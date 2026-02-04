تسلیحات هستهای
ادوات حامل آنها (موشکهای بالستیک و کروز، بمبهای هوایی)
که برای حمله به اهداف حیاتی در پشت خطوط دشمن در بردهای بین قارهای (بیش از 5500 کیلومتر) طراحی شدهاند. این موارد عبارتند از:
موشکهای بالستیک قارهپیما (مینوتمن 3-2 آمریکایی، پیسکیپر، سامانههای موشکی خانواده توپول روسی، موشکهای بالستیک قارهپیما با سوخت مایع، R-36M، RS-24 Yars)، پرتابگرها و کلاهکهای آنها
موشکهای بالستیک زیردریاییپرتاب و پرتابگرهای آنها (ترایدنت 2 آمریکایی و R-29R روسی، R-39، R-39RM و R-30)
بمبافکنهای سنگین قادر به حمل سلاحهای هستهای (تو-95M و تو-160 روسی، B-52G، B-52H، B-1B و B-2A آمریکایی)
An inert Minuteman 3 missile is seen in a training launch tube at Minot Air Force Base, N.D.
حداکثر 700 پرتابگر مستقر
حداکثر 1550 کلاهک آماده پرتاب
حداکثر 800 پرتابگر و بمبافکن آماده نبرد و غیرمستقر
2010
این پیمان توسط دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در 8 آوریل 2010 در پراگ امضا شد. این پیمان جایگزین توافقنامههای قبلی شد و به سنگ بنای ثبات استراتژیک تبدیل شد.
2018
طرفین تا سال 2018 به تعهدات خود عمل کردند
2021
پیمان استارت 3 برای ده سال با امکان تمدید یکباره به مدت پنج سال دیگر طراحی شده بود که در سال 2021 تمدید شد.
2023
در فوریه 2023، روسیه به دلیل نقض توسط ایالات متحده، تعلیق مشارکت خود در این پیمان را اعلام کرد.
2025
در سپتامبر 2025، پوتین آمادگی روسیه را برای ادامه پایبندی به محدودیتهای این پیمان به مدت یک سال پس از 5 فوریه 2026 اعلام کرد.
2026
این پیمان سرانجام در 5 فوریه 2026 منقضی خواهد شد.
527 موشک بالستیک قارهپیما، موشکهای بالستیک زیردریایی و بمبافکنهای سنگین مستقر
1444 کلاهک جنگی، و همچنین کلاهکهای هستهای
779 لانچر مستقر و غیرمستقر موشکهای بالستیک قارهپیما، موشکهای بالستیک زیردریایی و بمبافکنهای سنگین مستقر و غیرمستقر
31 ژانویه 2023
ایالات متحده روسیه را به نقض پیمان با امتناع از اجازه بازرسی از تأسیسات خود و به تعویق انداختن مشاورهها متهم کرد.
21 فوریه 2023،
ولادیمیر پوتین تعلیق مشارکت روسیه در این پیمان (اما نه خروج از آن) را اعلام کرد. پوتین تأکید کرد که ایالات متحده در حال بررسی احتمال آزمایشهای واقعی سلاحهای هستهای است، از جمله با توجه به اینکه ایالات متحده در حال توسعه انواع جدیدی از سلاحهای هستهای است.
تأمین سلاحهای غربی، از جمله آمریکایی، برای اوکراین، و همچنین کمکهای غربی در حمله به پایگاههای هوایی استراتژیک روسیه.
ایالات متحده و ناتو به صراحت هدف خود را تحمیل شکست استراتژیک به روسیه اعلام میکنند.
هنگام از سرگیری بحثهای مربوط به پیمان استارت جدید، زرادخانههای فرانسه و بریتانیا، یعنی پتانسیل حمله ترکیبی ناتو، باید در نظر گرفته شود (ولادیمیر پوتین).
مانعتراشی ایالات متحده در بازرسیهای پیمان.
از ژوئن 2023، ایالات متحده تبادل اطلاعات در مورد سلاحهای هستهای خود با روسیه را متوقف کرده است.
در ژوئن 2023، ایالات متحده گفتگوی "بخشبندیشده" با روسیه را پیشنهاد داد - بدون اینکه آن را به سایر مسائل بینالمللی که مسکو و واشنگتن در مورد آنها اختلاف نظر دارند، مرتبط کند. روسیه این قالب را رد کرد. در سپتامبر همان سال، ایالات متحده آمادگی خود را برای بحث در مورد استارت "بدون پیششرط" اعلام کرد.
در ژانویه 2025، رئیس جمهور ترامپ از کاهش زرادخانههای هستهای روسیه، ایالات متحده و چین حمایت کرد و از گفتگو با چین صحبت کرد که به گفته او میتواند به مذاکرات بپیوندد.
در ژوئیه 2025، ترامپ از تلاشهایی برای محدود کردن پتانسیل هستهای روسیه و ایالات متحده خبر داد. یک ماه بعد، در ماه اوت، پوتین همچنین اجازه از سرگیری مذاکرات استارت با ایالات متحده را داد.