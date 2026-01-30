https://spnfa.ir/20260130/پدیده-نوظهور-تروریسم-شبکه-های-اجتماعی-27721201.html

پدیده نوظهور تروریسم شبکه های اجتماعی

در ایران به شدت با این پدیده مواجه هستیم و متاسفانه بسیاری از نظر روانی تحت تاثیر آن قرار گرفته اند وکار از جنگ سایبری به تروریسم سایبری تغییر هویت پیدا کرده و... 30.01.2026

گزارش و تحلیل

چند سالی است که مجموعه هایی با عنوان تیم های جنگ سایبری در کشورهای مختلف تشکیل شده اند و برخی کشورهای مخالف ایران روی تشکیل گروه هایی در آلبانی و حیفا و استانبول و دبی و لندن و واشنگتن و لس انجلس و تورنتو و... سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند.هدف اینها تاثیر گذاری روی فضای روانی جامعه ایرانی از طریق رسانه های گروهی می باشد و اینها ده ها هزار نفر را برای این ماموریت استخدام کرده اند که بخش بزرگی از اینها اصلا ایرانی نیستند وحتی بدون دانستن محتوا کارشان این است که طوطی وار دستور العمل ها را تکرار کنند و فضای رسانه های گروهی را با اخبار و یا اطلاعات دروغ پر کنند و فضا سازی ایجاد کنند.در برخی موارد اینها حتی سیستم هایی دارند که به صورت خودکار می تواند یک پیغام را هزاران بار با عناوین جعلی مختلف پخش کند و یا حتی هزاران پیغام را منتشر کنند و حتی برای اینکه سرورهای میزبان آنها را اسپم تشخیص ندهد در مراکزی چند هزار موبایل را به هم متصل می کنند و این موبایل ها با نرم افزارهایی کنترل می شوند که با آی پی های مختلف مطلبی را تایید و یا رد کنند و با حساب های کاذب عضو گروه ها و یا مجموعه های مختلف شوند و...با توجه به بودجه هایی که در اختیار اینها قرار دارد اینها کارشناسان خبره بسیار حرفه ای را در اختیار دارند و حتی روانشناسان اجتماعی هم در مجموعه های اینها کار می کنند تا بتوانند تاثیر مطلوب را روی جامعه هدف داشته باشند.البته این تجربه فقط برای ایران پیاده نشده و در برهه هایی این کار را برای لیبی و سوریه و سودان و... انجام دادند و موفق شدند و بر علیه روسیه و چین وتعدادی کشورهای دیگر انجام دادند و موفق نشدند.حال ما در ایران به شدت با این پدیده مواجه هستیم و متاسفانه بسیاری از نظر روانی تحت تاثیر آن قرار گرفته اند وکار از جنگ سایبری به تروریسم سایبری تغییر هویت پیدا کرده و رسانه های اجتماعی به فضایی برای این تروریسم تبدیل شده.بسیاری ایرانی های مقیم خارج کشور با تهدید هایی مواجه می شوند که اگر با این موج ها همراهی نکنند با ICE و امثال ICE در کشورهای دیگر مواجه شوند و از این کشورها اخراج شوند و یا اینکه هویت و یا شغل خود را از دست بدهند و کافی است یکی از اینها نظری خارج از موجی که ترورست های سایبری می خواهند بدهد تا یک جنگ سایبری تمام عیار بر علیه اش راه بیافتد و یا اینکه نظر شخصی خود را در رسانه های اجتماعی منتشر کند ونظر به مزاق ترورست های سایبری خوش نیاید تا با کمنت های سخیف و توهین آمیز و... به او حمله ور شوند.یکی دیگر از کارهایی که اینها دارند انجام می دهند این می باشد که فعالیت تجاری کاسبان روی رسانه های اجتماعی، مخصوصا اینستاگرام*، را فلج کنند و در حالی که بسیاری از ایرانیان روزی و زندگی شان وابسته به فعالیت شان روی اینستاگرام است در صورتی که اینها تلاش کنند که روزی زن و بچه شان را بخواهند تامین کنند با حملات این تروریست های سایبری مواجه شوند و اینها کاری کنند که طرف مجبور شود از کسب و کار خود منصرف شود.البته برخی هم متاسفانه برای حذف رقیب به این تروریسم سایبری می پیوندند و چون خودشان پایگاهی جذاب برای جذب مشتری ندارند تلاش می کنند کاری کنند که پایگاه دیگران را نابود کنند.در واقع به بهانه همراهی با اعتراض کنندگان و کشته شدگان در اعتراض ها اینها به دنبال اهداف کاذب می باشند.برخی هم آمده اند عطای اینستاگرام را به لقایش بخشیده اند و هر از گاهی یک پیغام می گذارند که فقط نشان بدهند هنوز هستند و امیدوار هستند بتوانند مشتری های خود را حفظ کنند.این در حالی است که هدف اصلی تروریست های سایبری این است که اولا صدای مردم را خاموش کنند و اجازه ندهند کسی حرفی غیر از حرف آنها بزند ودوما کاری کنند که همه کسب و کارها در ایران بخوابد تا اقتصاد با مشکل مواجه شود و کاسبان نتوانند مخارج زندگی خود را تامین کنند و در نهایت اعراض و شورش کنند.*اینستاگرام در فدراسیون روسیه به عنوان رسانه اجتماعی افراطی شناخته شده و ممنوع است

