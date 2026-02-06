https://spnfa.ir/20260206/حضور-فرمانده-سنتکام-تلاش-آمریکا-برای-جبران-ضعف-خود-در-مذاکرات-27844044.html

حضور فرمانده سنتکام تلاش آمریکا برای جبران ضعف خود در مذاکرات

در اقدامی که به نوعی نمایش ضعف بیش از قدرت به حساب می آید آمریکایی ها فرمانده سنتکام را در کنار ویتکاف و کوشنر وارد جلسه مذاکراتی سیاسی کرده اند. 06.02.2026, اسپوتنیک ایران

گو اینکه تصور برخی این است که یک نماینده از وزارت جنگ آمریکا می تواند به نوعی نمایش یک تهدید نظامی به حساب بیاید اما واقعیت امر این است که از نظر دیپلماتیک این نمایش نهایت ضعف تیم مذاکره کننده آمریکایی به حساب می آید چرا که اگر به توانمندی های مذاکراتی خود اعتماد داشت نیاز نبود که یک فرمانده نظامی در یک مذاکرات سیاسی کنارش حضور داشته باشد.البته شاید اقدام آقای عراقشی در سفر به مسقط از طبس به جای تهران به نوعی یک پیغام بسیار معنا دار تر برای آمریکایی ها به حساب آید و یاد آور شکست مفتضحانه گروه ویژه دلتای آمریکایی در عملیات اش برای آزادی گروگان های آمریکایی در تهران و به گروگان گرفتن امام خمینی ومبادله او با گروگان هایی که نخواهند توانست آزاد کنند بود.آمریکایی ها بعد از عملیاتی که در ونزولا برای دزدیدن رئیس جمهوری این کشور انجام دادند تصور می کردند با لشکر کشی به سمت ایران وتهدید نظامی می توانند ایران را وادار کننده خواسته های آنها را بپذیرد اما همین که آنها مجبور شدند از خواسته های غیر منطقی شان از ایران کوتاه بیایند و مذاکرات محدود به گفتگوهای هسته ای شد عملا انعکاس دهنده این است که دست ایران در این مذاکرات پر تر است تا دست آمریکایی ها.گو اینکه آمریکایی ها ادعا می کنند به دلیل وساطت 9 کشور منطقه ای و جهانی وارد این مذاکرات شدند اما واقعیت امر این است که اگر آمریکایی ها مطمئن بودند که اقدام نظامی آنها می تواند نتیجه بخش باشد و هزینه آن برایشان قابل تحمل است به هیچ وجه پای میز مذاکرات نمی نشستند.اصرار ایران بر اینکه مذاکرات بر مبنای مذاکرات سابق که در دور ششم با حمله اسرائیل و آمریکا متوقف شد به نوعی از نظر دیپلماتیک به این معنا است که علیرغم حمله آمریکا و اسرائیل به ایران موضع ایران تغییر نکرده و همان که قبلا بود هست و یک حمله جدید هم نخواهد توانست در موضع ایران تغییر انجام دهد و در نهایت طرف مقابل پس از تحمل هزینه های سرسام آور مجبور خواهد بود دوباره سر همان میز ای که ایران می گوید بنشیند.اسرائیلی ها آمریکایی ها را مجاب کرده بودند تا با حمله به ایران موافقت کنند و تاسیسات هسته ای ایران را نابود نمایند و نیاز نداشته باشند دیگر روی برنامه هسته ای با ایران گفتگو کنند بلکه بروند به سمت بحث های دیگر.آنها حتی باور داشتند که می توانند برنامه موشکی ایران را هم نابود کنند.اگر به یاد داشته باشید طی سه روز اول جنگ 12 روزه ترامپ رسما اعلام کرد که کمتر از تسلیم ایران هیچ چیزی را نمی پذیرد اما بعد از روز هشتم جنگ آمریکایی ها با قطری ها تماس گرفتند و تقاضای آتش بس نمودند چون دیدند اسرائیل دیگر تاب نخواهد آورد.حتی بحث تهدید به حمله اتمی اسرائیل به ایران که برخی مطرح کردند قابل اجرا نبود چون پایگاه های هوایی اسرائیل از کار افتاده بود و آنها به خوبی می دانستند همین که تسلیحات هسته ای خود را از مخفیگاه خارج کنند احتمال اینکه جاسوسان ایرانی آنها را کشف کنند زیاد است وقبل از اینکه اینکه این تسلیحات روی هواپیمایی نصب شود این شانس وجود دارد که موشک های ایرانی آنها را هدف قرار دهند و فاجعه بیافرینند.ایران موشک هایی در اختیار دارد که ظرف کمتر از چهار دقیقه می تواند هر نقطه ای در اسرائیل را هدف قرار دهد.در واقع دلیل اینکه ایران نیازی به تولید تسلیحات هسته ای نمی بیند هم همین است چون بر اماکن وجود تسلیحات هسته ای اسرائیل اشراف دارد و قبل از اینکه آنها بخواهند این تسلیحات را استفاده کنند می تواند آنها را هدف قرار دهد، هم آمریکا و هم اسرائیل این را به خوبی می دانند.بله آمریکا یک ابر قدرت جهانی است و می تواند کارهای زیادی انجام دهد اما هر اقدامی هزینه ای دارد و وقتی هزینه این اقدام برایش بسیار بیشتر از سود اش باشد قطعا ترجیح می دهد که مسیر دیپلماسی را برود.اینکه برخی اظهار می دارند لشکر کشی آمریکا به منطقه هزینه های زیادی دارد و ملیاردها دلار هزینه شده و ترامپ باید برای توجیه این لشکر کشی کاری کند، هم حرف های سطحی ای بیش نیست چرا که اولا بخش اعظم این ناوهای آمریکایی هیچ وقت در هیچ بندری ثابت نیستند و برای مخفی بودن از دید دشمنان همیشه در اقیانوس ها از اینطرف به آن طرف می روند و اینکه پهباد های ایرانی به راحتی توانسته اند مکان دقیق آنها را کشف کنند و مو به مو به صورت نقطه ای تحرک آنها را رصد کنند عملا نشان می دهد که خطر برای این ناوها بسیار زیاد است و بعید به نظر می رسد آمریکا بخواهد هزینه های سیاسی چنین درگیری ای را متحمل شود.ایران نیاز ندارد که جنگنده های مخفی آمریکایی را روی هوا پیدا کند همین که آنها را روی زمین یا ناو هدف قرار دهد کافی است و دیدیم قبل تر این کار را با اسرائیل کرد واسرائیلی ها مجبور شدند حملات هوایی خود را از پایگاه های آمریکایی و انگلیسی در منطقه انجام دهند.به هر حال می توان گفت امروزه شرایط مذاکرات بسیار سخت است ولی همین حضور فرمانده سنتکام کافی است تا متوجه شد تیم مذاکره کننده آمریکایی چه قدر احساس ضعف در منطق مذاکراتی را متحمل می شود.

