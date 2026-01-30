ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20260130/کرملین-روسیه-در-پاسخ-به-درخواست-ترامپ-موافقت-کرد-تا-اول-فوریه-از-حمله-به-اوکراین-خودداری-کند-27722493.html
کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند
کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند
اسپوتنیک ایران
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خودداری از حمله به اوکراین تا اول فوریه... 30.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-30T13:34+0330
2026-01-30T13:40+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/19/27639637_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_81d718aa3bec3ebb7b9cfbad58500981.jpg
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خودداری از حمله به اوکراین تا اول فوریه به منظور ایجاد شرایط مساعد برای مذاکرات موافقت کرده است.پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا مسکو با خودداری از حمله به اوکراین موافقت کرده است، به خبرنگاران گفت: "ما در مورد ایجاد شرایط مساعد برای مذاکرات صحبت می‌کنیم... بله، البته، درخواست شخصی از سوی رئیس جمهور ترامپ وجود داشته است."به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واقع از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درخواست شخصی کرده است که از حمله به کی‌یف به مدت یک هفته، تا اول فوریه، خودداری کند.پسکوف به خبرنگاران گفت: "در این مورد، می‌توانم بگویم که رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور پوتین درخواست شخصی کرده است که از حمله به کی‌یف به مدت یک هفته، تا اول فوریه، در حالی که شرایط مساعد برای مذاکرات ایجاد می‌شود، خودداری کند. این چیزی است که می‌توانم در این مورد بگویم."
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/19/27639637_61:0:740:509_1920x0_80_0_0_2b37027659a95b44f63fe68a15f5385d.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند

13:34 30.01.2026 (بروز رسانی شده: 13:40 30.01.2026)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند
کرملین: روسیه در پاسخ به درخواست ترامپ موافقت کرد تا اول فوریه از حمله به اوکراین خودداری کند - اسپوتنیک ایران , 1920, 30.01.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خودداری از حمله به اوکراین تا اول فوریه به منظور ایجاد شرایط مساعد برای مذاکرات موافقت کرده است.
پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا مسکو با خودداری از حمله به اوکراین موافقت کرده است، به خبرنگاران گفت: "ما در مورد ایجاد شرایط مساعد برای مذاکرات صحبت می‌کنیم... بله، البته، درخواست شخصی از سوی رئیس جمهور ترامپ وجود داشته است."
به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واقع از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درخواست شخصی کرده است که از حمله به کی‌یف به مدت یک هفته، تا اول فوریه، خودداری کند.
پسکوف به خبرنگاران گفت: "در این مورد، می‌توانم بگویم که رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور پوتین درخواست شخصی کرده است که از حمله به کی‌یف به مدت یک هفته، تا اول فوریه، در حالی که شرایط مساعد برای مذاکرات ایجاد می‌شود، خودداری کند. این چیزی است که می‌توانم در این مورد بگویم."
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала