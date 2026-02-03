ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260203/روز-ملی-فناوری-فضایی-ایران-27781303.html
روز ملی فناوری فضایی ایران
روز ملی فناوری فضایی ایران
اسپوتنیک ایران
مراسم امسال روز فناوری فضایی با شعار "توسعه خدمات، شکوفایی اقتصادی"، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی‌شده ایران به سمت افزایش توانمندی‌های مستقل در حوزه فضایی است. 03.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-03T10:24+0330
2026-02-03T10:24+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/03/27781149_0:170:2560:1610_1920x0_80_0_0_d4176926959d40f07edb119b54ead23f.jpg
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، روز ملی فناوری فضایی ایران که مصادف با سالگرد پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره بومی ایران، "امید" در 14 بهمن 1387 است، امسال این روز با رونمایی از دستاوردهای مهم و جدیدی همراه بود. این روز نماد ورود ایران به جمع کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره است.دستاوردهای کلیدی رونمایی شده در این مراسم به شرح زیر است:1. منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی: رونمایی از نخستین نمونه آزمایشی با ابعاد واقعی یک منظومه 24 تایی ماهواره‌ای باریک‌باند (Narrowband). این رونمایی به معنای آغاز رسمی فرآیند ساخت نمونه‌های اصلی است. پس از پرتاب و تست نهایی این نمونه، 24 ماهواره اصلی بر اساس طراحی تأیید‌شده تولید خواهند شد. پیش از این، نمونه‌های اولیه زیرمقیاس این منظومه پرتاب و آزمایش شده بودند.2. آلبوم تصاویر ماهواره‌ای "پایا": رونمایی از تصاویر ماهواره "پایا" (معروف به طلوع 3) که یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته ساخت داخل است و توسط ماهواره بر روسی پرتاب شده.· وزن: حدود 150 کیلوگرم (از سنگین‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری داخلی).· دقت تصویربرداری: حدود 5 متر (سیاه و سفید) و 10 متر (رنگی).· قابلیت: ارتقای دقت تصویر به 3 متر با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی.3. آغاز بهره‌برداری از مراکز فضایی جدید: بهره‌برداری از مراکز فضایی چناران و سلماس رسماً اعلام شد.4. پیشرفت پایگاه فضایی چابهار:· فاز اول (مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد مانند قائم 105) در مراحل نهایی است و به زودی با انجام اولین پرتاب، عملیاتی می‌شود.· فاز دوم (برای پرتابگرهای سوخت مایع مانند خانواده سیمرغ) طراحی شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود. این فاز امکان پرتاب ماهواره‌برهای قوی‌تر و قراردادن ماهواره در مدارهای مورد نظر را فراهم می‌کند.مراسم امسال روز فناوری فضایی با شعار "توسعه خدمات، شکوفایی اقتصادی"، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی‌شده ایران به سمت افزایش توانمندی‌های مستقل در حوزه فضایی است. تمرکز بر روی توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای، ارتقای دقت ماهواره‌های سنجش از دور و تکمیل زیرساخت‌های پرتاب پیشرفته (پایگاه چابهار) از محورهای اصلی این پیشرفت‌ها محسوب می‌شود. این دستاوردها گام‌های عملی در جهت توسعه خدمات فضایی با کاربردهای اقتصادی، علمی و امنیتی هستند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/03/27781149_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_cddbe848a068f69dbfac62de37e4a9e9.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

روز ملی فناوری فضایی ایران

10:24 03.02.2026
© Sputnikروز ملی فناوری فضایی ایران
روز ملی فناوری فضایی ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 03.02.2026
© Sputnik
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
مراسم امسال روز فناوری فضایی با شعار "توسعه خدمات، شکوفایی اقتصادی"، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی‌شده ایران به سمت افزایش توانمندی‌های مستقل در حوزه فضایی است.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، روز ملی فناوری فضایی ایران که مصادف با سالگرد پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره بومی ایران، "امید" در 14 بهمن 1387 است، امسال این روز با رونمایی از دستاوردهای مهم و جدیدی همراه بود. این روز نماد ورود ایران به جمع کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره است.
دستاوردهای کلیدی رونمایی شده در این مراسم به شرح زیر است:
1. منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی: رونمایی از نخستین نمونه آزمایشی با ابعاد واقعی یک منظومه 24 تایی ماهواره‌ای باریک‌باند (Narrowband). این رونمایی به معنای آغاز رسمی فرآیند ساخت نمونه‌های اصلی است. پس از پرتاب و تست نهایی این نمونه، 24 ماهواره اصلی بر اساس طراحی تأیید‌شده تولید خواهند شد. پیش از این، نمونه‌های اولیه زیرمقیاس این منظومه پرتاب و آزمایش شده بودند.
2. آلبوم تصاویر ماهواره‌ای "پایا": رونمایی از تصاویر ماهواره "پایا" (معروف به طلوع 3) که یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته ساخت داخل است و توسط ماهواره بر روسی پرتاب شده.
· وزن: حدود 150 کیلوگرم (از سنگین‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری داخلی).
· دقت تصویربرداری: حدود 5 متر (سیاه و سفید) و 10 متر (رنگی).
· قابلیت: ارتقای دقت تصویر به 3 متر با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی.
3. آغاز بهره‌برداری از مراکز فضایی جدید: بهره‌برداری از مراکز فضایی چناران و سلماس رسماً اعلام شد.
4. پیشرفت پایگاه فضایی چابهار:
· فاز اول (مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد مانند قائم 105) در مراحل نهایی است و به زودی با انجام اولین پرتاب، عملیاتی می‌شود.
· فاز دوم (برای پرتابگرهای سوخت مایع مانند خانواده سیمرغ) طراحی شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود. این فاز امکان پرتاب ماهواره‌برهای قوی‌تر و قراردادن ماهواره در مدارهای مورد نظر را فراهم می‌کند.
مراسم امسال روز فناوری فضایی با شعار "توسعه خدمات، شکوفایی اقتصادی"، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی‌شده ایران به سمت افزایش توانمندی‌های مستقل در حوزه فضایی است. تمرکز بر روی توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای، ارتقای دقت ماهواره‌های سنجش از دور و تکمیل زیرساخت‌های پرتاب پیشرفته (پایگاه چابهار) از محورهای اصلی این پیشرفت‌ها محسوب می‌شود. این دستاوردها گام‌های عملی در جهت توسعه خدمات فضایی با کاربردهای اقتصادی، علمی و امنیتی هستند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала