کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند

کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند

دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خودداری از حمله به اوکراین تا اول فوریه... 30.01.2026, اسپوتنیک ایران

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خودداری از حمله به اوکراین تا اول فوریه به منظور ایجاد شرایط مساعد برای مذاکرات موافقت کرده است.پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا مسکو با خودداری از حمله به اوکراین موافقت کرده است، به خبرنگاران گفت: "ما در مورد ایجاد شرایط مساعد برای مذاکرات صحبت می‌کنیم... بله، البته، درخواست شخصی از سوی رئیس جمهور ترامپ وجود داشته است."به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واقع از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درخواست شخصی کرده است که از حمله به کی‌یف به مدت یک هفته، تا اول فوریه، خودداری کند.پسکوف به خبرنگاران گفت: "در این مورد، می‌توانم بگویم که رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور پوتین درخواست شخصی کرده است که از حمله به کی‌یف به مدت یک هفته، تا اول فوریه، در حالی که شرایط مساعد برای مذاکرات ایجاد می‌شود، خودداری کند. این چیزی است که می‌توانم در این مورد بگویم."

