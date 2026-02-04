The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a training exercise of strategic nuclear forces involving their ground, sea, and air components. - اسپوتنیک ایران

تاریخچه مختصری از پیمان استارت جدید

پیمان استارت جدید چیست؟
پیمان استارت جدید یک توافق میان روسیه و آمریکا است که اندازه زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور را تنظیم می‌کند. این توافق مخفف پیمان اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر تسلیحات تهاجمی استراتژیک (همچنین با نام استارت جدید شناخته می‌شود) است.
استارت جدید چه سلاح‌هایی را محدود می‌کند؟
این پیمان بر تسلیحات تهاجمی استراتژیک تمرکز دارد:
1

تسلیحات هسته‌ای

2

ادوات حامل آنها (موشک‌های بالستیک و کروز، بمب‌های هوایی)

3

که برای حمله به اهداف حیاتی در پشت خطوط دشمن در بردهای بین قاره‌ای (بیش از 5500 کیلومتر) طراحی شده‌اند. این موارد عبارتند از:

موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (مینوتمن 3-2 آمریکایی، پیس‌کیپر، سامانه‌های موشکی خانواده توپول روسی، موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با سوخت مایع، R-36M، RS-24 Yars)، پرتابگرها و کلاهک‌های آنها

موشک‌های بالستیک زیردریایی‌پرتاب و پرتابگرهای آنها (ترایدنت 2 آمریکایی و R-29R روسی، R-39، R-39RM و R-30)

بمب‌افکن‌های سنگین قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای (تو-95M و تو-160 روسی، B-52G، B-52H، B-1B و B-2A آمریکایی)

The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia. - اسپوتنیک ایران
The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia.
© Sputnik / Russian Defense Ministry
/
مراجعه به بانک تصاویر
An inert Minuteman 3 missile is seen in a training launch tube at Minot Air Force Base, N.D. - اسپوتنیک ایران

An inert Minuteman 3 missile is seen in a training launch tube at Minot Air Force Base, N.D.

© AP Photo / Charlie Riedel
Joint rehearsal of marching and mechanized columns for the Victory Day parade - اسپوتنیک ایران
Topol-M ground missile complex launcher during a joint rehearsal of marching and mechanized columns for the Victory Day parade.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
مراجعه به بانک تصاویر
1.
The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia.
© Sputnik / Russian Defense Ministry
/
مراجعه به بانک تصاویر
2.

An inert Minuteman 3 missile is seen in a training launch tube at Minot Air Force Base, N.D.

© AP Photo / Charlie Riedel
3.
Topol-M ground missile complex launcher during a joint rehearsal of marching and mechanized columns for the Victory Day parade.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
مراجعه به بانک تصاویر
این توافق‌نامه محدودیت‌های مشخصی را تعیین کرد:
1

حداکثر 700 پرتابگر مستقر

2

حداکثر 1550 کلاهک آماده پرتاب

3

حداکثر 800 پرتابگر و بمب‌افکن آماده نبرد و غیرمستقر

بنابراین، این پیمان به طرفین اجازه داد تا به‌طور مستقل تعادل اجزای سه‌گانه هسته‌ای خود را تعیین کنند. این پیمان شامل سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی، سیستم‌های دفاع موشکی یا سلاح‌های استراتژیک غیر هسته‌ای (مانند موشک‌های مافوق صوت) نمی‌شد.
تأیید از طریق کمیسیون مشورتی دوجانبه و یک رژیم بازرسی انجام شد.
تاریخچه مختصر این پیمان:
Then-US President Barack Obama and then-Russian President Dmitry Medvedev after signing the New START Treaty at Prague Castle on April 8, 2010. - اسپوتنیک ایران
Then-US President Barack Obama and then-Russian President Dmitry Medvedev after signing the New START Treaty at Prague Castle on April 8, 2010.
© Sputnik / Sergey Guneev
/
مراجعه به بانک تصاویر

2010

این پیمان توسط دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در 8 آوریل 2010 در پراگ امضا شد. این پیمان جایگزین توافق‌نامه‌های قبلی شد و به سنگ بنای ثبات استراتژیک تبدیل شد.

2018

طرفین تا سال 2018 به تعهدات خود عمل کردند

2021

پیمان استارت 3 برای ده سال با امکان تمدید یک‌باره به مدت پنج سال دیگر طراحی شده بود که در سال 2021 تمدید شد.

2023

در فوریه 2023، روسیه به دلیل نقض توسط ایالات متحده، تعلیق مشارکت خود در این پیمان را اعلام کرد.

2025

در سپتامبر 2025، پوتین آمادگی روسیه را برای ادامه پایبندی به محدودیت‌های این پیمان به مدت یک سال پس از 5 فوریه 2026 اعلام کرد.

2026

این پیمان سرانجام در 5 فوریه 2026 منقضی خواهد شد.

رعایت پیمان توسط طرفین و نقض‌های ایالات متحده
تا سال 2018، روسیه به محدودیت‌ها پایبند بود و زرادخانه خود را به سطوح پایین‌تر از محدودیت‌های تعیین‌شده کاهش داد. کل پتانسیل تسلیحات تهاجمی استراتژیک روسیه به شرح زیر بود:
1

527 موشک بالستیک قاره‌پیما، موشک‌های بالستیک زیردریایی و بمب‌افکن‌های سنگین مستقر

2

1444 کلاهک جنگی، و همچنین کلاهک‌های هسته‌ای

3

779 لانچر مستقر و غیرمستقر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، موشک‌های بالستیک زیردریایی و بمب‌افکن‌های سنگین مستقر و غیرمستقر

ایالات متحده همچنین اعلام کرد که به سطح کل تسلیحات تهاجمی استراتژیک مورد توافق رسیده است، اما این کار را با حذف غیرقانونی برخی از سلاح‌هایی که "تبدیل" اعلام شده بودند، از فهرست موجودی انجام داد. این سلاح‌ها شامل 56 لانچر موشک بالستیک Trident II و 41 بمب‌افکن سنگین B-52H بود. به گفته وزارت امور خارجه روسیه، این امر منجر به افزایش 101 واحدی از حد مجاز وسایل پرتاب شد.
A US Air Force B-52 bomber flies over Training Range in Pabrade during a military exercise 'Iron Wolf 2016' some 60km.(38 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Thursday, June 16, 2016. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) - اسپوتنیک ایران
A US Air Force B-52 bomber flies over Training Range in Pabrade during a military exercise 'Iron Wolf 2016'
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
داده‌هایی که طرف آمریکایی تا اول سپتامبر 2022 اعلام کرد (659 ناو هواپیمابر مستقر، 1420 کلاهک هسته‌ای فهرست‌شده تحت پیمان استارت، و 800 واحد موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، موشک‌های بالستیک زیردریایی و موشک‌های سنگین مستقر و غیرمستقر) نیز منعکس‌کننده وضعیت واقعی امور نبودند.
موضع چین در مورد پیمان استارت جدید:
چین با استناد به اندازه غیرقابل مقایسه کوچکتر زرادخانه هسته‌ای خود، از پیوستن به این پیمان خودداری کرد. پکن تنها پس از آنکه زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و ایالات متحده به سطح چین، یعنی با ضریب 20، کاهش یافت، حاضر به بررسی پیوستن به آن شد.
The upper stage of the newly upgraded DF-5B Chinese intercontinental ballistic missile, as seen after the military parade held in Beijing on September 3, 2015 - اسپوتنیک ایران
The upper stage of the newly upgraded DF-5B Chinese intercontinental ballistic missile, as seen after the military parade held in Beijing on September 3, 2015
CC BY-SA 4.0 / IceUnshattered / Dongfeng-5B
تمدید پیمان و بحران:
پس از عدم قطعیت در دوران دولت ترامپ، این پیمان در فوریه 2021 بدون تغییر تا 5 فوریه 2026 توسط دولت بایدن تمدید شد. با این حال، گفتگوها پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین قطع شد. فعالیت‌های بازرسی که قبلاً به دلیل همه‌گیری کرونا به حالت تعلیق درآمده بودند، از سر گرفته نشده‌اند، که بخشی از آن به دلیل موانع تحریمی مانند فضای هوایی بسته و عدم صدور ویزا برای بازرسان روسی توسط ایالات متحده است.
تعلیق مشارکت روسیه و دلایل آن:

31 ژانویه 2023

ایالات متحده روسیه را به نقض پیمان با امتناع از اجازه بازرسی از تأسیسات خود و به تعویق انداختن مشاوره‌ها متهم کرد.

21 فوریه 2023،

ولادیمیر پوتین تعلیق مشارکت روسیه در این پیمان (اما نه خروج از آن) را اعلام کرد. پوتین تأکید کرد که ایالات متحده در حال بررسی احتمال آزمایش‌های واقعی سلاح‌های هسته‌ای است، از جمله با توجه به اینکه ایالات متحده در حال توسعه انواع جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای است.

دلایل تعلیق:
1

تأمین سلاح‌های غربی، از جمله آمریکایی، برای اوکراین، و همچنین کمک‌های غربی در حمله به پایگاه‌های هوایی استراتژیک روسیه.

2

ایالات متحده و ناتو به صراحت هدف خود را تحمیل شکست استراتژیک به روسیه اعلام می‌کنند.

3

هنگام از سرگیری بحث‌های مربوط به پیمان استارت جدید، زرادخانه‌های فرانسه و بریتانیا، یعنی پتانسیل حمله ترکیبی ناتو، باید در نظر گرفته شود (ولادیمیر پوتین).

4

مانع‌تراشی ایالات متحده در بازرسی‌های پیمان.

اقدامات ایالات متحده پس از تعلیق مشارکت روسیه در این پیمان:
1

از ژوئن 2023، ایالات متحده تبادل اطلاعات در مورد سلاح‌های هسته‌ای خود با روسیه را متوقف کرده است.

2

در ژوئن 2023، ایالات متحده گفتگوی "بخش‌بندی‌شده" با روسیه را پیشنهاد داد - بدون اینکه آن را به سایر مسائل بین‌المللی که مسکو و واشنگتن در مورد آنها اختلاف نظر دارند، مرتبط کند. روسیه این قالب را رد کرد. در سپتامبر همان سال، ایالات متحده آمادگی خود را برای بحث در مورد استارت "بدون پیش‌شرط" اعلام کرد.

3

در ژانویه 2025، رئیس جمهور ترامپ از کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه، ایالات متحده و چین حمایت کرد و از گفتگو با چین صحبت کرد که به گفته او می‌تواند به مذاکرات بپیوندد.

4

در ژوئیه 2025، ترامپ از تلاش‌هایی برای محدود کردن پتانسیل هسته‌ای روسیه و ایالات متحده خبر داد. یک ماه بعد، در ماه اوت، پوتین همچنین اجازه از سرگیری مذاکرات استارت با ایالات متحده را داد.

وضعیت فعلی و چشم‌اندازها:
در سپتامبر 2025، ولادیمیر پوتین اظهار داشت که روسیه آماده است تا یک سال پس از انقضای این پیمان در 5 فوریه 2026، به محدودیت‌های آن پایبند باشد، اما تنها به شرط اقدام متقابل از سوی ایالات متحده.
این ابتکار عمل توسط ایالات متحده مثبت ارزیابی شد، اما تا اوایل فوریه 2026، هیچ پاسخ رسمی از واشنگتن دریافت نشده بود.
دمیتری پسکوف: زمان تصمیم‌گیری در مورد پیمان استارت جدید در حال کوتاه شدن است، "ظرف چند روز جهان می‌تواند خود را در موقعیتی خطرناک‌تر از گذشته بیابد."
بازگشت به ابتدا به صفحه اصلی بروید
17:11 04.02.2026 (بروز رسانی شده: 14:37 05.02.2026)
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала