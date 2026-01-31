https://spnfa.ir/20260131/امیر-دریادار-ایرانی-مطرح-کرد-ایمان-امید-و-اقتدار-دریایی-سه-ضلع-قدرت-ملی-ایران-هستند--27742447.html
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور مقتدرانه ناوگروههای جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسها، صرفاً یک حضور نظامی نیست، بلکه ترکیبی از اقتدار نظامی، دیپلماسی... 31.01.2026
2026-01-31T18:53+0330
2026-01-31T18:53+0330
2026-01-31T18:56+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/1f/27742292_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_30cc0dd2592819b5ea2d37ba29cfff00.jpg
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع علما، اساتید و نخبگان مرکز جامعه المصطفی العالمیه قم با تأکید بر نقش ایمان و امید در اقتدار ملی، گفت: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران را در برابر توطئهها و راهبردهای دشمنان حفظ کرده، پیوند عمیق ایمان دینی، امید اجتماعی و قدرت بازدارنده بهویژه در عرصه دریاست. وی با اشاره به بیانات رهبر ایران اظهار داشت: مقام رهبری همواره بر دو واژه کلیدی ایمان و امید تأکید دارند و میفرمایند هرکس ایران و منافع ملی را دوست دارد، باید برای ترویج ایمان و امید در دل ملت تلاش کند. این نگاه، نگاهی جهانشمول است و محدود به جغرافیا نیست. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه دشمنی استکبار جهانی نه با ایران بلکه با اصل اسلام و ولایت است، افزود: راهبرد دشمن ایجاد تفرقه، نفاق و تضعیف وحدت امت اسلامی است، اما تجربه 1500ساله اسلام نشان داده که این راهبردها محکوم به شکست است و امت مسلمان با تکیه بر قرآن و فرهنگ عاشورا، استوارتر از گذشته ایستادهاند. امیر دریادار ایرانی با تشریح مأموریتهای اخیر نیروی دریایی ارتش در آبهای بینالمللی گفت: حضور مقتدرانه ناوگروههای جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسها، صرفاً یک حضور نظامی نیست، بلکه ترکیبی از اقتدار نظامی، دیپلماسی دریایی، قدرت علمی و فناوری، اخلاق انسانی و پیام فرهنگی اسلام به جهانیان است. وی با اشاره به تأمین امنیت دریایی برای همه کشورها، حتی کشورهای غیرهمسو، تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش در عمل نشان داده است که امنیت دریا را برای همه میخواهد. در موارد متعددی، شناورهای ایرانی به کشتیهای خارجی دچار سانحه کمک کردهاند؛ حتی زمانی که ناوهای آمریکایی حاضر به انجام این کار نشدهاند. فرمانده نیروی دریایی ارتش، قدرت دریایی را یکی از ارکان اصلی قدرت ملی دانست و گفت: قدرت نظامی، اقتصادی، نرم و فناوری در دریا بهصورت یکجا معنا پیدا میکند و امروز جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مؤلفه، بهویژه با تکیه بر توان بومی، به جایگاهی قابل توجه دست یافته است. وی با تشریح دستاوردهای سفرهای دریایی طولانیمدت ناوگروههای ایرانی، از جمله دور دنیا، عبور از اقیانوس آرام و اطلس و حضور در بنادر کشورهای مختلف، تأکید کرد: تمامی این مأموریتها بدون وابستگی خارجی، با تجهیزات کاملاً ایرانی و با اتکا به دانش بومی انجام شده است. امیر دریادار ایرانی افزود: در طول این مأموریتها، نیروی دریایی ارتش نهتنها از نظر نظامی، بلکه در حوزههای پزشکی، حقوقی، فرهنگی و معنوی نیز توانمندی خود را به نمایش گذاشت؛ از انجام جراحیهای پیچیده در دل اقیانوس گرفته تا برگزاری نماز جماعت و تعامل اخلاقمدار با ملتها." وی با اشاره به بازتاب مثبت رفتار و انضباط نیروهای ایرانی در کشورهای مختلف گفت: این حضور، تصویر متفاوتی از سرباز مسلمان و ایرانی ارائه داد و بسیاری از ملتها برای نخستین بار با چهره واقعی اسلام، مبتنی بر اخلاق، احترام و انسانیت آشنا شدند
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/1f/27742292_0:0:900:676_1920x0_80_0_0_32c117762a0290728de99823f22d28fe.jpg
18:53 31.01.2026 (بروز رسانی شده: 18:56 31.01.2026)
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع علما، اساتید و نخبگان مرکز جامعه المصطفی العالمیه قم با تأکید بر نقش ایمان و امید در اقتدار ملی، گفت: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران را در برابر توطئهها و راهبردهای دشمنان حفظ کرده، پیوند عمیق ایمان دینی، امید اجتماعی و قدرت بازدارنده بهویژه در عرصه دریاست.
وی با اشاره به بیانات رهبر ایران اظهار داشت: مقام رهبری همواره بر دو واژه کلیدی ایمان و امید تأکید دارند و میفرمایند هرکس ایران و منافع ملی را دوست دارد، باید برای ترویج ایمان و امید در دل ملت تلاش کند. این نگاه، نگاهی جهانشمول است و محدود به جغرافیا نیست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه دشمنی استکبار جهانی نه با ایران بلکه با اصل اسلام و ولایت است، افزود: راهبرد دشمن ایجاد تفرقه، نفاق و تضعیف وحدت امت اسلامی است، اما تجربه 1500ساله اسلام نشان داده که این راهبردها محکوم به شکست است و امت مسلمان با تکیه بر قرآن و فرهنگ عاشورا، استوارتر از گذشته ایستادهاند.
امیر دریادار ایرانی با تشریح مأموریتهای اخیر نیروی دریایی ارتش در آبهای بینالمللی گفت: حضور مقتدرانه ناوگروههای جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسها، صرفاً یک حضور نظامی نیست، بلکه ترکیبی از اقتدار نظامی، دیپلماسی دریایی، قدرت علمی و فناوری، اخلاق انسانی و پیام فرهنگی اسلام به جهانیان است.
وی با اشاره به تأمین امنیت دریایی برای همه کشورها، حتی کشورهای غیرهمسو، تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش در عمل نشان داده است که امنیت دریا را برای همه میخواهد. در موارد متعددی، شناورهای ایرانی به کشتیهای خارجی دچار سانحه کمک کردهاند؛ حتی زمانی که ناوهای آمریکایی حاضر به انجام این کار نشدهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش، قدرت دریایی را یکی از ارکان اصلی قدرت ملی دانست و گفت: قدرت نظامی، اقتصادی، نرم و فناوری در دریا بهصورت یکجا معنا پیدا میکند و امروز جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مؤلفه، بهویژه با تکیه بر توان بومی، به جایگاهی قابل توجه دست یافته است.
وی با تشریح دستاوردهای سفرهای دریایی طولانیمدت ناوگروههای ایرانی، از جمله دور دنیا، عبور از اقیانوس آرام و اطلس و حضور در بنادر کشورهای مختلف، تأکید کرد: تمامی این مأموریتها بدون وابستگی خارجی، با تجهیزات کاملاً ایرانی و با اتکا به دانش بومی انجام شده است.
امیر دریادار ایرانی افزود: در طول این مأموریتها، نیروی دریایی ارتش نهتنها از نظر نظامی، بلکه در حوزههای پزشکی، حقوقی، فرهنگی و معنوی نیز توانمندی خود را به نمایش گذاشت؛ از انجام جراحیهای پیچیده در دل اقیانوس گرفته تا برگزاری نماز جماعت و تعامل اخلاقمدار با ملتها."
وی با اشاره به بازتاب مثبت رفتار و انضباط نیروهای ایرانی در کشورهای مختلف گفت: این حضور، تصویر متفاوتی از سرباز مسلمان و ایرانی ارائه داد و بسیاری از ملتها برای نخستین بار با چهره واقعی اسلام، مبتنی بر اخلاق، احترام و انسانیت آشنا شدند