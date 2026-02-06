https://spnfa.ir/20260206/سینما-وظیفه-دارد-نه-از-سر-بیچارگی-بلکه-از-سر-دغدغهمندی-کنار-مردم-بایستد-27832209.html
سینما وظیفه دارد نه از سر بیچارگی، بلکه از سر دغدغهمندی کنار مردم بایستد
دبیر جشنواره فیلم فجر ایران در ادامه تاکید کرد که سینما یک پروژه نیست، بلکه یک پروسه است و صرفاً با حضور تماشاگر تعریف نمیشود. 06.02.2026, اسپوتنیک ایران
جشنواره ی فجر یکی از مهمترین رویداد های سینمایی ایران از 12 ام تا 22 ام بهمن ماه مصادف با دهه ی فجر در ایران برگزار میشود.امسال رنگ و بوی این جشنواره متفاوت از سالهای دیگر بود و برخی از چهره های مطرح سینمایی ایران نیز در آن حضور نداشتند اما اکران فیلم های اول کارگردانان جوان ایرانی در این دوره از جشنواره بیشتر از قبل به چشم میخورد.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، منوچهر شاهسواری در موزه سینما برگزار شد. دبیر جشنواره فجر در نشست خبری چهلوچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز امیدواری برای آغاز روزی بهتر با عشق به سرزمین، فرهنگ و هنر، با خانواده جانباختگان حوادث اخیر ابراز همدردی کرد و گفت از دست رفتن هر قطره خون ایرانی، اندوهی سنگین است؛ جانهایی که میتوانستند در مسیر رشد و آینده این سرزمین نقشآفرین باشند.شاهسواری با تأکید بر اینکه زندگی و کار نباید متوقف شود، "خانه" را مفهومی بنیادین دانست و تصریح کرد: خانه، سرزمین، وطن، ارزشها و اعتقادات ماست و برای اهالی سینما، خانه سینمای ایران است که باید حفظ شود.او جشنواره فیلم فجر در ایران را رویدادی ملی با سابقه 44 ساله توصیف کرد که طی دههها توانسته نیروهای درخشان هنری، فنی و اجرایی را به سینمای ایران معرفی کند؛ ظرفیتی که به گفته او، همچون باغی بزرگ، ثمرههای خود را به آینده این سرزمین و جایگاه فرهنگی ایران در منطقه و جهان هدیه داده است. شاهسواری تأکید کرد جشنواره باید به بستری برای همبستگی و همگرایی ملی تبدیل شود و دل همه کسانی را که در هر نقطهای از جهان به این سرزمین تعلق خاطر دارند، کنار هم قرار دهد.شاهسواری در ادامه نشست، درباره تغییرات ساختاری جشنواره توضیح داد که امسال با هدف بازنگری در شیوههای اجرایی و کشف استعدادها، اصلاحاتی صورت گرفته است. او حذف هیأت انتخاب را تصمیمی پرریسک اما آگاهانه دانست و گفت مسئولیت نهایی انتخاب فیلمها را شخصاً پذیرفته و پای همه انتخابها امضا کرده است.دبیر این جشنواره افزود همه فیلمهای ثبتنامشده طبق مقررات بررسی شدهاند و اگر خطایی وجود داشته باشد، مسئولیت آن بر عهده اوست. به گفته شاهسواری، تفاوت خروجی انتخابها با یا بدون هیأت انتخاب، در نهایت تفاوتی اندک است و او ترجیح داده از مسئولیتپذیری فرار نکند.در بخش آثار خارج از مسابقه، شاهسواری اعلام کرد تنها انیمیشن آماده امسال با عنوان "نگهبانان خورشید" و نیز فیلمی ساختهشده با هوش مصنوعی از سوی جوانانی از خراسان، برای ایجاد مواجهه با فناوریهای نوین و تجربههای تازه سینمایی، در این بخش نمایش داده میشوند.او درباره فیلمهایی که به جشنواره نرسیدهاند توضیح داد برخی آثار به مرحله ارسال نسخه نهایی نرسیده یا اساساً ساخته نشده بودند و حدود 20 فیلم امکان ارائه نسخه پیدا نکردند. همچنین چند فیلم در مرحله ساخت باقی مانده و از نظر زمانی به جشنواره نرسیدهاند.دبیر جشنواره فیلم فجر ایران در ادامه تاکید کرد که سینما یک پروژه نیست، بلکه یک پروسه است و صرفاً با حضور تماشاگر تعریف نمیشود و اظهار داشت:بخش عمده فیلمهای امسال جشنواره به دغدغهها و دردهای مردم پرداختهاند.ما وظیفه داریم نه از سر بیچارگی، بلکه از سر دغدغهمندی کنار مردم بایستیم. ترک خانه فرهنگ و هنر، اوضاع را بدتر میکند؛ ما باید مرهم باشیم، نه نمک بر زخم.او با تأکید بر جایگاه جهانی سینما افزود: "سینما بالاتر از بسیاری از پدیدههای اجتماعی قرار دارد؛ ما با سینما در متن جهان هستیم و بدون تصویر، به حاشیه جهان رانده میشویم." شاهسواری ادامه داد، دغدغه اصلی اهالی سینمای ایران، استمرار این حضور جهانی با زبان تصویر و تبدیل تلاشها به موفقیت است.
ایران
