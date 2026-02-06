https://spnfa.ir/20260206/جزئیات-دور-اول-مذاکرات-در-مسقط-27833379.html
جزئیات دور اول مذاکرات در مسقط
جزئیات دور اول مذاکرات در مسقط
اسپوتنیک ایران
عراقچی، وزیر خارجه در دیدار نخست با همتای عمانی، طرح مقدماتی و مدنظر تهران برای مدیریت شرایط فعلی میان ایران و آمریکا و پیشبرد مذاکرات را ارائه کرد. 06.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-06T13:52+0330
2026-02-06T13:52+0330
2026-02-06T13:52+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/06/27829000_0:70:800:520_1920x0_80_0_0_335ccb7285f2a5a696ed98ef52885d17.jpg
عراقچی، وزیر خارجه در دیدار نخست با همتای عمانی، طرح مقدماتی و مدنظر تهران برای مدیریت شرایط فعلی میان ایران و آمریکا و پیشبرد مذاکرات را ارائه کرد.این طرح توسط بدر بوسعیدی به استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا منتقل شده و به نظر میرسد که بررسی آن نزد هیات امریکایی در مسقط دقایقی قبل به پایان رسید.براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساعت 1:30 به وقت مسقط، سید عباس عراقچی وزیرخارجه ایران و هیأت همراه عازم محل مذاکرات با آمریکا شدند تا دور دوم مذاکرات را آغاز کنند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/06/27829000_8:0:793:589_1920x0_80_0_0_59269f5571f84c0accff62d429c838a9.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
جزئیات دور اول مذاکرات در مسقط
عراقچی، وزیر خارجه در دیدار نخست با همتای عمانی، طرح مقدماتی و مدنظر تهران برای مدیریت شرایط فعلی میان ایران و آمریکا و پیشبرد مذاکرات را ارائه کرد.
این طرح توسط بدر بوسعیدی به استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا منتقل شده و به نظر میرسد که بررسی آن نزد هیات امریکایی در مسقط دقایقی قبل به پایان رسید.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساعت 1:30 به وقت مسقط، سید عباس عراقچی وزیرخارجه ایران و هیأت همراه عازم محل مذاکرات با آمریکا شدند تا دور دوم مذاکرات را آغاز کنند.