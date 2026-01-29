https://spnfa.ir/20260129/نماینده-مجلس-ایران-اگر-آمریکا-حمله-کند-خود-آمریکا-و-منافع-آن-در-منطقه-هدف-قرار-خواهد-گرفت-27705958.html
نماینده مجلس ایران: اگر آمریکا حمله کند، خود آمریکا و منافع آن در منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت
2026-01-29T18:42+0330
گزارش و تحلیل
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص احتمال درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: به نظر من احتمال وقوع جنگ بسیار ضعیف است، زیرا هیچکس از چنین جنگی سود نخواهد برد. آمریکاییها به خوبی واقف هستند که جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا یا عراق نیست. ایران یک قدرت منطقهای است و در صورت حمله، تمامی پایگاههای ثابت و متحرک آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد و با تمام وجود از تمامیت خود دفاع خواهد کرد. وی افزود: آمریکا به خوبی از آسیبپذیری و احتمال شکست خود در منطقه آگاه است. علاوه بر این، برخلاف حمله به عراق در سال 2003 که حتی برخی متحدان عراق با آن موافق بودند، امروزه هیچیک از کشورهای منطقه خواهان جنگ نیستند و بسیاری رسماً اعلام کردهاند که اجازه استفاده از خاک، فضا یا آسمان خود برای حمله به ایران را نخواهند داد. قدرتهای بزرگ جهانی مانند روسیه و چین نیز با تنش نظامی مخالفند. سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، آغاز یک حمله نظامی از سوی آمریکا، در چنین شرایطی را به معنای ورود به جنگی گسترده و نشانه اوج دیوانگی دانست. وی در ادامه تاکید کرد: به اسرائیل و آمریکا هشدار میدهیم منطقه را به آشوب نکشید، زیرا این بار مانند دفعات قبل نخواهد بود. اگر آمریکا حمله کند، خود آمریکا و منافع آن در منطقه هدف قرار خواهد گرفت. بنابراین به آمریکا توصیه میکنیم عاقلانه عمل کند. میز مذاکره بهترین مسیر برای نتیجهگیری و تصمیمگیری است. آنها نباید به دنبال تحمیل خواستههای خود به ملت ایران باشند. ملت ایران در برابر تحمیل قدرتهای سلطهگر خواهد ایستاد و در نهایت، این آنها خواهند بود که در این منطقه متضرر میشوند.
18:42 29.01.2026 (بروز رسانی شده: 18:43 29.01.2026)
