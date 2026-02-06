https://spnfa.ir/20260206/پیام-وزیر-امور-خارجه-ایران-پیش-از-شروع-مذاکرات-در-مسقط-27827112.html
پیام وزیر امور خارجه ایران پیش از شروع مذاکرات در مسقط
پیام وزیر امور خارجه ایران پیش از شروع مذاکرات در مسقط
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران: ایران با چشمانی باز و بدون از یاد بردن رویدادهای سال گذشته وارد مسیر دیپلماسی میشود. ما با حسن نیت وارد تعامل میشویم و در عین... 06.02.2026, اسپوتنیک ایران
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران: ایران با چشمانی باز و بدون از یاد بردن رویدادهای سال گذشته وارد مسیر دیپلماسی میشود. ما با حسن نیت وارد تعامل میشویم و در عین حال، قاطعانه بر حقوق خود ایستادگی میکنیم.تعهدات باید محترم شمرده شوند. برابری در جایگاه، احترام متقابل و منافع متقابل صرفاً شعار نیستند؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر و از پایههای یک توافق پایدار به شمار میروند.
پیام وزیر امور خارجه ایران پیش از شروع مذاکرات در مسقط
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران: ایران با چشمانی باز و بدون از یاد بردن رویدادهای سال گذشته وارد مسیر دیپلماسی میشود. ما با حسن نیت وارد تعامل میشویم و در عین حال، قاطعانه بر حقوق خود ایستادگی میکنیم.
تعهدات باید محترم شمرده شوند. برابری در جایگاه، احترام متقابل و منافع متقابل صرفاً شعار نیستند؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر و از پایههای یک توافق پایدار به شمار میروند.