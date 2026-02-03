https://spnfa.ir/20260203/روز-ملی-فناوری-فضایی-ایران-27781303.html

روز ملی فناوری فضایی ایران

روز ملی فناوری فضایی ایران

مراسم امسال روز فناوری فضایی با شعار "توسعه خدمات، شکوفایی اقتصادی"، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی‌شده ایران به سمت افزایش توانمندی‌های مستقل در حوزه فضایی است.

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، روز ملی فناوری فضایی ایران که مصادف با سالگرد پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره بومی ایران، "امید" در 14 بهمن 1387 است، امسال این روز با رونمایی از دستاوردهای مهم و جدیدی همراه بود. این روز نماد ورود ایران به جمع کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره است.دستاوردهای کلیدی رونمایی شده در این مراسم به شرح زیر است:1. منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی: رونمایی از نخستین نمونه آزمایشی با ابعاد واقعی یک منظومه 24 تایی ماهواره‌ای باریک‌باند (Narrowband). این رونمایی به معنای آغاز رسمی فرآیند ساخت نمونه‌های اصلی است. پس از پرتاب و تست نهایی این نمونه، 24 ماهواره اصلی بر اساس طراحی تأیید‌شده تولید خواهند شد. پیش از این، نمونه‌های اولیه زیرمقیاس این منظومه پرتاب و آزمایش شده بودند.2. آلبوم تصاویر ماهواره‌ای "پایا": رونمایی از تصاویر ماهواره "پایا" (معروف به طلوع 3) که یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته ساخت داخل است و توسط ماهواره بر روسی پرتاب شده.· وزن: حدود 150 کیلوگرم (از سنگین‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری داخلی).· دقت تصویربرداری: حدود 5 متر (سیاه و سفید) و 10 متر (رنگی).· قابلیت: ارتقای دقت تصویر به 3 متر با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی.3. آغاز بهره‌برداری از مراکز فضایی جدید: بهره‌برداری از مراکز فضایی چناران و سلماس رسماً اعلام شد.4. پیشرفت پایگاه فضایی چابهار:· فاز اول (مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد مانند قائم 105) در مراحل نهایی است و به زودی با انجام اولین پرتاب، عملیاتی می‌شود.· فاز دوم (برای پرتابگرهای سوخت مایع مانند خانواده سیمرغ) طراحی شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود. این فاز امکان پرتاب ماهواره‌برهای قوی‌تر و قراردادن ماهواره در مدارهای مورد نظر را فراهم می‌کند.مراسم امسال روز فناوری فضایی با شعار "توسعه خدمات، شکوفایی اقتصادی"، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی‌شده ایران به سمت افزایش توانمندی‌های مستقل در حوزه فضایی است. تمرکز بر روی توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای، ارتقای دقت ماهواره‌های سنجش از دور و تکمیل زیرساخت‌های پرتاب پیشرفته (پایگاه چابهار) از محورهای اصلی این پیشرفت‌ها محسوب می‌شود. این دستاوردها گام‌های عملی در جهت توسعه خدمات فضایی با کاربردهای اقتصادی، علمی و امنیتی هستند.

