه وجود دارد چرا که حتی اگر ایران هیچ کمکی هم به همپیمانان خود در منطقه نکند باز هم اینها به دلیل مسایل ایدئولوژیک و عقیدتی به ایران وابسته می مانند و فراموش نکنید که ایران طی چند هزار سال گذشته در منطقه تاثیر گذار بوده و اینگونه نیست که تاثیر ایران قابل حذف باشد.درباره مسایل داخلی ایران که برخی تصور می کردند ایالات متحده خواهان دخالت در آن می باشد باید گفت هیف این همه شهیدی که به دلیل حرف های برخی سودجویان خارج کشور جانشان را از دست داده اند، شهیدانی که قربانی دروغ های آنهایی شدند که برای یک مشت دلار ناموس و وجدان خود را می فروشند و حاضر می باشند جوانان را قربانی کنند تا از خون آنها عطش خونخواری خود را سیرآب کنند.رئیس جمهوری ایالات متحده به هیچ وجه حاضر نمی باشد به خاطر هیچ احد الناسی خون از دماغ یک سرباز آمریکایی بیاید چه رسد به اینکه سربازان آمریکایی بخواهند قربانی شوند تا مثلا راه رسیدن برخی به قدرت در کشور دیگری فراهم شود.سرباز آمریکایی فقط برای منافع آمریکا قربانی می شود.البته خوب بسیاری بلوغ سیاسی لازم برای درک این مطلب را ندارند و یا اینکه در عالم دیگری که عالم هپروت است سیر می کنند که نمی شود آنها را از آنجا خارج کرد.گو اینکه هنوز نمی توان اعتماد کرد که آمریکا به ایران حتی در حین مذاکرات حمله نکند اما به هر حال دلیل اینکه هر دو علیرغم همه شاخ و شانه هایی که طی مدت اخیر برای هم کشیده اند با دیدگاه مثبت از مذاکرات خارج شدند این است که هیچ کدام به دنبال جنگ نیستند و هر دو متوجه هستند که جنگ برای همه بسیار پر هزینه خواهد بود.

