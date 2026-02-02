https://spnfa.ir/20260202/زندگی-آنلاین-در-ایران-فیلترشکن-رایج-و-استارلینک-لوکس-است-27771766.html

زندگی آنلاین در ایران: فیلترشکن رایج و استارلینک لوکس است

در ایران برخی فروشندگان با استناد به نام استارلینک، سرویس‌هایی با قیمت‌های بسیار بالا پیشنهاد می‌دهند و مدعی‌اند اینترنت کاربران از مسیرهای خارج از شبکه داخلی...

به گزارش اسپوتنیک- وضعیت اینترنت در ایران در حال حاضر یکی از محدودترین و ناپایدارترین دوره‌های دسترسی دیجیتال در سال‌های اخیر است. پس از موج جدید اعتراضات و تنش‌های داخلی، دسترسی به اینترنت جهانی برای بخش بزرگی از کاربران یا به‌کلی قطع است و یا به‌شدت کند، ناپایدار و غیرقابل اتکاست.وابستگی گسترده به فیلترشکن‌ها، تنها یک مسئله اقتصادی نیست. عبور حجم عظیمی از ترافیک اینترنت از مسیرهای ناشناس، خطرات امنیتی قابل‌توجهی به همراه دارد. داده‌های کاربران، از اطلاعات شخصی گرفته تا ارتباطات کاری، در معرض سرقت، شنود یا سوءاستفاده قرار می‌گیرد.در این میان هم‌زمان با تداوم محدودیت‌ها، بازار فیلترشکن‌ها بار دیگر داغ شده است. بازار فیلترشکن اگرچه کار را انداز است، اما به دلیل غیرشفاف بودن مبدا آن عموما خطرات امنیتی منحصر به خود را دارد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد یک کاربر ایرانی برای دسترسی نسبی به اینترنت جهانی، ناچار است ماهانه از چندصد هزار تومان تا چند میلیون تومان برای خرید فیلترشکن هزینه کند. سرویس‌های ارزان‌تر معمولاً ناپایدارند و مدام از کار می‌افتند، به همین دلیل بسیاری از کاربران هم‌زمان چند سرویس مختلف تهیه می‌کنند تا شاید یکی از آنها در لحظه مورد نیاز فعال باشد.در سطحی بالاتر، فیلترشکن‌هایی با قیمت‌های چندمیلیونی عرضه می‌شوند و فروشندگان آنها وعده اتصال پایدار یا دورزدن کامل محدودیت‌ها را می‌دهند، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کیفیت، امنیت یا تداوم خدمات بپذیرند. در این بازار، پشتیبانی مفهومی مبهم است و بازگشت وجه تقریباً وجود ندارد. جمله‌ای که بسیاری از فروشندگان تکرار می‌کنند، گویای ماهیت این تجارت است:" اینترنت ناپایداره، تضمینی در کار نیست".در کنار فیلترشکن‌های رایج، ادعاهایی درباره دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای نیز در بازار غیررسمی شنیده می‌شود. برخی فروشندگان با استناد به نام استارلینک، سرویس‌هایی با قیمت‌های بسیار بالا پیشنهاد می‌دهند و مدعی‌اند اینترنت کاربران از مسیرهای خارج از شبکه داخلی تأمین می‌شود. این ادعاها اغلب بدون ارائه توضیح فنی، قرارداد یا سازوکار مشخص مطرح می‌شوند و کارشناسان نسبت به صحت و امنیت آنها تردیدهای جدی دارند.در مواردی حتی صحبت از سیم‌کارت‌های متصل به استارلینک به میان می‌آید که وعده تحویل سریع، اینترنت نامحدود و امنیت کامل می‌دهند، اما در برابر پرسش‌های ساده درباره پشتیبانی یا منبع اتصال، پاسخ روشنی ارائه نمی‌کنند. تجربه کاربران نشان می‌دهد بسیاری از این وعده‌ها یا عملی نمی‌شود یا پس از دریافت وجه، راه ارتباطی با فروشنده قطع می‌شود

