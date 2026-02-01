https://spnfa.ir/20260201/مهلت-زمانی-برای-حمله-آمریکا-به-ایران-کی-است-27752841.html

مهلت زمانی برای حمله آمریکا به ایران کی است؟

اخیرا رئیس جمهوری ایالات متحده، به صورت ضمنی، اظهار داشته که به ایران یک مهلت زمانی برای رسیدن به توافق داده ولی از اعلام این مهلت زمانی خودداری کرد.وی همچنین اظهار داشته که به دلیل یک سری مسایل امنیتی تحرکات نیروهای آمریکایی با متحدین آمریکا، البته به جز اسرائیل، در منطقه هماهنگ نمی شود، امری که به نوعی انعکاس دهنده آن است که از نظر آمریکا هیچ کدام اینها قابل اعتماد نیستند.اما نکته ای که کارشناسان به آن باور دارند این است که اگر آمریکا می خواست حمله کند بیش از یکماه معطل نمی کرد و این همه هیاهو راه نمی انداخت تا ایرانی ها خودشان را آماده کنند، آمریکایی ها امکانات لازم برای انجام عملیات را درمنطقه از قبل داشته اند و به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته در کنگره صحبت می کرد بیش از 50 هزار نیروی آمریکایی درحال حاضر در منطقه حضور دارند علاوه بر آن آمریکایی ها جنگنده ها و بمب افکن های زیادی در پایگاه دیگو گارسیا و اسرائیل و پایگاه های دیگر منطقه مثل العدید قطر و انجرلیک ترکیه و عین الاسد (که البته حالا تخلیه شده و نیروها به پایگاهی در کردستان عراق رفته اند) و امارات عربی متحده و قبرس و... دارد.حتی اگر کشورهای منطقه از آمریکا خواسته باشند که از خاک و یا حریم هوایی آنها برای حمله به ایران استفاده نکند آمریکایی ها می توانند جنگنده و بمب افکن های خود را به پایگاه هایی که نیاز به مجوز کشور میزبان ندارند منتقل کنند و از آنجا عملیات انجام دهند.اینکه برخی ساده لوحان بحث هزینه جابه جایی ناو هواپیما بر و ناوگروه اش را روزانه محاسبه می کنند و اظهار می دارند که بیخود آمریکا چنین هزینه ای انجام نمی دهد، از روی نادانی و یا ساده لوحی آنها است و یا اینکه به دلیل اینکه می خواهند جو سازی کنند این کار را می کنند چرا که ناوهای آمریکایی چه به سمت ایران حرکت کنند چه به سمت هر جای دیگر جهان این هزینه را روزانه دارند و علاوه بر آن باید توجه داشت که این ناوها به ندرت در بندری ساکن می مانند و همیشه در حال جابه جایی از جایی به جای دیگر هستند تا معلوم نشود کجا هستند و چه کار می کنند.فقط زمانی آمریکا اعلام می کند که ناوهایش به سمت و سویی حرکت کرده اند که بیشتر می خواهد تهدید و فشار سیاسی از طریق تهدید نظامی انجام دهد.آمریکایی ها طی یک ماه اخیر بارها تلاش کردند شرایط دفاعی ایران را بررسی کنند و دلیل اینکه تا به حال حمله نکرده اند این می باشد که یا منتظر آن هستند که ببینند تهدید هایشان جواب می دهد یا می خواهند مطمئن شوند که در صورت حمله ایران چه واکنشی نشان خواهد داد.بله آمریکا توانمندی نظامی بسیار بالایی دارد و این قابل انکار نیست و همین فردا می توانند صدها جا در ایران را بمباران و موشک باران کنند اما آیا این آخر ماجرا است؟اگر این آخر ماجرا باشد و مطمئن باشند که با یک عملیات برق آسا کار تمام می شود قطعا حمله خود را انجام خواهند داد.اما آنها می دانند ایران هم دست روی دست نگذاشته و این احتمال دارد که به ناوهای آنها حمله ور شود و یا جاهایی که نیروهای آنها در آن تمرکز دارند را هدف قرار دهد و صدها و چه بسا حتی هزاران سرباز آمریکایی کشته شوند و قطعا تاثیر سیاسی غرق شدن یک ناو هواپیما بر و یا حتی ناوشکن و یا بازگشت سربازان آمریکایی در تابوت تاثیر سیاسی غیر قابل تصوری در آمریکا خواهد داشت مخصوصا که در حال حاضر هم فضای داخلی آمریکا با تظاهرات چندین ملیون نفری ملتهب می باشد.در چنین شرایطی به نظر می رسد که بحث مهلت بیشتر برای فضا سازی و جو سازی است و آمریکا فقط زمانی ممکن است به ایران حمله کند و یا مطمئن شود ایران واکنش درخوری نشان نخواهد داد یا اینکه اماده واکنش نیست و می توان ایران را غافلگیر کرد وامروزه اکثر تحرکات آمریکایی ها برای آن است که زمینه غافلگیری را بتوانند فراهم کنند.

