بقائی در رابطه با مذاکره با آمریکا: حتما تجربه‌های قبلی را مد نظر داریم

بقائی در رابطه با مذاکره با آمریکا: حتما تجربه‌های قبلی را مد نظر داریم

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکره با آمریکا، گفت: حتما تجربه‌های... 02.02.2026

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکره با آمریکا، گفت: حتما تجربه‌های قبلی را مقابل چشمان خود داریم.در طول ده سال اخیر تجربه‌های مکرری از بدعهدی، خلف وعده و فریبکاری آمریکا داریم که اوج آن در خردادماه رخ داد. قطعا این تجربه را ارزان به دست نیاوردیم و حتما در هر تصمیمی مدنظر قرار خواهیم داد.کاری که آمریکا در منطقه ما صورت می‌دهد نقض مستمر حقوق بین‌الملل است.همانطور که جناب وزیر گفت ایران نشان داده که در رویکرد دیپلماتیک و استفاده از دیپلماسی برای پیشبرد منافع ملی و صیانت از صلح و امنیت جمعی در منطقه ثابت قدم است.نیازی به اثبات جدیت و حسن نیت خودمان در رابطه با دیپلماسی نداریم. طرف مقابل مرتکب قصور و تقصیر فراوان شد.کشورهای منطقه که هم نسبت به وضعیت جاری در منطقه دغدغه‌مند هستند و هم صادقانه تلاش می‌کنند برای ایفای نقش مثبت، بر خلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش اقدام می‌کنند، واسطه پیام هستند و نکات مختلفی رد و بدل شده است و به طور مستمر با این کشور ها در تماس هستیم.در حال بررسی و تصمیم گیری در خصوص جزییات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد.اما قطعا زمان برای ما مهم است و هر چه زودتر بتوانیم سایه ی تحریم ها را از کشور برداریم برایمان مهم است.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکیید بر اینکه، ایران هیچگاه پذیرای هیچ ضرب الاجلی نبوده، بیان کرد: ما نیازی به اثبات جدیت و حسن نیت خود نسبت به دیپلماسی نداریم و این را اثبات کرده‌ایم. طرف مقابل در این خصوص مرتکب قصور و تقصیر فراوان شده است.در رابطه با چگونگی ساختارها در این مرحله ما در حال بررسی جنبه‌های مختلف موضوع هستیم.اسماعیل بقای اتفاقاتی که در ایران روی میدهد را به همه ی کشور های منطقه مرتبط توصیف کرد و اظهار داشت:ما با چین و روسیه روابط و موافقتنامه های خوبی داریم و تماس ها بین ما برقرار است، این دو کشور در بیانیه های خود مخالفت با اقدامات قلدرمآبانه ی آمریکا را اعلام کردند و وظایف خود را به عنوان دو کشور عضو شورای امنیت انجام دادند.

