بقایی: رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران با چین و روسیه طبق برنامه انجام خواهد شد

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا در خصوص سپاه، احضار سفرا را یک کار حداقلی دانست و گفت:همه کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا که در تهران سفارت دارند به وزارت خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده اما این یک اقدام حداقلی است.مجموعه اقداماتی را ما بررسی می‌کنیم و گزینه‌های مختلف تدوین شده و برای تصمیم گیری به نهادهای تصمیم گیر ارسال شده؛ فکر می‌کنیم طی روزهای آینده در رابطه با اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدام غیرقانونی، ناموجه و بسیار اشتباه اتحادیه اروپایی تصمیم گیری خواهد شد.این اقدام اتحادیه اروپایی ناشی از یک اشتباه محاسبه راهبردی از سوی اتحادیه اروپاست.اگر اتحادیه اروپایی فکر می‌کند که این اقدام در جهت راضی کردن یا نوعی خوش رقصی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ سخت در اشتباه هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر اینکخ هیچ تغییری در رزمایش‌های نیروهای مسلح ایران اتفاق نیفتاده است، بیان کرد:رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه یک رزمایش سالانه است که تا کنون 6 یا 7 دور آن در شمال اقیانوس هند برگزار شده و طبق برنامه انجام خواهد شد.رزمایش سپاه هم که یک رزمایش تست و آماده سازی نیروها هست بر اساس زمانبندی صورت گرفته در حال انجام هست.
رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه یک رزمایش سالانه است که تا کنون 6 یا 7 دور آن در شمال اقیانوس هند برگزار شده و طبق برنامه انجام خواهد شد.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا در خصوص سپاه، احضار سفرا را یک کار حداقلی دانست و گفت:
همه کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا که در تهران سفارت دارند به وزارت خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده اما این یک اقدام حداقلی است.
مجموعه اقداماتی را ما بررسی می‌کنیم و گزینه‌های مختلف تدوین شده و برای تصمیم گیری به نهادهای تصمیم گیر ارسال شده؛ فکر می‌کنیم طی روزهای آینده در رابطه با اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدام غیرقانونی، ناموجه و بسیار اشتباه اتحادیه اروپایی تصمیم گیری خواهد شد.
این اقدام اتحادیه اروپایی ناشی از یک اشتباه محاسبه راهبردی از سوی اتحادیه اروپاست.
اگر اتحادیه اروپایی فکر می‌کند که این اقدام در جهت راضی کردن یا نوعی خوش رقصی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ سخت در اشتباه هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر اینکخ هیچ تغییری در رزمایش‌های نیروهای مسلح ایران اتفاق نیفتاده است، بیان کرد:
رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه یک رزمایش سالانه است که تا کنون 6 یا 7 دور آن در شمال اقیانوس هند برگزار شده و طبق برنامه انجام خواهد شد.
رزمایش سپاه هم که یک رزمایش تست و آماده سازی نیروها هست بر اساس زمانبندی صورت گرفته در حال انجام هست.
