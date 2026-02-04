تاریخچه مختصری از پیمان استارت جدید

پس از عدم قطعیت در دوران دولت ترامپ، این پیمان در فوریه 2021 بدون تغییر تا 5 فوریه 2026 توسط دولت بایدن تمدید شد. با این حال، گفتگوها پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین قطع شد. فعالیت‌های بازرسی که قبلاً به دلیل همه‌گیری کرونا به حالت تعلیق درآمده بودند، از سر گرفته نشده‌اند، که بخشی از آن به دلیل موانع تحریمی مانند فضای هوایی بسته و عدم صدور ویزا برای بازرسان روسی توسط ایالات متحده است.