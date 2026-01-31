https://spnfa.ir/20260131/هدف-آمریکا-از-حمله-به-ایران-چیست-27736686.html

هدف آمریکا از حمله به ایران چیست؟

هدف آمریکا از حمله به ایران چیست؟

اسپوتنیک ایران

تنها چیزی که برای آمریکا مهم نیست حقوق بشر و خواست مردم ایران است و ایالات متحده به هیچ وجه به دنبال دمکراسی در ایران نمی باشد 31.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-31T10:47+0330

2026-01-31T10:47+0330

2026-01-31T10:47+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/10/27499643_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_893831a092d06bc77c93ec0f52333653.jpg

چند روز پیش در یک میز گرد یکی از مراکز مطالعات انگلیسی به صورت اینترنتی حضور داشتم و تعدادی از پژوهشگران آمریکایی و اروپایی و اساتید دانشگاه نیز در این میز گرد حضور داشتند.یکی از پژوهشگران حاضر فردی بود که بازنشسته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده و در این سازمان مسئول میز خاورمیانه بود و یکی دیگر قبل تر معاونت سنتکام را به عهده داشت و البته چند استاد دانشگاه آمریکایی هم حضور داشند.موضوع بحث هم حمله احتمالی آمریکا به ایران بود.نکات جالبی در این بین مطرح بود که البته چون طبق مقررات این مرکز مطالعات و تعهدی که داده ام مجاز نیستم اسامی افراد و یا حرفهایشان را منتشر بکنم به صورت کلی فحوای کلام آنها را مطرح می کنم، در ضمن اینها چیز هایی بود که پژوهشگران آمریکایی و اروپایی مطرح می کردند چون بنده به عنوان یک پژوهشگر ایرانی فقط برای مطرح کردن موضع ایران و مردم ایران حضور داشتم.1 – تنها چیزی که برای آمریکا مهم نیست حقوق بشر و خواست مردم ایران است و ایالات متحده به هیچ وجه به دنبال دمکراسی در ایران نمی باشد و بحث اینکه برای حمایت از تظاهر کنندگان وارد میدان می شود یک جک بیش نیست و فقط ابلهان این صحبت ها را باور می کنند.2 – آمریکا و اسرائیل به هیچ وجه ارزشی برای هیچ کدام از شخصیت های سیاسی مخالف ایرانی در خارج کشور از جمله شاهزاده رضا پهلوی قایل نیستند و اینها فقط ابزاری هستند برای رسیدن به مقاصد و بعد از اینکه آمریکا به هدف خود برسد فقط اگر نفعی برای خودش ببیند از اینها استفاده می کند که در حال حاضر تصور غالب در پستوهای سیاسی آمریکا این است که هیچ کدام از اینها ارزش سرمایه گذاری برای آینده را ندارند و چه بسا که برخی از اینها از جمله خود رضا پهلوی شاید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همکار مجامع اطلاعاتی ایران هم باشند و مجامع اطلاعاتی ایران از طریق عوامل خود اینها را به سمت و سویی که می خواهند می برند.3 – تنها چیزی که برای آمریکا مهم است تسلط بر نفت و منابع معدنی موجود در ایران می باشد، مخصوصا که معلوم شده بزرگتین منابع لیثیم و انواع دیگری از معادن نادر جهان در ایران است.آمریکایی ها به افغانستان حمله کردند تا این معادن را از آنجا خارج کنند اما بعد از بیست سال کاووش معلوم شد که رگه اصلی همه این معادن در ایران است.4 – طبق برخی برآوردها چیزی حدود 200 ملیارد دلار پول نقد در خانه های ایرانی نگهداری می شود و معادل همین مبلغ طلا نزد مردم ایران است و چند صد ملیارد دلار دیگر پول و طلا و... در اختیار بانک مرکزی ایران و بانک ها و... است و اگر ارتش آمریکا بتواند ایران را اشغال کند اولین کاری که می کند این است که این پولها و طلاها را به عنوان غنیمت جنگی از دست مردم ایران خارج می کند و این سابقه را نیز در عراق و لیبی داشته اند که خانه های تک تک مردم را بازرسی می کردند و هر آنچه داشتند را به بهانه های مختلف مصادره می کردند.5 – ایران بزرگ همیشه یک خطر بزرگ برای منافع آمریکا در منطقه و حتی جهان به حساب می آید مخصوصا که ایران با نیروی انسانی و پتانسیل های خدادادی که دارد همیشه شرایط تبدیل شدن مجدد به یک ابر قدرت جهانی را دارد و به این دلیل ایران باید تجزیه شود و وارد جنگ های داخلی فرسایشی که شاید تا پنجاه سال دیگر هم ادامه پیدا کند شود، مانند آنچه ما امروزه در لیبی و سوریه و سودان و... شاهد آن هستیم و به این دلیل حمله آمریکا با این هدف خواهد بود که زمینه را برای فعالیت تجزیه طلبان در اقصی نقاط کشور مخصوصا مناطق کرد نشین، بلوچ نشین، عرب نشین و آذری نشین فراهم کنند و بعد دولت مرکزی برای حفظ وحدت سرزمینی کشور مجبور شود تا سالها (همانند ماجرای سوریه) با تجزیه طلب ها درگیر باشد و کل پتانسیل کشور هزینه این جنگ های داخلی شود.6 – هیچ گروه مخالفی توان اینکه بتواند در حال حاضر جای حکومت ایران را بگیرد ندارد و به این دلیل در صورتی که آمریکا موفق شود حکومت ایران را سرنگون کند همه این گروه ها باید بیایند به میدان و نشان دهند کدام قدر تر هستند، یعنی نه فقط یک جنگ داخلی با تجزیه طلب ها بلکه جنگ های داخلی میان گروه های سیاسی مختلف.7 – ایالات متحده فعلا تصمیم به لشکر کشی برای یک جنگ تمام عیار و اشغال ایران مانند جنگهای عراق و افغانستان ندارد بلکه فقط می خواهد با ضربه هایی زمینه تقویت آشوب داخلی در ایران را ایجاد کند و فعلا چند سالی ایران درگیر جنگ ها و آشوب های داخلی باشد تا به شدت تضعیف شود و بعد آمریکا تصمیم بگیرد چه کار کند.تنها کاری که ممکن است آمریکایی ها انجام دهند این است که چند جزیره استراتژیک ایران مانند تنب بزرگ و کوچک وبوموسا و خارک وحتی قشم و کیش را بخواهند تصرف کنند و احتمالا اعلام کنند که سه جزیره ایرانی را متعلق به امارات می دانند، مانند ماجرای جولان سوریه؛ خارک را برای جلوگیری از صادرات نفت ایران تصرف کنند وقشم و کیش را برای اینکه آنجا را به پایگاه حملات مداومشان بر علیه ایران تبدیل کنند.8 – آمریکایی ها در صورتی که بتوانند با حکومت ایران توافقی انجام دهند تا هر آنچه می خواهند را به آنها بدهند حاضر می باشند همه مخالفان را به عنوان قربانی تقدیم کنند چون هیچ باوری به ارزش این مخالفان ندارند و ترجیح می دهند با حکومت موجود تعامل کنند اسرائیلی ها هم اگر حکومت ایران سیاست های خصمانه خود در مقابل آنها را تغییر بدهد هیچ مشکلی با این حکومت ندارند.طبق گفته اینها حکومت ایران می تواند عضو پیمان های موسوم به پیمان های ابراهیمی شود و آنوقت امتیاز های زیادی را بگیرد (که نمونه آن را البته امروزه در سودان مشاهده می کنیم و وعده وعید هایی که اینها به سودانی ها در صورت ورود به پیمان های ابراهیمی دادند) یا اینکه مانند برخی کشورهای اسلامی دیگر مثل پاکستان و یا مالزی و یا عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت نشناسند ولی بر علیه آن فعالیتی نداشته باشند.9 – بحث هسته ای و موشکی و حتی نفوذ منطقه ای ایران و حقوق بشر و... فقط تا زمانی مورد مخالفت آمریکا است که حکومت ایران با آمریکا همراه نباشد و زیر چتر آن قرار نداشته باشد اما اگر حکومت ایران زیر چتر آمریکا قرار بگیرد آنوقت دیگر هیچ کدام از این مسایل مهم نیست.10 – ترکیه، پاکستان و کشورهای عرب منطقه به خوبی بر این نکته واقف هستند که در صورت ضربه خوردن ایران آنها نیز در نوبت خواهند بود و به این دلیل برای اولین بار همه کشورهای منطقه در مقابل اسرائیل و آمریکا ایستاده اند و مخالف حمله آمریکا هستند.البته برخی مطالب دیگر نیز مطرح شد که ترجیح دادم بیان نکنم چون برخی ممکن است بسیار ناراحت شوند ولی در پایان تکرار می کنم اینها صحبت هایی بود که پژوهشگران خود کشورهای غربی مطرح می کردند و نه نظر شخصی بنده ولی خواستم مردم ما چه آنهایی که داخل کشور هستند چه خارج کشور چه موافق چه مخالف نیز متوجه شوند که چه چیزی در ذهن اینها می چرخد

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60