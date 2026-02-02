https://spnfa.ir/20260202/احتمال-شروع-مجدد-مذاکرات-ایران-و-آمریکا-در-کانادا--27772547.html

احتمال شروع مجدد مذاکرات ایران و آمریکا در ترکیه

احتمال شروع مجدد مذاکرات ایران و آمریکا در ترکیه

به نظر می رسد که شرایط مذاکرات میان ایران وایالات متحده مجددا احیا شده و میانجی گری های کشورهایی مانند روسیه و ترکیه و قطر و عمان و مصر و عربستان سعودی به نوعی جواب داده واحتمالا این هفته مذاکرات شروع شود.طبق آنچه به صورت غیر رسمی از طرف محافل دیپلماتیک و رسانه ای درز کرده به نظر می رسد که آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که رویارویی نظامی با ایران هزینه اش بیش از حد بالا خواهد بود و ترجیح آنها بر این است که دوباره وارد گفتگو با ایران شوند تا در زمینه برنامه هسته ای با ایران به توافقی برسند و آنها از خواسته های قبلی حد اکثری خود مانند بحث موشکی و نفوذ منطقه ای و روابط ایران با دیگر کشورها و... کوتاه آمده اند.البته بسیاری کارشناسان سیاسی باور دارند که نمی توان روی طرف آمریکایی حساب باز کرد و این احتمال وجود دارد که آمریکایی ها نقشه ای در سر داشته باشند تا ایرانی ها مقداری از بابت حمله آمریکا خیالشان راحت شود و آماده باش خود را کاهش دهند و بعد دوباره مانند نوبت قبلی در جنگ 12 روزه به ایرانی ها نارو بزنند.برخی دیگر هم باور دارند که فشار سیاسی کشورهای منطقه و جهان موجب آن شد تا رئیس جمهوری آمریکا در باره حمله به ایران تجدید نظر کند و حتی امروز روزنامه وال استریت ژورنال بحث اینکه پنتاگون با یک جنگ با ایران مخالفت کرده واعلام کرده که در حال حاضر آمادگی لازم در منطقه برای یک جنگ تمام عیار با ایران را ندارد منتشر کرده.همه محافل دیپلماتیک متفق القول هستند که ترامپ به هیچ وجه به دنبال یک جنگ طولانی مدت و تمام عیار با ایران نیست و به دنبال آن بوده که یک ضربه ای به ایران وارد کند و بعد ایران را وادار کند به شروط او تن دهد اما بررسی های مختلف نشان داد که اینبار ایران به هیچ وجه حاضر نیست بپذیرد که آمریکا یک ضربه نمادین به ایران بزند و ایران پاسخی نمادین بدهد و به دنبال آن خواهد بود که یک واکنش بسیار سنگین نشان دهد که در نهایت می تواند کار را به جاهای باریک تر بکشاند و مثلا اقدام به هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر آمریکا و غرق کردن آنها و یا هدف قرار دادن پایگاه های نظامی که نظامیان آمریکایی در آن حضور دارند نماید وآنوقت ممکن است تعداد زیادی نیروهای آمریکایی کشته شوند و آمریکا مجبور خواهد بود وارد جنگ تمام عیار با ایران شود.در نوبت های قبلی ایران جاهایی در پایگاه های آمریکایی را هدف قرار داد که تقریبا تخلیه شده بودند و به این دلیل تلفات آمریکایی ها نسبتا کم بود و البته در ماجرای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد بیش از 100 نیروی آمریکایی کشته و زخمی شدند که پنتاگون لا پوشانی کرد و ادعا کردند که اینها موجی شده اند و بعد کشته ها را به عنوان اینکه در جاهای دیگری کشته و یا زخمی شدند به آمریکا بر گرداندند.به هر حال به نظر می رسد کشورهای منطقه و جهان هم به صراحت آمریکا را از اقدام نظامی بر علیه ایران بر حذر داشته اند و سخنان چند روز پرزیدنت پوتین که آمریکایی ها را نصیحت کرده بود به ایران حمله نکنند چون آمادگی امروز ایران با زمان جنگ 12 روزه بسیار فرق کرده به خودی خود بسیار معنا دار بود.مضاف بر این روسیه و چین ناوهای جنگی خود را به بهانه مشارکت در مانور نظامی مشترک با ایران به خلیج همیشه فارس فرستاده اند ولی نوع و تعداد این ناوها به نوعی نشان از حمایت نمادین آنها از ایران دارد.عربستان سعودی و مصر وترکیه وپاکستان که به شدت از اینکه اسرائیل در منطقه تسلط پیدا کند و بعد از ایران بخواهد سراغ آنها برود نیز به شدت با هرگونه حمله به ایران مخالفت کرده اند و به آمریکایی ها اطلاع داده اند که به هیچ وجه حاضر به همکاری با آنها در هیچ عملیاتی بر علیه ایران نخواهند بود و چه بسا حتی حاضر باشند به ایران برای مقابله با چنین حمله ای کمک کنند.اخبار روزانه درباره ارسال صدها تن تسلیحات کیفی توسط هواپیماهای باری به ایران هم هر روز در همه رسانه ها منتشر می شود و آمریکایی ها به خوبی می دانند که حتی متحدین اروپایی آنها بدشان نمی آید که آمریکا در رویارویی با ایران متحمل شکست شود چرا که آنها از بابت رفتارهای آمریکا با خودشان بسیار ناراحت هستند اما جرئت ایستادن در مقابل آمریکا را ندارند.در چنین شرایطی فقط اسرائیل است که خواهان این جنگ می باشد و حتی اسرائیل هم اعلام کرده که نمی خواهد در چنین جنگی با آمریکا همراهی کند چون دلواپس آن است که موشک های ایران و متحدین ایران دوباره بر سر شهرهای اسرائیل سرازیر شوند.همه اینها را که کنار هم بگذاریم می بینیم که کار عاقلانه این است که طرفین بنشینند و از راه دیپلماتیک اختلافاتشان را حل وفصل کنند و قبلتر هم اگر آمریکایی ها بر سر مسایل غیر قابل قبول اصرار نمی کردند ایران حاضر بود که بنشیند و مذاکره کند

