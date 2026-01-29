https://spnfa.ir/20260129/حدود-30-تا-50-درصد-از-سرطانها-قابل-پیشگیری-است-27702974.html

حدود 30 تا 50 درصد از سرطان‌ها قابل پیشگیری است

حدود 30 تا 50 درصد از سرطان‌ها قابل پیشگیری است

اسپوتنیک ایران

اصلاح سبک زندگی، پرهیز از مصرف دخانیات، الکل، مواد مخدر، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن، کاهش مصرف نمک و غذاهای فرآوری‌شده و توجه به سلامت روان، از... 29.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-29T15:09+0330

2026-01-29T15:09+0330

2026-01-29T15:09+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25234546_0:98:800:548_1920x0_80_0_0_1a66d301574eed49a69f7e0fddb3f9fa.jpg

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر جعفر جندقی، مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان در پیامی، هفته ملی سرطان در ایران (۴ تا ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴) و چهارم فوریه، روز جهانی سرطان را فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو با مردم درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در جهان و ایران دانست.متن کامل پیام مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت به شرح زیر است:هفته ملی سرطان در کشورمان، 4 تا 10 بهمن ماه 1404 و چهارم فوریه روز جهانی سرطان، فرصتی ارزشمند است تا درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در جهان و ایران با مردم عزیزمان گفت‌وگو کنیم. سرطان، امروز نه‌تنها یک مسئله پزشکی، بلکه یک موضوع اجتماعی، اقتصادی و انسانی است که آگاهی، پیشگیری و تشخیص زودهنگام نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل آن دارد.بر اساس شواهد علمی، حدود 30 تا 50 درصد از موارد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند. اصلاح سبک زندگی، پرهیز از مصرف دخانیات، الکل، مواد مخدر، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن، کاهش مصرف نمک و غذاهای فرآوری‌شده و توجه به سلامت روان، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند خطر ابتلا به سرطان را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. این اقدامات ساده، اما مستمر، پایه‌های اصلی پیشگیری اولیه از سرطان را تشکیل می‌دهند.از سوی دیگر، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان نقش حیاتی در افزایش شانس درمان موفق و کاهش مرگ‌ومیر دارد. بسیاری از سرطان‌ها، از جمله سرطان پستان، دهانه رحم، روده بزرگ و برخی دیگر، در صورت شناسایی در مراحل اولیه، قابل درمان و کنترل هستند. به همین دلیل برنامه‌های غربالگری و مراجعه به‌موقع به مراکز خدمات جامع سلامت، به‌ویژه برای گروه‌های در معرض خطر، اهمیت بسیار زیادی دارد.در سال‌های اخیر، نظام سلامت کشور گام‌های مهمی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان‌ها برداشته است. یکپارچه‌سازی خدمات و مراقبت‌های پیشگیری و کنترل سرطان، از سطح مراکز خدمات جامع سلامت، با آموزش راه‌های پیشگیری، نحوه خودمراقبتی و غربالگری تا سطح مراکز تشخیصی و درمانی و ایجاد دسترسی گسترده‌تر به خدمات حمایتی و تسکینی، از جمله اولویت‌های جدی وزارت بهداشت است. با این حال، موفقیت در کنترل سرطان بدون مشارکت آگاهانه مردم امکان‌پذیر نیست.هفته ملی سرطان فرصتی است برای افزایش سواد سلامت جامعه، شکستن باورهای نادرست و کاهش ترس از سرطان. با آگاهی، تشخیص به‌موقع و درمان مناسب می‌توان سرطان را به یک بیماری قابل کنترل تبدیل کرد. حمایت خانواده، جامعه و نظام سلامت از بیماران مبتلا، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و روند درمان آنان دارد. این هفته را در سال 1404 با شعار “هیچ‌کس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان از پیشگیری تا درمان و تسکین” آغاز کردیم.دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور از این هفته به‌عنوان فرصتی برای تقویت آگاهی‌رسانی درباره سرطان و عوامل خطر آن، تشویق بیشتر به پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام و حمایت از بیماران مبتلا استفاده می‌نمایند. آگاهی مردم به‌همراه اجرای برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام می‌تواند به کاهش ابتلا و افزایش تاثیرات درمانی کمک کند. در طی این هفته (4 تا 10 بهمن ماه 1404) سعی می‌نماییم برای کنترل و مبارزه با این بیماری و کاهش تأثیرات جسمی، روانی و اجتماعی آن نقش مؤثرتری ایفا کنیم.در این مسیر، رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی صحیح و امیدبخش دارند. انتقال پیام‌های علمی و ساده به مردم، می‌تواند منجر به تغییر رفتارهای پرخطر و افزایش مراجعه به‌موقع برای خدمات پیشگیرانه شود.در پایان، تأکید می‌کنم که مبارزه با سرطان یک مسئولیت همگانی است. هر یک از ما با انتخاب‌های سالم‌تر در زندگی روزمره، توجه به علائم هشداردهنده و مراجعه به‌موقع به مراکز سلامت می‌توانیم گامی مؤثر در کاهش بار این بیماری برداریم. امیدوارم با همکاری مردم، جامعه پزشکی و سیاست‌گذاران به‌ویژه در حوزه سلامت، آینده‌ای سالم‌تر و امیدوارکننده‌تر برای ایران رقم بخورد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60