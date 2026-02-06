https://spnfa.ir/20260206/جزئیات-دور-اول-مذاکرات-در-مسقط-27833379.html

جزئیات دور اول مذاکرات در مسقط

اسپوتنیک ایران

عراقچی، وزیر خارجه در دیدار نخست با همتای عمانی، طرح مقدماتی و مدنظر تهران برای مدیریت شرایط فعلی میان ایران و آمریکا و پیشبرد مذاکرات را ارائه کرد. 06.02.2026, اسپوتنیک ایران

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/06/27829000_0:70:800:520_1920x0_80_0_0_335ccb7285f2a5a696ed98ef52885d17.jpg

عراقچی، وزیر خارجه در دیدار نخست با همتای عمانی، طرح مقدماتی و مدنظر تهران برای مدیریت شرایط فعلی میان ایران و آمریکا و پیشبرد مذاکرات را ارائه کرد.این طرح توسط بدر بوسعیدی به استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا منتقل شده و به نظر می‌رسد که بررسی آن نزد هیات امریکایی در مسقط دقایقی قبل به پایان رسید.براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساعت 1:30 به وقت مسقط، سید عباس عراقچی وزیرخارجه ایران و هیأت همراه عازم محل مذاکرات با آمریکا شدند تا دور دوم مذاکرات را آغاز کنند.

ایران