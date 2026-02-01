https://spnfa.ir/20260201/نمایشی-مقتدرانه-از-سوی-رهبری-ایران-27752998.html

دکتر عماد آبشناس در این خصوص نوشت: روز گذشته، طبق سنتی دیرینه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد بازگشت امام خمینی (ره) به ایران در مرقد ایشان حضور یافتند و برای روح بنیانگذار انقلاب اسلامی فاتحه تلاوت نمودند.طی چند هفته اخیر بسیاری از رسانه های غربی تلاش داشتند با دروغ پردازی و فضاسازی های خود این تصویر را ایجاد کنند که ایرانی ها از تهدید های آمریکا نسبت به جان رهبری ترسیده اند و آیت الله خامنه ای در جایی نا معلوم مخفی شده است.البته بماند که کارشناسان مربوطه همه می دانستند که اینها چرت و پرت و دروغ پردازی های رسانه ای بیش نیست اما خوب اکثریت مخاطبین این رسانه ها افراد معمولی هستند که کارشناس و متخصص نیستند و به راحتی گول اینها را می خورند.دشمنان ایران همچنین امیدوار بودند این دروغ پردازی ها موجب آن شود که درون نیروهای مسلح ایران دو دلی ایجاد شود تا بلکه بتوانند با شکستن وحدت نیروهای مسلح و یا حتی وحدت مردم ایران در میان آنها رخنه کنند و اینها همین تجربه ها را قبلا در سوریه و لیبی و عراق و... بسیار داشته اند و با استفاده از همین دروغ پردازی ها موجبات شکستن وحدت نیروهای مسلح این کشورها شدند.رهبری طی چند هفته اخیر بارها در ملاقات های عمومی حضور یافتند و این شایعات عملا بی معنی بود ولی حضور ایشان در مرقد امام و کلید زدن سنتی مراسم دهه فجر عملا یک تو دهنی محکم به همه یاوه گویان به حساب می آمد.رهبری با این اقدام خود عملا به همه اینها گفت که هیچ وقت یک ایرانی را نمی توان تهدید کرد و هیچ وقت نباید تصور کرد که ایرانی ها از تهدید های دشمن می ترسند و همانگونه که ایرانی ها یک شاخه زیتون در دست دارد در دستی دیگر سلاح شان را حمل می کنند و تا پای جان از خاک و میهن خود دفاع می کنند.عملا این حضور رهبری به نوعی نشان دهنده اعتماد به نفس بالای نظام نسبت به اقتدار خود و اعتماد به نیروهای مسلح کشور برای دفاع از کشور است و می توان گفت به صورت تاریخی حضور مقتدرانه فرمانده کل قوا به این شکل کافی است یک روحیه مضاعف به همه نیروهای مسلح برای دفاع از کشور بدهند چرا که ایشان به این شکل به دشمنان ایرانزمین گفتند که هیچ ایرانی ای هیچ ترس و ابایی از شهادت ندارد و همه ایرانی ها مثل کوه در مقابل دشمنان می ایستند، در هر سطح و مقامی هم باشد میدان را برای دشمن خالی نخواهند کرد.

