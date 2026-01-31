https://spnfa.ir/20260131/جلز-و-ولز-کردن-دشمنان-بازگشت-ایران-به-حالت-عادی-27745231.html

جلز و ولز کردن دشمنان بازگشت ایران به حالت عادی

جلز و ولز کردن دشمنان بازگشت ایران به حالت عادی

حدود یکماه از حوادث تلخی که ایران با آن مواجه بود گذشت و قلب تک تک مردم ایران امروزه زخمی است، همه از این اتفاقات غمگین و ناراحت هستند اما زندگی به حال عادی... 31.01.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/1c/27691804_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_b82b43ea5126d9c5eade47888c8fd152.jpg

برخی که عموما هم عوامل ارتش های سایبری دشمنان ملت ایران و کنارشان برخی که از همه چی بی خبر هستند تلاش کردند که فضای ملتهب و پر تنشی را در رسانه های اجتماعی به تصویر بکشند و البته با دو سه رسانه وابسته به اسرائیل همراه شده اند، اما به نظر می رسد اینها همانجا در توهم های خودشان در فضای مجازی غرق شده اند.آنچه امروز در ایران مشاهده می شود با آنچه در فضای رسانه ای است به شدت متفاوت می باشد، زندگی علیرغم همه غم و غصه ها و فشارهای اقتصادی ومعیشتی اش ادامه دارند و همه مجبور هستند به کار و زندگی خود برگردند و به دنبال روزی خود باشند.از هر کسی سوال کنید به شما می گوید که اگر خوش نشینان خارج کشور می خواهند خودشان تشریف بیاورند ایران و کارهایی که می گویند انجام دهند آنها آنطرف آب دارند زندگی می کنند و به مردم ایران می گویند که کسب و کارتان را تعطیل کنید یا در خیابان ها شلوغ کنید و یا جوانان را به سمت نا کجا آباد می فرستند در حالی که خودشان زندگی خودشان را می کنند.آنچه بسیاری مردم ایران را ناراحت کرده اصرار برخی که خود را ایرانی معرفی می کنند اما از ایرانی بودن دور هستند به حمله آمریکا به ایران است.بدون استثنا همه مردم ایران، حتی آنهایی که منتقد هستند و یا حتی در اعتراضات اخیر هم شرکت می کنند سوال می کنند آیا اینهایی که آنطرف دارند چنین مسایلی را بیان می کنند اگر خودشان و خانواده شان در ایران بودند هم چنین چیزی را مطرح می کردند و مرگ را برای دیگری می خواستند تا خوی خونخوارشان راضی شود؟هر کس از حمله آمریکا و اسرائیل حمایت می کند اول خود و خانواده اش تشریف بیاورند ایران ، مگر بمب و یا موشک آمریکایی و اسرائیلی می آید افراد را گلچین می کند و تشخیص می دهد چه کسی طرفدار است و چه کسی مخالف و فقط طرفداران حکومت را می کشد و یا اینکه همه مردم ایران از پیر و جوان و زن و مرد و کودک و... را می کشد؟چه قدر افرادی می توانند پست و پلید و بی هویت و بی وجدان باشند که چنین چیزی را برای دیگری بخواهند؟آیا اینها حتی می توانند در آینده به خود نگاه کنند و نام انسان بر خود بگذارند.افرادی که دلواپس سگ و گربه شان هستند که مبادا آسیبی ببینند اما از آمریکا و اسرائیل می خواهند مردمانی را بمباران کنند.البته برخی کارشناسان روانشاسی باور دارند که بسیاری از اینها با مشکلات روحی و روانی شدید به دلیل اینکه به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و آنطرف زندگی فلاکت باری را دارند هستند و یا ابلهانی می باشند که تحت تاثیر القاءات رسانه ای دشمن قرار گرفته اند و یا افرادی هستند که برای گذران زندگی مجبور هستند وجدان خود را به شیطان بفروشند و به خاطر مشتی دلار هی چه شیطان به آنها می گوید را تکرار کنند وگرنه امکان ندارد فردی که حالت طبیعی دارد و عقل سالمی دارد چنین چیزی را مطالبه کند.برخی هم که اصلا ایرانی نیستند وفقط زبان فارسی بلد هستند و مامور سازمان ها و مجامع امنیتی بیگانه و دشمن ملت ایران هستند که این چیز ها را ترویج کنند.امروزه هم وقتی که رسانه های بین المللی و سفارت های اروپایی در تهران گزارش می دهند که زندگی در ایران به حالت طبیعی برگشته مردم مهمانی هایشان را می روند، تفریحاتشان به جا است و... اینها دیوانه وار جلز و ولز می کنند.امروزه اگر در خیابان های تهران و شهرهای دیگر ایران قدم بزنید ونظر مردم ایران در باره افرادی که خواهان حمله آمریکا و اسرائیل هستند را بپرسید بدون استثنا برایشان و برای خانواده هایشان آرزوی بدترین ها را دارند و آرزو دارند که از فلاکتی که در آن زندگی می کنند فلاکت بارتر زندگی کنند چرا که به خاطر این طینتشان است که در فلاکت زندگی می کنند، اما هیچ وقت برای هیچ کس آرزوی مرگ ندارند، چون مردم ایران انسان هستند نه حیوان، البته بماند که حتی حیوان ها هم برای هم نوع خود جنگ و مرگ را مطالبه نمی کنند و این عبارت شاید جسارتی نسبت به ساحت حیوانات در قبال این افراد باشد.

